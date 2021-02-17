İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti nasıl yapılır? 13 günlük İsveç diyeti listesi...

Hızlı kilo vermek... Diyet planlayanların ilk amacı bu olsa da en önemli konu aslında sağlık. Hızlı kilo verdirdiği iddialarıyla gündeme diyetlerden biri olan İsveç diyeti de dünyada en fazla merak edilenlerden... Peki İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır? İsveç diyeti sırasında yenmemesi gereken besinler neler? En önemlisi İsveç diyeti sağlıklı mı? İsveç diyetiyle ilgili uyarılar neler? Bilimsel bir karşılığı var mı? İşte karşınızda merak edilen sorularla İsveç diyeti…

HIZLI KİLO VERDİRİYOR İDDİASI...

Kulağa hoş geliyor değil mi? 'İsveç diyeti, 13 günde 7-20 kilo kayıp sağlamayı hedefliyor' ve 'diyetin metabolizmayı tamamen değiştirdiği iddiasına bağlı olarak kişinin diyetten sonra 2 yıl boyunca kilo almayacağını vadediyor'. yorumlarını... Ancak 35 yaşın üzerindeki veya sağlık sorunları olan kişilerin bu diyeti uygulamaları önerilmemektedir. Peki, İsveç diyeti nedir? İsveç diyeti düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve protein içiren bir diyettir. Besinler yenmesi/yenmemesi gerekenler olarak ikiye ayrılırken ve bazı kuralları da mevcuttur.

İsveç diyetinin kuralları neler?

Çay, kahve ve meşrubatlar diyette belirtilenler dışında içilmemelidir.

Tuz tüketilmemelidir.

Günde en az 2 litre su içilmelidir.

Diyete 13 günden fazla devam edilmemelidir.

Diyet 6 günden önce bırakılmamalıdır.

Diyet 3 ay geçmeden tekrarlanmamalıdır.

Aynı gün içerisinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.

Yeşil salatalar zeytinyağı ve limon ile tüketilmelidir.

İsveç diyeti sırasında hangi besinler yenmeli?

Et, tavuk, hindi, balık ve kabuklu deniz ürünleri,

Organik yumurtalar,

Toprakta büyüyen sebzeler; Lahana, karnabahar, mantar, salatalık, soğan, biber, domates, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz, balkabağı, patlıcan, zeytin, ıspanak, marul, avokado vb.

Doğal süt ürünleri; yoğurt, tereyağı, ekşi krema, krem peynir, tam yağlı peynir vb.

Kuruyemişler; ceviz, badem, ayçekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, kaju (limitler dahilinde) vb.

İçecekler; su (en az 2 litre), kahve ve çay (tatlandırıcısız - şekersiz),

Bitkisel yağlar,

Yulaf ve çavdar gibi bazı tahıllar.

İsveç diyeti sırasında yenmemesi gereken besinler neler?

• Gazlı içecekler, şekerli meyve suları ve bira,

• Yüksek miktarda süt şekeri içerebileceğinden yağsız ve normal süt,

• Rafine yağlar ve margarin,

• Tatlılar; kekler, şekerler, çikolatalar, dondurmalar, granola barlar, suni tatlandırıcılar ve şekerli süt ürünleri,

• Karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için; müsli, ekmek, makarna, pirinç, patates, patates kızartması, cips, yulaf lapası, baklagiller, baklagiller ve mercimek.

Kilo verme sürecini yavaşlatabileceği için haftada ikiden fazla yenmemesi gerekenler;

Sebzelerden pancar, havuç ve kereviz,

Şeker içeriğinden dolayı meyveler,

Çikolatalar,

Kırmızı veya beyaz şarap, viski, brendi ve votka gibi içecekler.

13 günlük İsveç diyeti menüsü;

1.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz)

• Öğle: 1 adet domates ve haşlanmış ıspanak ile 2 adet haşlanmış yumurta

• Akşam: 200 gram ızgara biftek ve yeşil salata (limon ve zeytinyağı ile)

2.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 200 gram jambon

• Akşam: 200 gram yağsız ızgara biftek ile yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış) ve 1 porsiyon meyve

3.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta (domates ve marul ile)

• Akşam: 1 dilim jambon ve yeşil salata yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış)

4.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 1 dilim peynir ve 2 adet haşlanmış/çiğ havuç

• Akşam: Meyve salatası (1 porsiyon meyve ile) ve sade ev yapımı yoğurt

5.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve haşlamış/çiğ havuç (limonlu)

• Öğle: Izgara balık ve 1 adet çiğ domates

• Akşam: 200 gram yağsız ızgara biftek ile yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış)

6.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 150 g ızgara et ve 1 porsiyon meyve

• Akşam: 200 gram ızgara tavuk (derisiz) + yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış)

7.gün

• Kahvaltı: Şekersiz limon çayı

• Öğle: 200 gr ızgara et ve 1 meyve

• Akşam: Serbest öğün

8.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz), 1 dilim peynir ve 1 adet domates

• Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta ve haşlanmış ıspanak (limonlu)

• Akşam: 200 gram yağsız ızgara biftek ile yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış)

9.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 150 gram yağsız ızgara biftek ile yeşil salata (marul, salatalık, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılmış)

• Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet çiğ havuç, 1 adet çiğ domates

10.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, 2 adet domates ve yeşil fasulye

• Akşam: 100 gram jambon ve 2 adet salatalık (limonlu)

11.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz)

• Öğle: Haşlanmış/çiğ havuç, 1 dilim peynir

• Akşam: Meyve salatası (1 porsiyon meyve ile) ve sade ev yapımı yoğurt

12.gün

• Kahvaltı: Kahve (sütsüz ve şekersiz) ve 1 dilim tam tahıllı ekmek (üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı)

• Öğle: 150 gram ızgara tavuk (derisiz), 1 adet pişmiş domates

• Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet çiğ havuç

13.gün

• Kahvaltı: Kahve (şekersiz ve sütsüz), 1 adet çiğ domates

• Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, haşlanmış ıspanak (limonlu)

• Akşam: 200 gram ızgara tavuk (derisiz) ve haşlanmış brokoli

İsveç diyetini uygulamalı mısınız?

İsveç diyeti güvenirliliği ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir diyet şekli değildir. 2 yıl boyunca kilo alınmayacağı vadedilse de böyle bir iddia bilimsel olarak desteklenemez, aksine hızlı kilo kaybını hedefleyen kısa süreli diyetlerden sonra verilen kilo hızla geri alınabilmektedir. Aynı zamanda hızlı kilo kaybı ciddi kas kaybı, kalp ritim bozuklukları, metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, saç dökülmesi, depresyon gibi problemleri de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır.

İLGİLİ İÇERİKLER