Egzersiz ile ilgili çarpıcı gerçekler

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Egzersiz programınızı oluştururken bunlara dikkat edin!

Zayıflamak için kardiyo türü egzersizlerin ağırlık çalışmalarına göre daha fazla işlevsel olduğu bilinen bir gerçek. Kardiyo egzersizlerin ise çok yüksek tempoda yapılmaması gerekiyor. Egzersiz esnasında nabız sayısı yağ yakımı açısından çok önemli. Çünkü nabzınız belli bir aralık dışında olduğunda vücutta yağ yakımı duruyor. İdeal nabız hızı yaş, sağlık durumu ve kişinin ne kadardır spora devam ettiğine bağlı değişiyor. Spor yaparken ideal nabız hızınız konusunda egzersiz danışmanınızdan yardım alın.

Orta tempolu kardiyo egzersizler, yağ yakımı için ideal olarak tanımlanıyor. Fakat yapılan son bilimsel çalışmalar, orta tempolu kardiyo yaparken aralarda birer dakika ile tempoyu yükseltmenin yağ yakımını hızlandırabileceğini gösterdi.

Sadece yüksek tempolu kardiyo yapmanın kilo koruma açısından çok yararlı olmadığı biliniyor. Uzun süreli yüksek kardiyo, iştah dengemizi değiştirerek spor sonrasında yemeklere saldırırcasına kısa sürede çok miktarda besin tüketmenize yol açabilir. Bu nedenle kilo yönetimi sürecinde kardiyo süresini kısaltmak, esneme ve hafif ağırlık çalışmalarını egzersiz programınıza eklemek gerekiyor. Egzersiz uzmanınızdan bu konuda destek istemeyi unutmayın.