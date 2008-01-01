Kilo vermeyi zorlaştıran en önemli sorun bağırsak hareketlerindeki yavaşlık. Özellikle bağırsak hareketleri yani sindirim sistemi bozuklukları olan kişilerde kilo vermenin daha dirençli olduğu çok sık gördüğümüz bir sorun ve bu durum ortadan kaldırıldığında kişilerde diyete karşı metabolizmanın verdiği tepki daha olumlu oluyor.



Diyetisyen Hülya Çağatay



Sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla suyun az tüketilmesi ve beslenmenin içinde lif oranının az olmasından kaynaklanıyor. Probiyotik besinlerden zengin ve su içiminin yeterli olduğu bir beslenme düzeni ile kilo vermek çok daha kolay olacak. Hazırladığımız beslenme planı ile sindirim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. 1 hafta içerisinde kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi ortalama 1-3 kilo arasında kilo kaybı olacaktır. İlk 5 gün ile kusursuz bir sindirim sistemi hedefliyor, son iki günde ise güçlü bir metabolizma için başlangıç yapıyoruz.



1. GÜN

SABAH

• 1 bardak yeşil çay

• 1/2 rendelenmiş kabak ve 1 yumurta ile hazırlanmış omlet

• 3-4 zeytin

• 2 yemek kaşığı keten tohumlu lor peyniri



ARA

• 1/2 ayva

• 3 kuru hurma



ÖĞLE

• 120 gr ızgara levrek

• 1 su bardağı karabuğday salatası

• 1/2 kase yoğurt



ARA

• 1/2 greyfurt

• 3-4 çiğ kaju



AKŞAM

• Brüksel lahana, brokoli, karnabahar haşlama



ARA

• 1 su bardağı naneli kefir



2. GÜN

SABAH

• 1 bardak rezene çayı

• 1/2 avokado

• Çörek otlu 1 yumurta

• 1 dilim hindi füme

• Bol yeşillik



ARA

• 1 hurma

• 1 bardak tarçınlı süt



ÖĞLE

• 90 gr ızgara kırmızı et

• Portakallı kinoa salatası



ARA

• 2 ceviz

• 1 bardak probiyotik içecek



AKŞAM

• Zeytinyağlı fasulye

• Karabuğday pilavı



ARA

• 1/2 nar



SABAH

• 1 bardak rezene çayı

• 1 poşe yumurta

• 3-4 zeytin

• Salatalık, domates



ARA

• 3 hurma

• 3-4 çiğ badem



ÖĞLE

• 120 gr ıspanaklı tavuk

• Karabuğdaylı salata

• 1 bardak ayran



ARA

• 1/2 muz

• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi



AKŞAM

• Kabak spagetti

• 1/2 kase yoğurt



ARA

• 1/2 greyfurt



4. GÜN

SABAH

• 1 bardak yeşil çay

• Pırasalı ve 1 yumurtalı omlet

• 3-4 zeytin

• 1 dilim dil peyniri



ARA

• 5-6 yaban mersini

• 1 su bardağı kefir



ÖĞLE

• 4 İsveç köfte

• Karabuğday pilavı



ARA

• 3 hurma

• 3-4 çiğ kaju



AKŞAM

• Kinoalı brokoli salata



ARA

• 1 bardak probiyotik içecek



5. GÜN

Sabah

• 1 bardak yeşil çay

• 1 haşlanmış yumurta

• 1/2 avokado • 5 küçük mozzarella peyniri

• Keten tohumu



ARA

• 1 kuru hurma

• 3-4 çiğ fındık



ÖĞLE

• 120 gr hindi sote

• Kinoa salatası



ARA

• 1/2 kase yoğurt

• 1/2 nar



AKŞAM

• Portakallı kereviz

• Karabuğday pilavı



ARA

• 1 su bardağı kefir



SON 2 GÜN

SABAH

• 2 dilim ananas

• 1/2 su bardağı kefir

• 6 yemek kaşığı chia tohumu

• Tarçın



ARA

• 1 hurma



ÖĞLE

• 1 dilim ananas

• 1 kase yoğurt



ARA

• 3 hurma



AKŞAM

• 1 kase yoğurt

• 6 yemek kaşığı chia tohumu

• 2 dilim ananas