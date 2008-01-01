Diyetisyen Hülya Çağatay
Sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla suyun az tüketilmesi ve beslenmenin içinde lif oranının az olmasından kaynaklanıyor. Probiyotik besinlerden zengin ve su içiminin yeterli olduğu bir beslenme düzeni ile kilo vermek çok daha kolay olacak. Hazırladığımız beslenme planı ile sindirim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. 1 hafta içerisinde kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi ortalama 1-3 kilo arasında kilo kaybı olacaktır. İlk 5 gün ile kusursuz bir sindirim sistemi hedefliyor, son iki günde ise güçlü bir metabolizma için başlangıç yapıyoruz.
1. GÜN
SABAH
• 1 bardak yeşil çay
• 1/2 rendelenmiş kabak ve 1 yumurta ile hazırlanmış omlet
• 3-4 zeytin
• 2 yemek kaşığı keten tohumlu lor peyniri
ARA
• 1/2 ayva
• 3 kuru hurma
ÖĞLE
• 120 gr ızgara levrek
• 1 su bardağı karabuğday salatası
• 1/2 kase yoğurt
ARA
• 1/2 greyfurt
• 3-4 çiğ kaju
AKŞAM
• Brüksel lahana, brokoli, karnabahar haşlama
ARA
• 1 su bardağı naneli kefir
2. GÜN
SABAH
• 1 bardak rezene çayı
• 1/2 avokado
• Çörek otlu 1 yumurta
• 1 dilim hindi füme
• Bol yeşillik
ARA
• 1 hurma
• 1 bardak tarçınlı süt
ÖĞLE
• 90 gr ızgara kırmızı et
• Portakallı kinoa salatası
ARA
• 2 ceviz
• 1 bardak probiyotik içecek
AKŞAM
• Zeytinyağlı fasulye
• Karabuğday pilavı
ARA
• 1/2 nar
SABAH
• 1 bardak rezene çayı
• 1 poşe yumurta
• 3-4 zeytin
• Salatalık, domates
ARA
• 3 hurma
• 3-4 çiğ badem
ÖĞLE
• 120 gr ıspanaklı tavuk
• Karabuğdaylı salata
• 1 bardak ayran
ARA
• 1/2 muz
• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
AKŞAM
• Kabak spagetti
• 1/2 kase yoğurt
ARA
• 1/2 greyfurt
4. GÜN
SABAH
• 1 bardak yeşil çay
• Pırasalı ve 1 yumurtalı omlet
• 3-4 zeytin
• 1 dilim dil peyniri
ARA
• 5-6 yaban mersini
• 1 su bardağı kefir
ÖĞLE
• 4 İsveç köfte
• Karabuğday pilavı
ARA
• 3 hurma
• 3-4 çiğ kaju
AKŞAM
• Kinoalı brokoli salata
ARA
• 1 bardak probiyotik içecek
5. GÜN
Sabah
• 1 bardak yeşil çay
• 1 haşlanmış yumurta
• 1/2 avokado
• 5 küçük mozzarella peyniri
• Keten tohumu
ARA
• 1 kuru hurma
• 3-4 çiğ fındık
ÖĞLE
• 120 gr hindi sote
• Kinoa salatası
ARA
• 1/2 kase yoğurt
• 1/2 nar
AKŞAM
• Portakallı kereviz
• Karabuğday pilavı
ARA
• 1 su bardağı kefir
SON 2 GÜN
SABAH
• 2 dilim ananas
• 1/2 su bardağı kefir
• 6 yemek kaşığı chia tohumu
• Tarçın
ARA
• 1 hurma
ÖĞLE
• 1 dilim ananas
• 1 kase yoğurt
ARA
• 3 hurma
AKŞAM
• 1 kase yoğurt
• 6 yemek kaşığı chia tohumu
• 2 dilim ananas