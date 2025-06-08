Diş hekimlerine göre dişlerinizi mahveden 9 alışkanlık

Fazla sert fırçalamaktan dişleri alet gibi kullanmaya kadar, küçük gibi görünen hatalar uzun vadede büyük sorunlara yol açabilir. Diş sağlığı uzmanları, farkında bile olmadan ağız sağlığınıza zarar verebileceğiniz alışkanlıkları ve bunun yerine ne yapmanız gerektiğini anlatıyor...

1. Sert Yüzeyleri Çiğnemek

Kalem kapaklarını çiğnemek, tırnak yemek ya da buz kırmak zararsız gibi görünebilir ama bu alışkanlıklar zamanla ciddi diş hasarına neden olabilir. Diş hekimi Dr. Nicole Khalif“Bu alışkanlık diş minesini aşındırır ve zamanla kötüleşen minik çatlaklara yol açabilir,” diyor. Bu da kaplama ya da kanal tedavisi gibi müdahaleleri gerektirebilir.

Stresli ya da dalgınken çiğneme eğilimindeyseniz, Dr. Khalife şekersiz sakız gibi yumuşak alternatifleri yakınınızda tutmanızı öneriyor. “Çocuklar ve gençlerde, tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için dikkat dağıtıcı küçük oyuncaklar önermekte oldukça başarılı oldum,” diyor.

2. Dişleri Alet Gibi Kullanmak

Paketleri açmak ya da şişe kapağı çevirmek için dişlerinizi kullanmak kötü bir fikir olabilir çünkü dişler bu kuvvet ve açılar için tasarlanmamıştır. Bu alışkanlık, özellikle ön dişlerde çatlak, kırık ya da mine hasarına neden olabilir.

Dr. Jie Sun “Dişle bir şey açarken yaşanan kaymalar, diş etlerinde kesiklere veya tahrişe yol açabilir,” diyor. Ayrıca, ağza alınan bu nesneler genellikle bakteri doludur ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Mine kaybı, derin çatlaklar ya da mevcut diş tedavilerinin gevşemesi gibi yapısal hasarlar geri döndürülemez; bu durum kron veya kaplama gerektirebilir. Dr. Sun şöyle diyor: “Sonuç net: Dişler yemek içindir, alet değil.”

3. Ağızdan Nefes Almak

Ağızdan nefes almak, yeterli tükürük üretilemediği için ağızdaki asitlerin nötralize edilememesine neden olur. Bu durum diş minesinin aşınmasına, çürüğe ve diş eti iltihabına yol açabilir.

Dr. Sun “Ayrıca çocuklarda yüz gelişimini etkileyebilir ve ortodontik sorunlara sebep olabilir,” diyor. Ağız solunumu, burnun süzme, ısıtma ve nemlendirme fonksiyonlarını devre dışı bırakır.

Meseleyi çözmenin yolu, ağız solunumunun altında yatan nedeni bulmak ve hastayı bilinçlendirmektir. Alerjiler, burun tıkanıklığı ya da uyku apnesi gibi durumlar yaygın nedenlerdendir.

4. Diş Beyazlatıcı Ürünleri Aşırı Kullanmak

Evde kullanılan beyazlatma ürünleri pratik olabilir ama Dr. Khalife bu ürünlerin profesyonel gözetimde kullanılmasını öneriyor.

“Aşırı kullanım, özellikle marketten alınan jel ve bantlar, mine incelmesine, hassasiyete ve diş eti tahrişine neden olabilir,” diyor.

Bu zarar geçici olmanın ötesinde kalıcı hassasiyet, diş eti çekilmesi ve hatta kaplama ihtiyacına kadar gidebilir. “Soğuk ya da sıcak içeceklere karşı aniden hassasiyet başladıysa ya da beyazlatma sonrası diş etleriniz yanıyorsa, bu ciddi bir uyarıdır,” diye ekliyor.

5. Sık Sık Atıştırmak

Gün içinde sık sık ve özellikle şekerli atıştırmalar, çürük ve diş eti sorunlarını tetikler. Dr. Khalife. “Her atıştırmalık, özellikle şekerli ve karbonhidratlı olanlar, ağızdaki bakterileri besler. Bu bakteriler diş minesine zarar veren asit üretir,” diyor.

Diş eti kanamaları, ani hassasiyet veya diş eti çizgisi yakınında oluşan beyaz lekeler erken uyarı işaretleridir. Atıştırmaları belirli saatlere sınırlamak ve peynir, kuruyemiş, çiğ sebze gibi diş dostu alternatifler tercih etmek önerilir.

6. Diş Sıkma ve Gıcırdatma

Gece fark etmeden dişlerinizi sıkıyor veya gıcırdatıyor olabilirsiniz. Bu alışkanlık, zamanla diş minesini aşındırır, dişleri kısaltır ve çene ekleminde (TMJ) ağrıya yol açabilir.

Dr. Sandip Sachar “Ne yazık ki diş minesi kendini yenileyemez. Aşındığında geri gelmez,” diyor.. Strese bağlıysa, stres yönetimi teknikleri ve alkol/kafein sınırlaması önerilir. Ayrıca özel yapılmış gece plağı (gece koruyucu) kullanılması önemlidir.

7. Çok Sert Fırçalamak

Daha sert fırçalamak daha iyi temizlik anlamına gelmez. Aksine, bu diş minesini aşındırır ve diş etlerine zarar verebilir. Dr. Sachar “Mine aşındığında çatlama, kırılma ve hassasiyet gibi sorunlar oluşur,” diyor.

Yumuşak kıllı fırça kullanmak ve dairesel, nazik hareketlerle fırçalamak en doğrusudur. “Plak zaten yumuşaktır; fırçayı bastırmanıza gerek yok. Fırça işini yapsın,” diye ekliyor.

8 . Kahvaltıdan Hemen Sonra Diş Fırçalamak

Yemekten hemen sonra fırçalamak mantıklı gibi görünse de bu, diş minesine zarar verebilir. Yemek sonrası ağız pH’ı düşer ve mine yumuşar. Dr. Sun. “Bu aşamada yapılan fırçalama, mineyi fiziksel olarak aşındırır,” diyor.

Dr. Sun, kahvaltıdan önce fırçalamayı ya da yemekten en az 30 dakika sonra fırçalamayı öneriyor. Çünkü bu sürede tükürük asitleri nötralize eder ve mineyi yeniden mineralize eder.

9. Yeterince Diş İpi Kullanmamak

Diş ipi kullanmamak, dişler arası ve diş eti altı bölgelerde plak ve yemek artığı birikmesine yol açar. Bu alanlara fırça ulaşamaz. Zamanla diş eti iltihabı ve çekilmesi gelişebilir.

Diş eti iltihabı erken dönemde temizlikle düzelse de, çürük geri döndürülemez ve dolgu ya da kanal tedavisi gerekebilir. Dr. Sachar, klasik mumlu diş ipi kullanımını öneriyor.

“Eğer ip kullanmayı sevmiyorsanız, diş ipi çubukları da işe yarar. Klasik ip kadar etkili olmasa da, hiç kullanmamaktan iyidir,” diyor.

Uzmanlar hemfikir: Tutarlılık çok önemlidir. Her gün bir kez diş ipi kullanmak ve günde iki kez florürlü diş macunuyla fırçalamak, uzun vadeli ağız sağlığının temelini oluşturur.

Dr. Khalife “Bazı kişilerin sadece bu temel alışkanlıkları düzenli hale getirmesiyle, uzun vadeli sorunların önüne geçebiliyoruz,” diyor.

