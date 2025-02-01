Çocuklarda influenza belirtileri nelerdir? İnfluenza nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir? İnfluenza hakkında 18 soru cevap

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza, dünyanın pek çok yerinde, genellikle kış aylarında etkili olan bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığı. İnfluenza A virüsü, İnfluenza B virüsü ve İnfluenza C virüsü olmak üzere 3 ana türü bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş influenzaya dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

İnfluenza Nedir?

İnfluenza, grip virüsünün (influenza virüsü) neden olduğu, özellikle kış aylarında yaygın olarak görülen bir solunum yolu enfeksiyonudur. Ateş, kas ağrıları, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir.

İnfluenza Türleri Nelerdir?

İnfluenza virüsleri yüzeylerindeki iki antijene göre isim almaktadır bunlar hemaglütinin ve nöraminidaz antijenleridir. Üzerlerindeki yüzey antijene göre influenza çeşitli isimler almaktadır.

İnfluenza virüsü A, B, C olmak üzere 3 tipe ayrılır.

İnfluenza A; en ağır grip vakalarına neden olur, salgınlara ve pandemilere yol açabilir. Kuş gribi, domuz gribi gibi gripler influenza A’nın çeşitleridir.

İnfluenza B; daha hafif seyirli olup genellikle mevsimsel grip vakalarına neden olur.

İnfluenza C; çok hafif belirtilere neden olur ve genellikle tehlikeli değildir.

İnfluenza Neden Olur?

Hastalık influenza virüsünün vücuda girmesi sonucu oluşur. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Bu kişiler özellikle 6 aydan küçük olmak üzere 2 yaş altındaki bebekler, hamileler, 65 yaş üstü bireyler ve altta yatan astım, diyabet, metabolik hastalık, kalp hastalığı gibi hastalığı olan çocuklar, böbrek, karaciğer hastalığı, bağışıklığı baskılayan HİV enfeksiyonu, kanser hastası ya da kemoterapi alma durumu olan çocuklar, steroid ve uzun süreli aspirin kullanan 19 yaş altı bireyler de riskli hastalardır.

İnfluenza Nasıl Bulaşır?

Influenza, virüsle enfekte olan kişi ile temas halinde, enfekte olan kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında yayılan solunum damlacıkları yoluyla bulaşır. Ayrıca, virüs bulaşmış yüzeylere veya nesnelere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya gözlerle temas etmesi yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.

İnfluenza Belirtileri Nelerdir?

Yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik ve yorgunluk, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı olarak kendini gösterir. Küçük çocuklarda solunum sistemi bulgularından daha çok bulantı, kusma, iştahsızlık ve ishal gibi gastrointestinal sistem bulguları daha ön planda olabilir. Özellikle kas ağrısı ve halsizlik semptomu haftalarca sürebilir. Ayrıca küçük bebeklerde ateşli nöbetlere de yol açabilmektedir.

İnfluenza ile Soğuk Algınlığı Arasındaki Fark Nedir?

İnfluenza daha ağır seyreder, yüksek ateş ve kas ağrıları yapar, soğuk algınlığı daha hafif seyreder, genellikle burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısı ile kendini gösterir. Gripte aniden başlayan şiddetli halsizlik olur, soğuk algınlığında bu belirti daha hafiftir. Genel anlamda grip, daha ağır bir üst solunum yolu enfeksiyonu durumudur.

Domuz Gribi ile İnfluenza Aynı Mıdır?

Domuz gribi (H1N1), influenza A virüsünün bir alt türüdür. 2009’da salgın yapmıştır. Günümüzde mevsimsel grip olarak dolaşımda bulunur.

İnfluenza Kaç Gün Sürer?

İnfluenza genellikle 5 ila 7 gün sürer, ancak bazı durumlarda belirtiler 2 haftaya kadar uzayabilir. İlk 2-3 gün genellikle en şiddetli semptomlarla geçerken, ardından belirtiler yavaş yavaş hafifler. Ancak yorgunluk ve halsizlik hissi devam edebilir.

İnfluenza Nasıl Teşhis Edilir?

Aniden ortaya çıkan ateşli solunum yolu enfeksiyonu, kas ağrısı ve bulantı gibi durumlarda özellikle küçük yaştaki çocuklarda 5 yaş altı olmak üzere 2 yaş ve en önemli grup olan 6 ay altı bebeklerde mutlaka bir doktor tarafından muayene yapılmalıdır. Risk gruplarında burundan veya boğazdan alınan sürüntü örneği ile influenza testi yapılarak da tanı konulabilir.

İnfluenza Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoğu vakada hastalar ilaçsız iyileşebilmektedir. Dinlenmek ve bol sıvı tüketmek şarttır. Doktor önerisi ile parasetamol veya ibuprofen ateş düşürücü olarak ve kas ağrısı için kullanılabilir. Ülkemizde kullanılan antiviral ilaçlar her vaka için kullanılmamalıdır. Antiviral ilaçlar ağrı vakalarda, risk grubundaki kişilere ve özellikle 6 ay altındaki bebeklerle teması olanlara doktor tarafından verilebilir. Ayrıca miyokardit, ensefalit, ciddi alt solunum yolu olan hastalara da önerilmektedir. Henüz hastalığın ilk 48 saatinde olan çocuk hastalarda da vaka bazlı antiviral tedavi planlanmaktadır.

İnfluenza Sırasında Ateş Düşmedi, Ne Yapılır?

Özellikle küçük bebeklere ılık duş, aldırmak çok önemlidir. Anne sütü alan bebeklerde anne sütü verilmesine devam edilmelidir. Ateş düşürücüler doktor kontrolü ile kullanılabilir. Daha büyük yaştaki çocuklarda bol su içirmek ve sıvı gıdalarla beslemek önemlidir. Ateş 39°C üzerindeyse ve bütün bu işlemler yapılmasına rağmen düşmüyorsa doktora başvurulmalıdır.

İnfluenza İlaçsız Geçer Mi?

İnfluenza evde tedavi edilebilen, dinlenmeyle ve bağışıklık sistemini güçlü tutmakla geçebilen bir hastalıktır. Dolayısıyla hafif seyreden durumlarda ilaca gerek kalmadan kişi kendini kısa zamanda daha iyi hissetmeye başlayabilir. Ancak yine de olası sağlık sorunları riskini önlemek adına doktora görünmek son derece yararlıdır.

İnfluenza Hastalığına Yakalandığımda Antibiyotik Kullanmalı Mıyım?

İnfluenza bir virüs hastalığıdır, antibiyotikler ise bakterilere karşı etkilidir. Bu yüzden antibiyotikler bu hastalıkta kullanılmamalıdır. Ancak grip sonrası bakteriyel enfeksiyon gelişirse doktor tarafından antibiyotik verilebilir.

İnfluenza Hastalığında beslenmemize neleri katmalıyız influenza döneminde, hangi meyveler sebzeler ve besinler bizi kuvvetlendirecektir?

Özellikle C vitamini içeren meyveler; portakal, mandalina, limon ve kivi gibi meyveler tercih edilebilir. Dengeli ve proteinden zengin tavuk suyu çorbası gibi geleneksel çorbalar tüketilebilir. 1 yaşından büyük bebeklerde ballı ılık su içirilebilir.

Evde uygulayabileceğimiz farklı öneriler nelerdir, burun açma vs gibi?

Küçük bebeklerde daha önemli olmakla birlikte bütün çocuklarda burnun açık kalması önemlidir. Burun açmak için tuzlu su ya da deniz suyu dediğimiz sular ile burun temizliği yapılabilir.

Bebekler İnfluenza Hastalığına Yakalandığında Neler Yapılmalı?

Anne sütü bağışıklığı destekleyen mucizevi bir sıvıdır. Bu dönemlerde mutlaka emzirmeye devam edilmesi gereklidir. Ateş takip edilmeli, 38,2°C üzerindeyse doktora başvurulmalıdır. Eğer ek gıdaya geçtiyse sulu gıdalar verilmelidir.

İnfluenza Testi Nedir? İnfluenza Örneği Nasıl Alınır?

Burundan veya boğazdan bir çubukla sürüntü alınarak laboratuvarda test edilir. Sonuçlar hızlı testle 30 dakika içinde elde edilebilmektedir.

İnfluenzadan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

En önemli korunma yöntemi le hijyenidir. Eller sık sık yıkanmalı, hasta olan kişiler ile temas etmekten kaçınılmalıdır. Mümkün mertebe kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmamalıdır. Kapalı alanlar havalandırılmalıdır. Ayrıca güvenli ve koruyuculuğu yüksek olan grip aşısı influenza sezonu başlamadan yapılmalıdır. Grip aşıları sadece ebeveynleri değil 6 aydan küçük bebekleri korumak için de yapılması gereken bir aşıdır. Eğer ebeveynler grip olmazsa bebeklere de bulaşmayacaktır. Koza stratejisi dediğimiz bu durumda bebekler de korunmuş olacaktır.