Spor eğitmeni Dünya Ulusoyun özellikle yeni başlayanlar için seçtiği hareketlerden oluşan sayfaları karşınıza alacak ve bir süre sonra şahane bir vücuda ve duruşa sahip olacaksınız! Herkese iyi gelen Pilatesi yapmak için sportif olmak da çok önemli değil; genç, yaşlı, dansçı, futbolcu... Herkesin yapabileceği pilatesi deneyeceklere, iyi eğlenceler diliyorum diyor Dünya...
Aslında herkes! Ama Pilatesi, dansçılar daha uzun görünebilmek, kadınlar incelmek, ofis çalışanları daha dik durmak için tercih ediyor. Herkes için ideal bir egzersiz olan pilatesin üzerinizdeki olumlu etkileri 30 saatlik bir çalışmadan sonra kendini göstermeye başlayacaktır.
Sabah saatleri, zihnin en dingin olduğu, metobolizmanın hızlı çalıştığı zamandır. Bu nedenle daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ama Pilates egzersizlerini ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için önemli olan teknik. Bu yüzden hareketler yavaş ve yumuşak yapılmalı. Size zevk verecek bu egzersizleri istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz, ama en uygunu haftada en az iki kere olmak üzere minimum 30 dakika yapmaktır.
Vücut rahat olmalı: Konsantrasyon, vücut duruşu, koordinasyon, merkez,
hareket akışı ve nefes. Rahat hareket edebileceğiniz bir alana
ihtiyacınız var. Vücut duruşunuzu kontrol edin.
1. Kalça doğal pozisyonda olmalı
2. Sırt dik olmalı ve omurga doğal duruşunu kaybetmemeli
3. Omuzlar kulaktan uzakta olmalı
4. Boynunuz gergin olmamalı. Kafanızın tepesinden bir iple hareket eden
bir kukla olduğunuzu düşünün ve hareketleri sırayla deneyin
5. Hareketleri vücudun olması gereken pilates duruşuna getirdikten sonra
bir süre böyle kalın
6. Bacakların birbirine yakın ve rahat olmasına özen gösterin
7. Diz ve dirsekleriniz çok gergin olmamalı. Çünkü bu, hareket özgürlüğünüzü kısıtlar.
Ayrıca gergin pozisyonlarda diz ve dirseklerinizi kırmamalısınız.
Başlamadan önce...
Telefonunuzu kapatın. Rahatlatıcı hafif bir müzik dinleyin. Egzersiz yapmak için yumuşak bir zemin (minder, battaniye, halı, mat gibi) hazırlayın. Çoraplarınızı çıkarın.
Hasta ve mutsuzsanız; yemekten hemen sonra; alkol tükettiğiniz günün
sonrasında; omurilik- bel rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışın.
Pilatesi hamileler yapabilir, ama burada yazılanlar hamileler için uygun
değil, o yüzden denemesinler.
Tamamen rahatlamış hissedeceksiniz, duruşunuz değişecek, vücut
kondisyonunuz artacak ve daha aktif bir insan olacaksınız. Gergin bir
vücut ve düz bir karına sahip olacaksınız; kaslarınız daha esnek olacak;
sırtınız güçlenecek ve ağrı çekmeden egzersiz yapacaksınız.
Hadi, daha ne bekliyorsunuz?