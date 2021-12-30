Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Apandisit, göbeğin sağ alt tarafında kalın bağırsağa bağlı küçük bir organdır. Enfekte olduğunda buna apandisit denir. Çocuklarda karın ağrısının apandisit belirtisi olabildiğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, apandisit hakkında merak edilenleri anlattı.

Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir?

Soysal, "Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir?" sorusu şöyle yanıtlıyor: Apandisitin ilk belirtileri genellikle hafif ateş ve göbek deliği çevresinde ağrıdır. Sadece bir karın ağrısı gibi görünebilir. Ancak apandisit ile ağrı genellikle kötüleşir ve göbeğin sağ alt tarafına doğru hareket eder. Çocuğunuzun karın ağrısı varsa, şu apandisit belirtilerine dikkat edin:

Ağırlıklı olarak göbek çevresinde veya göbeğin sağ alt kısmında şiddetli ağrı,

Ateş,

İştah kaybı,

Mide bulantısı (hastalık hissi) ve kusma,

İshal (özellikle küçük miktarlarda, mukuslu).



Ağrı tüm karına yayılırsa, apandiks delinmiş yani patlamış olabilir. Buna yırtılmış apandisit denir ve çok ciddi bir durumdur. 40°C’ye ulaşan yüksek ateş, apandisit delinmesinin başka bir işaretidir. Çocuğunuzun apandisit olduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayın. Ne kadar erken yakalanırsa, tedavisi o kadar kolay olur"

Soysal, çocuklarda apandisit ile ilgili soruları şöyle yanıtlıyor:

Hangi sorunlar olabilir?

Enfekte bir apandisit çıkarılmazsa, semptomların ilk başlamasından 48 ile 72 saat sonra delinir. Bu, tüm bakterilerin vücudun içine yayılmasına neden olur. Enfeksiyon, büyük bir irin (apse) koleksiyonu oluşturabilir veya karın boyunca yayılabilir.

Çocuklarda apandisit ne zaman görülür?

Apandisit çoğunlukla okul çağı çocuklarında görülür. Bebeklerde nadirdir.

Çocuklarda apandisit nedenleri neler?

Apandiks tıkandığında çok fazla bakteri çoğalabilir ve enfeksiyona neden olabilir. Apandisiti engelleyebilecek şeylerden bazıları şunlardır: Sert dışkı, bağırsaklarda şişmiş lenf düğümleri, parazitler ve diğer enfeksiyonlar. Apandisit bulaşıcı değildir. Çocuklar ona sahip olan birinden kapamazlar.

Nasıl teşhis edilir?

Apandisit semptomları, diğer tıbbi problemlere (böbrek taşı, zatürre veya idrar yolu enfeksiyonu gibi) çok benzer olabilir. Tanı ayrıntılı fizik muayene ve tetkikler ile konulur. Çocuğunuza herhangi bir yiyecek veya içecek vermemenizi söylenebilir. Bu, çocuğunuzun ameliyat olması ihtimaline karşı hazırlıklı olmak içindir.

Apandisit nasıl tedavi edilir?

Ameliyat ile tedavi edilir. Buna apendektomi denir ve laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılır. Ameliyattan önce ve sonra çocuğunuza intravenöz (IV) sıvılar ve antibiyotikler verilebilir. Bu, enfeksiyon gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. İhtiyaç anında ağrı kesici verilebilir. Apandisit patlaması olan bir çocuğun apendektomiden sonra hastanede daha uzun süre kalması gerekebilir. Ek olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu sayede vücuda yayılan bakterilerin yok edilmesi sağlanır.

Apandisit önlenebilir mi?

Apandisiti önlemenin bir yolu yoktur. Hızlı bir şekilde müdahale edilirse herhangi bir ciddi risk oluşturmaz.