Kırmızı lahana, zengin içeriğiyle sağlığınız için çok yararlı! Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Kırmızı lahana, ya da genel bilinen adıyla mor lahana, içerdiği vitamin ve minerallerle tam anlamıyla bir sağlık deposu. Bu yüzden uzmanlar buldukları her fırsatta tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle yaz-kış fark etmeksizin hastalıklardan uzak durmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız mutlaka öğünleriniz arasında yer vermeniz gerektiğini söyleyebiliriz.





İşte Karşınızda Kırmızı Lahana!

Milattan önce 2000’li yıllardan beri yetiştirilen kırmıza lahananın kökeni Akdeniz olduğu biliniyor. Günümüzde Avrupa ülkeleri kırmızı lahanayı daha çok ana yemek olarak kullanıyor. Bizim ülkemizde ise daha çok turşu yapımında veya salatada kullanılıyor. Karadeniz bölgesinde ise yine daha çok yemeği yapılır. Lezzeti yanında kalorisinin düşük, enerjisinin yüksek oluşuyla diyet listelerinin, zengin içeriğiyle sağlığa olan faydaları listesinde ilk sırada yer alıyor. Geceleri daha çok büyüdüğü bilindiği için “Ayın Gücü” olarak da nitelendirilir.







Kırmızı Lahananın Faydaları Nelerdir?

Kırmızı lahana içeriğinde bolca antioksidan, C ve E vitamini bulunduğundan dolayı bağışıklık sistemi için birebir bir ilaçtır.

C, E ve A vitamini sayesinde cildin nemini, doğal parlaklığını ve yumuşaklığını korur. Yani yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda kolajen oluşumunu da artırır.

Yüksek miktarda doğal güneş koruyucu olarak bilinen zeaksantin ve lütein bulunmasından dolayı kırmızı lahana yemek göz sağlığına oldukça faydası olduğu biliniyor.

İçerdiği potasyumdan dolayı lahana yiyerek kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Antioksidan ve sülfür içeriğiyle kötü kolestrolü ve ürik asit miktarını düşürür.

Böbreklere, ekleme ve romatizmaya iyi geldiği biliniyor.

Doğal insülin içerdiğinden dolayı yemek, kan şekeri seviyesini kontrol altına alır.

Kırmızı lahana suyu, mide suyunun yenilenmesini destekler.

Eser miktarda olsa da kalori ve karbonhidrat içerir. Bu yüzden diyet yapanlar için sağlıklı olduğu kadar doyurucu da bir besindir.

K vitamini sayesinde kemiklerinizi güçlü tutmanıza yardımcı olur.





Kırmızı Lahananın Besin Değeri