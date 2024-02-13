Kolesterolü doğal yollarla düşürmek için en iyi 5 gıda

Özellikle yüksek kolesterol, el ve ayakların soğuması, uyuşukluk ve kas krampları gibi semptomlara yol açabilir. Belirli gıdaları diyetinize dahil etmek, lipit düzeylerini önemli ölçüde azaltabilir ve damar sağlığını geliştirebilir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN 5 FAYDALI BESİN

1. Soya fasulyesi

Soya fasulyesi, minimum düzeyde doymuş yağ içeren bir protein deposudur ve bu da onları sağlıklı kolesterol seviyelerini korumak için mükemmel bir seçim haline getirir. Soya sütü veya tofu gibi soya ürünlerinin düzenli tüketimi kandaki kolesterolü, trigliseritleri ve düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) azaltabilir. Soya fasulyesindeki yüksek kaliteli protein vücudu güçlendirir ve kan damarlarını koruyan fitoöstrojenleri sağlar.

2. Portakal

Bitki sterolleri açısından zengin olan portakal, canlandırıcı bir meyve suyu veya bütün bir meyve olarak tüketilebilir. Portakal tüketmek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve içindeki potasyum ve C vitamini içeriği damar genişlemesine ve kan basıncının stabilizasyonuna yardımcı olur.

3. Sarımsak

Sarımsak, lipit seviyelerini azaltabilen sülfit içeriğiyle bilinir. Bununla birlikte, yoğun tadı ve ağız, mide ve bağırsakta tahrişe neden olma potansiyeli ve ayrıca ağız kokusu, birçok insan için çiğ yemeyi daha az çekici hale getiriyor. Yemeklere sarımsak eklemek, faydalarından yararlanmanın daha lezzetli bir yolu olabilir. Düzenli olarak birkaç karanfil tüketmek, yüksek tansiyonun yönetilmesine ve durumun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

4. Ispanak

Ispanak çeşitli mikro besinler, antioksidanlar ve potasyumla yüklüdür. Ispanağı ölçülü yemek, vücut lipitlerini azaltabilir, kanı besleyebilir, kanamayı durdurabilir ve kuru bölgeleri nemlendirebilir. Ispanaktaki diyet lifi de bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlığı önler. Demir açısından zengin olan ıspanak özellikle demir eksikliği anemisi olan kişiler için faydalıdır.

5. Soğan

Soğanlar karbonhidratlar, diyet lifi, prostaglandin A, B vitamini, C vitamini ve karoten içerir. Düzenli soğan tüketimi kanın viskozitesini azaltabilir ve koroner arter kan akışını artırabilir, böylece kan pıhtılarının oluşumunu etkili bir şekilde önleyebilir. Soğan, yüksek tansiyonu, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterolü, romatoid artriti veya öksürüğü olan kişilere fayda sağlayarak genel sağlık koşullarını iyileştirir.