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Doğru nefes alarak kilo verin

Doğru nefes alarak kilo verin

İnsanoğlunun yemek yemeden yaşama süresi birkaç haftayken nefes alıp vermeden yaşama süresi birkaç dakikadır! Doğru nefes alıp verme ile daha kolay yağ yakıp daha uzun yaşayabileceğinizi biliyor musunuz?