Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye en uygun diyeti bulmak önemli. Sağlıklı beslenerek kilo vermek sağlıklı bir bedene de sahip olmak anlamına geliyor. Peki, sağlıklı, kilo verdiren diyet çeşitleri neler? Hangi diyetler yapılabilir? Uzmanların diyet önerileri, diyet tarifleri neler: İşte 20 uzmandan 20 diyet önerisi