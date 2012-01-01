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20 uzmandan 20 diyet

20 uzmandan 20 diyet

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye en uygun diyeti bulmak önemli. Sağlıklı beslenerek kilo vermek sağlıklı bir bedene de sahip olmak anlamına geliyor. Peki, sağlıklı, kilo verdiren diyet çeşitleri neler? Hangi diyetler yapılabilir? Uzmanların diyet önerileri, diyet tarifleri neler: İşte 20 uzmandan 20 diyet önerisi

Elele arşivinden 20 uzmandan 20 diyet önerisini derledik. Aşağıda yer alan tüm diyet listeleri birer örnek. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, sürekli ilaç kullanması gerekmeyen kişiler için örnek olarak hazırlanmıştır. Beslenme programınızı değiştirmeden önce mutlaka bir uzman görüşü almanızı tavsiye ediyoruz. İşte diyet listeleri arayanlar için uzmanlardan diyet önerileri, beslenme programı, diyet tarifler:

20 UZMANDAN 20 DİYET ÖNERİSİ
20 uzmanın Elele için hazırladığı diyet önerileri ve sağlıklı diyet çeşitleri şöyle:

4 günlük arınma diyeti


Önce kendinizi tanıyın


Denge diyeti


Alkali yaşam


Çiğ beslenmek sağlıklıdır!


Hayat tarzınızı değiştirin


Diyetten korkmayın


GI diyeti ile zayıflayın


Ayurveda ve beden tipine göre beslenme