Diyetisten Ayşegül Bahar
• Havaların soğuması ile su içimini azaltıyor olabilir misin? Yaz-kış lütfen su mataranı yanından ayırma.
• Her gün yapacağın 30-40 dakikalık yürüyüş, endorfin salgılayarak hem daha mutlu olmanı sağlayacak hem de kilo almanı engelleyecek. Bunu evde bile yapabilirsin.
• Gecelerin uzun olmasıyla acaba televizyon karşısında hem yağ hem de karbonhidrat oranı yüksek atıştırmalıklar (cips gibi) tercih ediyor olabilir misin? Gece ara öğün olarak emin ol bir porsiyon tarçınlı probiyotik yoğurt seni tok hissettirecek.
• Vitamin-mineral almak için evde sıkarak hazırladığın meyve suları seni hastalıktan korumuyor emin olabilirsin. Sadece şeker alımını arttırıyor. Lütfen meyveyi meyve olarak tüket.
• İçini ısıtmak için bol kremalı ve şekerli kahveleri değil de yeşil çay gibi metabolizma hızlandıran bitki çaylarını tercih et.
• Kalın ve bol kıyafetlerin arkasına saklanma. Bedenin en değerli giysin unutma.
Ödem attıran çay
Malzemeler
• 1/2 ananas kabuğu
• 1 avuç kiraz sapı
• 1 çubuk tarçın
• 1 limon
• 1.5 litre su
• Yeşil çay
Hazırlanışı
Limonu suyun içine sıkın. Ardından limon kabuğu, ananas kabuğu, kiraz sapı, tarçını ekleyip kaynatın ve 6-7 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenirken içine 1 adet sallama yeşil çay ekleyin. Gün içinde yarım litresini içebilirsiniz.
Kahvaltılık muhallebi
Malzemeler
• 1.5 çay bardağı laktozsuz süt
• 1 çay bardağı su
• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı chia tohumu
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 porsiyon meyve
Hazırlanışı
Yulaf, chia, bal, su ve süt karışımı yoğunlaşana kadar kısık ateşte pişirip üzerine meyve ekleyerek servis edin.
Eriten kabak çorbası
Malzemeler
• 4-5 orta boy kabak
• 1 kereviz
• 1 çay bardağı laktozsuz süt ya da Hindistan cevizi sütü
• 2 -3 yemek kaşığı zeytinyağı
• Dereotu
• 1-1.5 litre su
• Baharat
• Tuz
Hazırlanışı
Kereviz ve kabağı suda haşlayın. Kaynadıktan sonra sütü, baharatları ekleyip blender’dan geçirin. En son dilediğiniz kadar dereotu ekleyip servis edin.