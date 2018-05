Vücudumuzdaki tüm organlar hücreden oluşmaktadır. Sağlıklı vücut hücelerimiz ise bölünebilme olgusuna sahiptirler. Vücudumuzda oluşan yaraların, çiziklerin iyileşmesi, onarılması ve ölen hücrelerin yenilenmesi için sağlıklı vücut hücreleri bölünürler.

Kanser nedir nasıl oluşur kısaca bahsetmek gerekirse; maalesef sağlıklı vücut hücrelerinde sonsuza kadar bölünme gerçekleşmez. Sağlıklı bir vücut hücresi gerektiği zaman gerektiği yerde ve yeteri kadar bölünür. Kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlar ve çoğalır ise tümörleri oluştururlar. Tümörler ise normal dokuları birbirine sıkıştırabilmektedirler. Kanser hücreleri eğer birlikte oluştukları tümörde ayrılırlarsa vücudun başka bölümlerine sıçrama durumu söz konusu olur. Ve orada da büyümeye devam edebilirler. Kanser hücreleri hayatı ciddi şekilde tehdit etmektedirler. Metastaz kanser hücrelerinin yayılmasına verilen bir addır. Farklı tiplerde kanser türleri vardır. Kanser hastalarına her biri için farklı kanser tipi olduğundan dolayı ona uyan tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir.



Kanser belirtileri nelerdir?

Bazı belirtileri vardır ki bunlara dikkat edilmesi ve her zaman öncelik olarak erken teşhis konması açısında da yarar sağladığından dolayı kendi vücudunuzu tanımanız ve değişiklikleri ilk önce sizin farketmeniz oldukça önemlidir. Aşağıdaki belirtilerden çoğunu görürseniz hemen gecikmeden bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz. Fakat bazen bazı hastalarda hiç bir belirti görülmediği halde kanser olabiliyorlar.



• Bir türlü iyileşmeyen yaralar, izler, yanıklar

• Uzun süreli olan ses kısıklığı

• Sürekli ve uzun süreli öksürükler

• Yutkunurken güçlük çekme

• Göğüslerde ve ya vücudun herhangi bir yerinde birden ortaya çıkan sertlik, sert kütle ele gelmesi

• Siğiller ve benlerde ortaya çıkan büyüme, gelişme, kanama, renk değişikliği ve yaralar oluşması

• Büyük ve küçük abdest yaparken zorlanma ve birtakım değişiklikler hissetmeniz

• Rahimden ve makattan gelen herhangi bir kanama ve ya akıntı oluşması



Kanserde tedavi tipleri: Birkaç tedavi tipi bulunmaktadır. Bunlar ise şöyle; cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, biyolojik ajanlar ve hormonal tedavidir. Kanserden korkmamalısınız. Erken teşhis erken tedavi demektir. Bu yüzden kendinizde herhangi bir bulgu görür ve farkederseniz en yakın zamanda bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz. Her türün tedavi bulunmaktadır. Korunmak için bizimde yaşamımızda yapabileceğimiz bazı yöntemler var elbet. Aşağıdaki bunlardan bahsettik. İnceleyebilirsiniz.



Kanserden korunmak için yapılması gerekenler

Kanserden kendinizi korumanız mümkün. Bunun için yapılması gereken bazı önemli hususlar vardır. Kendinize dikkat eder ve sağlığınızı korumak için elinizden geleni yaparsanız risklerin hepsi azalır ve hatta ortadan kalkabilir.



• Boyunuz ve kilonuz ile olan ideal kilonuzu koruyun

• Alkol tüketimini azaltın

• Günlük diyetinizde mutlaka sebze ve meyve bulundurun. Sebze ve meyveler vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içermektedir.

• Yüksek fiber içerikli besinler ile beslenmeye özen gösterin

• Çok yönlü beslenin, vitamin mineral içeren besinleri tüketmeye çalışın

• Sağlığı bozan yiyeceklerden (abur-cubur) uzak durun

• Yağ miktarını azaltın ve sağlıklı yağlar ile yemek yemeye çalışın

• Tütsülenmiş ve ya tuzlanmış olarak saklanan yiyeceklerden uzak durmaya ve tüketmemeye elinizden geldiğince özen gösterin



Kanserin en büyük nedenleri

Kanser nedir bunu açıkladık. Peki kanserin nedenleri neler? Bazı nedenler bulunmakta ki bunlar normal yaşamımızda bizim kontrolümüz altında olan nedenlerdir. Kanserin nedeni kesin ve net olarak bilinmiyor. Fakat bazı nedenleri tahmin ediliyor bunlar;



• Sağlıksız ve kötü beslenme

• Sigara ve alkol tüketimi fazlalaşması

• Bazı virüsler

• Hava kirliliği

• Radyasyona uzun süreler maruz kalmak

• Aşırı bir dozda röntgen ışınına maruz kalmak

• Uzun süre güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11-2) güneşin altında kalmak

• Katran, benzin, asbest, boya gibi bazı kimyasal maddeler



Erken teşhisi ihmal etmeyin kanserden korkmayın