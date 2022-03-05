Dil kanseri nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri neledir?

Dil kanseri genellikle dilin yüzeyinde oluşan bir çeşit iyileşmeyen yaralardır. Dil kanserinin oluşma sebebi diş çürükleri olsa da aşırı tütün kullanımı da dil kanseri oluşma sebebinde etkilidir diyen Memorial Ankara Hastanesi kulak burun boğaz bölümü Prof. Dr. Erdal Seren dil kanseri hakkında tüm merak edilen soruları yanıtladı.

Dil kanseri nedir?

Dil kanseri, dilin herhangi bir yerinde bir türlü iyileşmeyen yaralar ile kendisini gösteren bir kanser türüdür.

Dil kanseri neden olur?

Sigara ve tütün ürünlerinin aşırı kullanımı, damağa iyi yerleşmeyen ve mukozayı tahriş eden diş protezleri, aşırı alkol tüketimi ve Human Papilloma Virüs enfeksiyonu, diş ve diş eti sağlığının bozuk olması (tedavi edilmemiş çürük dişler, diş eti iltihapları, diş kırıkları, diş düzensizlikleri gibi) özellikle Güneydoğu Asya’da yaygın bir alışkanlık olan Betel çiğneme, asbest, sülfürik asit ve formaldehit gibi kimyasallara maruz kalma, dilde gelişen kanserlere yol açmaktadır.

Dil kanserinin belirtileri nelerdir?

Dil üzerinde kırmızı- beyaz yama şeklinde iyileşmeyen yaralar, bu yaranın zaman içinde büyümesi, dil üzerinde kanama odaklarının görülmesi, çiğneme veya yutma sırasında ağrı, dil dokusunda sertleşme, kötü nefes kokusu, dilde ve ağız içinde uyuşukluk, seste değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı, boyun bölgesinde kitle olması ve ağız açmada güçlük belirtilerden bazılarıdır.

Dil kanseri nasıl teşhis edilir?

Dil kanseri tanısı öncelikle şüpheyle konulur. Hekim hastada, geçmeyen bir dil yarası, şişliği, hareket kısıtlılığı gördüğünde, akla dil kanseri gelebilir. Bu durumda ilk yapılacak işlem o bölgeden parça almaktır. Alınan parça patoloji uzmanlarınca incelenir ve ardından da tanı konur. Biyopsi sonuçları kanseri doğrularsa, kanserin bulunduğu yerdeki yaygınlığını ve vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını gösterecek bir BT veya MR taraması önerilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Dil kanserlerinin esas tedavi yöntemi cerrahi olarak tümörün çıkarılmasıdır. Fakat ileri evre ve uzak yayılımı olan hastalarda Radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi gibi tedaviler cerrahi tedaviye eklenmektedir. Hangi tedavinin seçileceği; hastanın genel durumu, tümörün yayılımı, tümörün türü ve tümörün diğer dokulara sıçramasına göre belirlenmektedir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

Cerrahi: Genellikle kanserli dokuyu çıkarmak için ameliyat gerekir. Küçük tümörler için gereken ameliyat daha küçük çaplı ve kısa süreli iken, büyük tümörlerin ve kanser yayılımlarının ameliyatları çok daha farklıdır. İlerlemiş kanserlerde cerrahın kanserli doku çevresinden de alınacak şekilde dilin bir kısmını çıkarılması gerekebilir; bu işleme “glossektomi” adı verilir. Bu durumda, vücudun diğer bölgelerinden deri veya doku kullanarak dilin çıkartılan kısmının onarılması gerekecektir. Çoğu dil kanserinde, boyundaki lenf bezlerine yayılım bulunmasa bile ileride ortaya çıkabilecek olası metastazları engellemek için boyundaki şüpheli lenf bezlerinin temizlenmesi gerekir. Bu operasyona “boyun diseksiyonu” denir.

Radyoterapi: İlerlemiş ve lenf bezlerine yayılmış dil kanserlerinde ameliyattan sonra sıklıkla ek radyasyon tedavisi gerekir. Ameliyatın mümkün olmadığı veya ameliyat sonrasında tekrarlayan kanserlerde de radyoterapi uygulanabilir.

Dil kanseri hangi yaşlarda görülür?

40 yaş altında nadir görülürken, 60-70 yaş ve üzerinde sıklığı giderek artmaktadır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu cinsiyet farklılığı sigara ve alkol kullanımının erkeklerde daha sık olduğuna bağlanmaktadır. Ancak yıllar içinde kadınlarda da sigara ve alkol kullanımının artması bu oranı kadın lehine arttırmaktadır.

Dil kanserini önlemek için neler yapılabilir?

Ağız hijyenine dikkat edilmesi diş ve diş eti problemleri varsa bunların mutlaka tedavi edilmesi, ağız içerisinde oturmayan ve damağı tahriş eden protezlerin mutlaka düzeltilmesi, sigara ve alkol kullanımının olmaması, Human papilloma virüs enfeksiyonlarına karşı aşılama yapılması gerekir. Ayrıca ağız içerinde iyileşmeyen, günler süren yara mevcudiyetinde mutlaka Kulak Burun Boğaz doktoruyla iletişime geçilerek, kontrollerinin yapılması gerekir.

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