Evde uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra hepimizde aynı telaş var. Ofisime gelen danışanlarımın çoğunun kurduğu ilk cümle; ‘Metabolizmam çok yavaş çalışıyor her kış mutlaka birkaç kilo alıyorum’ oluyor. Yaza nasıl fit girerim, kışın aldığım bu kiloları nasıl veririm? Birkaç önerim olacak...



Diyetisten Ayşegül Bahar



• Havaların soğuması ile su içimini azaltıyor olabilir misin? Yaz-kış lütfen su mataranı yanından ayırma.



• Her gün yapacağın 30-40 dakikalık yürüyüş, endorfin salgılayarak hem daha mutlu olmanı sağlayacak hem de kilo almanı engelleyecek. Bunu evde bile yapabilirsin.



• Gecelerin uzun olmasıyla acaba televizyon karşısında hem yağ hem de karbonhidrat oranı yüksek atıştırmalıklar (cips gibi) tercih ediyor olabilir misin? Gece ara öğün olarak emin ol bir porsiyon tarçınlı probiyotik yoğurt seni tok hissettirecek.



• Vitamin-mineral almak için evde sıkarak hazırladığın meyve suları seni hastalıktan korumuyor emin olabilirsin. Sadece şeker alımını arttırıyor. Lütfen meyveyi meyve olarak tüket.



• İçini ısıtmak için bol kremalı ve şekerli kahveleri değil de yeşil çay gibi metabolizma hızlandıran bitki çaylarını tercih et.



• Kalın ve bol kıyafetlerin arkasına saklanma. Bedenin en değerli giysin unutma.



Ödem attıran çay

Malzemeler

• 1/2 ananas kabuğu

• 1 avuç kiraz sapı

• 1 çubuk tarçın

• 1 limon

• 1.5 litre su

• Yeşil çay



Hazırlanışı

Limonu suyun içine sıkın. Ardından limon kabuğu, ananas kabuğu, kiraz sapı, tarçını ekleyip kaynatın ve 6-7 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenirken içine 1 adet sallama yeşil çay ekleyin. Gün içinde yarım litresini içebilirsiniz.







Kahvaltılık muhallebi

Malzemeler

• 1.5 çay bardağı laktozsuz süt

• 1 çay bardağı su

• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 tatlı kaşığı chia tohumu

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 porsiyon meyve



Hazırlanışı

Yulaf, chia, bal, su ve süt karışımı yoğunlaşana kadar kısık ateşte pişirip üzerine meyve ekleyerek servis edin.



Eriten kabak çorbası

Malzemeler

• 4-5 orta boy kabak

• 1 kereviz

• 1 çay bardağı laktozsuz süt ya da Hindistan cevizi sütü

• 2 -3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Dereotu

• 1-1.5 litre su

• Baharat

• Tuz



Hazırlanışı

Kereviz ve kabağı suda haşlayın. Kaynadıktan sonra sütü, baharatları ekleyip blender’dan geçirin. En son dilediğiniz kadar dereotu ekleyip servis edin.

