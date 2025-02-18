Carnivore Diyeti (Karnivor) nedir? Hangi besinler tüketilmemeli?

Karnivor diyet, sadece hayvansal kaynaklı gıdaları (et, balık, yumurta, bazı süt ürünleri) içeren bir beslenme yaklaşımıdır. Peki, bu karnivor diyet nasıl uygulanır? Hangi besinleri tüketmemek gerekir? Faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Gizem Deniz anlatıyor...

CARNIVORE (KARNİVOR) DİYET NEDİR?

Tamamen hayvansal ürünlerden oluşan bir beslenme planıdır. Et, balık, yumurta ve hayvansal kaynaklı yağlar gibi besinlere bol miktarda yer verilir. Sebze, meyve, tahıl ve baklagiller gibi karbonhidrat kaynaklarından uzak durulur. Diyetin amacı, insanların tarih boyunca avcı-toplayıcı olarak yaşadığı dönemde tüketilen gıdalara dönmektir. Bu diyet yaklaşımının bağışıklık sistemi hastalıkları, iltihaplanma ve sindirim sorunları gibi birçok sağlık problemine çözüm olabileceğini öne sürülmektedir.

Hem olumlu hem de olumsuz yönde eleştiriler alan bir beslenme modelidir. Bu disiplin gerektiren diyet yaklaşımını denemeyi düşünüyorsanız, sürece adaptasyon dönemini göz önünde bulundurmalı ve gerekli sağlık kontrollerinizi yaptırarak başlamalısınız. Diyeti uygulamadan mutlaka doktor ve diyetisyeninize danışın.

KARNİVOR DİYET NASIL UYGULANIR?

Sadece hayvansal ürünler tüketilir: Et, balık, sakatat, yumurta ve hayvansal yağlar bu diyetin ana besin kaynaklarıdır.

Karbonhidratları tamamen beslenmeden çıkarılır: Ekmek, makarna, sebze, meyve ve şeker gibi tüm karbonhidratlar diyetten çıkarılmalıdır.

Su ve elektrolit takviyesi önemlidir: Sıvı tüketimi genellikle suyla sınırlandırılır; ancak bazı bireyler elektrolit dengesini korumak için tuz veya takviyeler kullanabilir.

Kalori hesabına gerek duyulmaz: Diyet, kalori hesaplamaktan ziyade doyuncaya kadar yemek yemeyi hedef alır.

KARNİVOR DİYETİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Karnivor beslenme uzun vadede vitamin-mineral eksiklikleri, kabızlık, kolesterol artışı ve kardiyovasküler hastalık risklerini artırabilir. Ayrıca bu diyetle enerji düşüklüğü ve baş ağrısı gibi kısa vadeli yan etkiler de görülebilir.

Karbonhidratların kesilmesi, vücudu yağ yakımına yönlendirerek kilo kaybını hızlandırır. Diyabet hastaları için kan şekeri dalgalanmalarını minimize eder. Hayvansal ürünlerin, özellikle kırmızı etin, bazı bireylerde iltihaplanmayı azalttığı görülmüştür. Sınırlı besin gruplarıyla diyetin takibi ve uygulanması oldukça kolaydır. Özellikle bağırsak problemleri yaşayan kişilerde rahatlama sağlayabilir, sindirim sorunlarını azaltabilir.

KARNİVOR DİYETTE HANGİ BESİNLER YASAK?

Kaçınılması Gerekenler: Sebze ve meyveler, tahıllar ve baklagiller, şeker ve tatlandırıcılar, bitkisel yağlar, süt ürünleri. (bazı versiyonlarda sınırlı miktarda izin verilir)

KARNİVOR DİYETTE HANGİ BESİNLER TÜKETİLEBİLİR?

Tüketilmesi Gerekenler: Kırmızı et (sığır, kuzu), beyaz et (tavuk, hindi), balık (somon, ton balığı), sakatatlar (karaciğer, böbrek), yumurtalar, hayvansal yağlar (tereyağı, iç yağı), kemik suyu.