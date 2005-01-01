BİTTER PUDİNG
Malzemeler
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 yemek kaşığı chia tohumu
• 1/2 paket vanilya
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 yemek kaşığı kakao
• 1 su bardağı süt
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp pişirin. Buzdolabında beklettikten sonra tüketin.
LİMİTSİZ ÇORBA
Malzemeler
• 1 kereviz (sapı ile)
• 1 havuç
• 1 soğan
• 1 demet maydanoz
• 1 diş sarımsak rendesi
• Bol domates suyu
• 2 yemek kaşığı mercimek
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp, karıştırıp, aldığı kadar suda pişirin.
SABAH SALATASI
Malzemeler
• İnce kıyılmış nane, dereotu, maydanoz
• Renkli biberler
• 2 yemek kaşığı nar
• 2 yemek kaşığı lor peyniri
• 2 tam ceviz
• 1 haşlanmış yumurta
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.
BAHARATMIX TARİFİ
Malzemeler
• 1 yemek kaşığı acı pul biber
• 1 yemek kaşığı sumak
• 1 yemek kaşığı karabiber
• 1 yemek kaşığı kekik
• 1 yemek kaşığı toz zencefil
• 1 yemek kaşığı toz zerdeçal
• 1 yemek kaşığı toz kişniş
• 1 yemek kaşığı toz zerdeçal
• 1 yemek kaşığı kuru nane
Hazırlanışı
Hepsini karıştırarak yemeklerinize ekleyin.
1. GÜN
Kahvaltı
Bitter puding
Öğle
Yarım avokado
80 gr ton balığı
Baharatmix’li Akdeniz yeşillikleri
Ara öğün
15 çiğ badem
Akşam
Limitsiz çorba
2. GÜN
Kahvaltı
Sabah salatası
Öğle
2 yemek kaşığı bulgurla pişirdiğiniz limitsiz kapuska yemeği (yerken içine elma sirkesi ekleyin)
Ara öğün
1 kase yoğurt
3 yemek kaşığı nar veya 1 kivi
Akşam
100 gr kıyma ile pişmiş limitsiz ıspanak yemeği (içine mutlaka sarımsak ve pul biber ekleyin)
3. GÜN
Kahvaltı
Sabah salatası (ceviz yerine 5 zeytin ile hazırlayın)
Öğle
2 yemek kaşığı kinoa ve 1 havuçla pişmiş sınırsız zeytinyağlı pırasa
Ara öğün
1 glutensiz diyet kraker
Light labne
Kiraz domates
Dereotu
Akşam
Renkli biber, soya filizi, mantar ve acı sos ile pişirilmiş sınırsız sebze sote
4. GÜN
Kahvaltı
Maydanozlu, dereotlu ve biberli 2 yumurtalı omlet
Öğle
Izgara et ve salata ya da baharatlı bonfileli salata
Ara öğün
1 bardak ayran veya latte
Akşam
Fırında sebzeli, soğanlı sarımsaklı ızgara somon
Rokası bol salata veya sotelenmiş ıspanak
5. GÜN
Kahvaltı
Üzerine 2 yemek kaşığı nar eklenmiş bitter puding
Öğle
Haşlanmış 4 yemek kaşığı kinoa veya mercimekli, kurutulmuş domatesli salata
Ara öğün
15 çiğ badem
Akşam
Zerdeçal eklenmiş ızgara tavuk
1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon ve acı hardalla lezzetlendirilmiş brokoli
6. GÜN
Kahvaltı
2 dilim ananas
1 yumurta
5 yarım ceviz içi
Öğle
Izgara et
Yağsız salata
Ara öğün
1 bardak kefir
Akşam
Izgara hindi
Akdeniz yeşillikleri salatası
7. GÜN
Kahvaltı
Cevizli sabah salatası
Öğle
Sınırsız sebze yemeği (etsiz)
1 kase yoğurt
Ara öğün
2 glutensiz diyet kraker
Light labne
1 avokado
Akşam
Izgara balık
Naneli salata