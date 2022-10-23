Çocukların rüyalarında en sık gördüğü 8 kabus ve anlamları

Çocuklar da sık sık kabuslar görebilir. Uzmanlar bu rüyaların çocuğun bilinçaltını etkileyen stresli olaylardan kaynaklanabileceğini söylüyor. (Rüya tabirleri sayfasına da bakabilirsiniz)

Çocuk terapisti Kmei Omijeh çocuklar arasında en sık görülen 8 kabusu yorumladı. Ona göre bu rüyaların her biri ayrı bir anlam taşıyor. Ve aslında çoğu duygusal sıkıntı ve bunalmışlık hissinden ya da yaşamlarında kontrol edemedikleri endişe ve korkudan kaynaklanıyor olabilir.

Örneğin rüyada canavar görmek, genellikle zihinsel ve duygusal sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunu gösterir. Belki de gün içinde sık sık azarlanmak çocuklarda canavar rüyasına yol açabilir. Buna bir film de sebep olmuş olabilir. Rüyada boğulmak veya düşmek, bunalmışlıktan kaynaklanıyor olabilir. Omijeh'e göre rüyada düşmek gerçek hayatta kontrol eksikliği hisseden çocuklar için yaygın bir kabustur.

Yeni bir kardeş, ev ödevlerinde zorluk ya da 'kaçmaya' çalıştıkları yeni bir okul çocuklar için stres yaratıyorsa bu da rüyalara yansıyabilir. Omijeh'e göre çocuklarda sık görülen 8 kabus ve anlamları şöyle:

1-Canavarlar

Rüyada canavar görmek, çocukların genellikle zihinsel ve duygusal sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu gösterir. Çocuklarda bu, gün içinde olan bir şeyle ilgili olabilir, belki de bir yetişkin tarafından azarlanmışlardır ve o bu kişiyi rüyalarında 'canavar' yapar.

2-Boğulma veya Düşme

Rüyada boğulmak veya düşmek, bunalmış hissettiğiniz anlamına gelebilir. Düşme, örneğin bir durumda ne yapacağını, ne söyleyeceğini veya davranacağını bilemeyen, gerçek hayatta kontrol eksikliği hisseden çocuklar için gerçekten yaygın bir kabustur.

3-Kaybolmak veya önemli bir şeyi kaybetmek

Bu tür bir rüya, çocuklar gerçek hayatta kaybolursa da ortaya çıkabilir. Çocuklarda özellikle okulun farklı bir aşamasına geçiyorsa/uzaklaşıyorsa, bu ayrılık kaygısı ile ilgili olabilir.

4-Kovalanmak

Bir kişinin veya hayvanın sizi bir rüyada kovalaması, bir şey hakkında endişeli olduğunuzu veya artan; devam eden bir stres yaşadığınızı gösterebilir.

Çocuklar ayrıca hayvanlarla ilgili hikayeler okumaya meyillidir ve hayvanlar tarafından kovalanmakla ilgili bir kabus görmek veya rüyada bir hayvanın 'kötü adamı' temsil etmesi sık görülen bir durumdur. Yeni bir kardeş, ev ödevlerinde zorluk ya da 'kaçmaya' çalıştıkları yeni bir okul gibi hayatlarında stresli bir dönemi işaret eden durumlardan kaynaklanabilir.

5-Kapana kısılmış hissetmek

Kapana kısılmış hissetmekle ilgili bir rüya, zor, kısıtlayıcı ve hatta tehlikeli bir duruma yakalandığınızı gösterir.

6- Doğal afetler

Bu tür bir kabus, genellikle, güvenlik duygularıyla veya yakın gelecek için sahip olduğunuz planlar, hedefler ve umutlarla ilgili büyük bir değişiklik konusunda gergin olduğunuzu gösterir.

7- Hiç arkadaşının olmaması

Çocuklar bir arkadaşını kaybedebileceğinden veya gerçek hayatta arkadaşlarının olmayacağından korkuyorsa bu rüyayı görebilir.

8- Dişlerin düşmesi veya oyuncakların canlanması

Bu tür bir kabus, kontrol kaybı hissettiğinizi veya sizin için önemli olan bir şeyi veya birini kaybetmekten endişe duyduğunuzu gösterebilir.

Çocuklarda oyuncakların canlanması bazı filmlerden de kaynaklanabilir. Çocuklar bu tür filmleri birkaç kez izlemişlerse, rüyaları sırasında kendini 'tekrarlayabilir' ve korkutucu bir rüyadır.