Demansın 8 erken uyarı işareti! Erken dönem başlangıç belirtileri

Tıp uzmanları demansı önlemek için oldukça etkili altı yöntem önermektedir:

DEMANSI ÖNLEMEK İÇİN 6 ETKİLİ YÖNTEM

1. Sosyal etkileşimi sürdürün

Topluluk etkinlikleri, hayır kurumları, arkadaş toplantıları, gönüllülük gibi sosyal aktivitelere katılmak ve satranç veya kart gibi oyunlar oynamak beyin fonksiyonlarını uyarabilir.

2. İlgi alanlarını geliştirin

Kurslara katılın, düzenli olarak okumaya, resim yapmaya, bahçe işlerine veya Mahjong oynamaya zaman ayırın. Seyahat planlamak aynı zamanda sizi yeni bilgi ve deneyimlerle tanıştırabilir.

3. Düzenli egzersiz

Yürüyüş, dans, yüzme gibi aktivitelerle haftada iki ila üç kez egzersiz rutinini sürdürmek, yumuşak yapıları ve düşük yoğunlukları nedeniyle özellikle yaşlı yetişkinler için faydalıdır.

4. 'Üç yüksek seviyeyi' kontrol edin

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri demans riskini artırır. Bu rahatsızlıkları olan hastalar tedavi almalı ve risklerini azaltmak için kan basıncını, kolesterolünü ve kan şekeri seviyelerini sürekli olarak yönetmelidir. Halihazırda demans tanısı almış olanlar bile bu yönetim sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

5. Diyet alımı

Araştırmalar, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıklar ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bu diyet meyve, sebze ve tam tahıllara odaklanır ve fasulye, fındık ve balık (omega-3 yağ asitleri açısından zengin) içerir.

6. Kafa yaralanmalarını önleyin

Şiddetli kafa travması geçirmiş kişilerde demans gelişme riski önemli ölçüde daha yüksektir. Yaralanma riskini en aza indirmek için bisiklet sürerken veya motosiklet sürerken daima kask takın. Düşmelerden kaçınmak da çok önemlidir çünkü bunlar demansı daha da kötüleştirebilir.

DEMANSIN 8 ERKEN UYARI İŞARETİ

Demans yalnızca yaşlılarda yaygın bir hastalık değildir, aynı zamanda genç yetişkinleri de etkileyebilir. Sevdiklerimizin kendilerini ya da sevdiklerini unutmaya başlaması yürek parçalayıcıdır.

Doktorlar, demansın tedavi edilemeyeceğini ancak başlangıcının önlenebileceğini ve hafif demansın süresinin uzatılabileceğini belirtiyor. Bunun için sekiz erken uyarı işareti kullanılabilir: