Diyabetli insanlar çilek yiyebilir mi? Şeker hastalarının çilek yemesi yararlı mı?

Çilekler canlı kırmızı bir renge, sulu bir dokuya ve enfes bir tatlılığa sahiptir. Aslında aromatik koku onları daha çekici kılıyor. Cheesecake'lerden salatalara ve smoothie'lere kadar çilekler neredeyse her yemeğin lezzetini artırır. C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından zengin olan bu ürünler sadece lezzetli değil aynı zamanda besleyicidir. Ancak tatlı oldukları için şeker hastaları çilek yemekten kaçınırlar. Ancak bir beslenme uzmanına göre şeker hastaları, ölçülü olarak çileğin tadını çıkarabilir ve bu da daha fazla araştırmaya değer faydalar sunar. Diyabet için çileğin neden kötü bir fikir olmayabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin!

ÇİLEK ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALI MI?

Çileklerin tatlı ve mayhoş bir tadı vardır. Mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olduğundan, lezzetleri ve besinsel yararları nedeniyle yaygın olarak beğenilmektedir. Lif bakımından zengin olan bu meyvenin kalorisi düşüktür ve C vitamini ve antioksidanlar gibi besin maddeleri açısından yüksektir; bu nedenle çileklerin diyabetli kişiler için faydalı olduğu düşünülmektedir. Çileklerin diyabeti yönetmeye yardımcı olabileceği 5 yol:

1. Düşük Glisemik İndeks (GI)

Doğal tatlılığına rağmen çileklerin glisemik indeksi düşüktür. Bu, kan şekeri seviyelerindeki ani yükselişleri ve çöküşleri önlemeye yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

2. Lif oranı yüksek

Çilek, şeker emilimini yavaşlatan ve kan şekeri düzeylerini iyileştiren diyet lifi açısından zengindir. Ayrıca lif sindirimi ve tokluğu da teşvik ederek diyabet yönetiminde bir diğer önemli faktör olan kilonun yönetilmesine yardımcı olur.

3. Antioksidanlar

Food and Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, çileklerin anti-inflamatuar, anti-kanser ve antimikrobiyal özelliklere sahip olabilecek antosiyanin gibi antioksidanlarla dolu olduğunu öne sürüyor. Beslenme Uzmanı Dr Rohini Patil, "Çileklerdeki anti-inflamatuar etkilerin insülin direncini azalttığı biliniyor" diyor.

4. Kilo yönetimi

Obezite diyabetin önde gelen nedenidir. Çilek yemek, kalorisi düşük ve su içeriği yüksek olduğundan kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

5. Kalp sağlığını destekler

Diyabet kalp sorunları riskini artırır. Çilek, "kötü" LDL kolesterol seviyelerini düşürerek, oksidatif stresi azaltarak ve kan damarı fonksiyonunu iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebilir.