7 Pilates hareketiyle vücudunuzun kontrolünü ele geçirin!

Eğer ideal bir vücuda sahip olmak istiyor ve doğru egzersizleri arıyorsanız, buna sırt ve karın kaslarıyla başlayın. Yorucu egzersizler yaparak kalbinizi yormak istemiyorsanız Pilates tam aradığınız egzersiz şekli! 10 saat sonra iyi hissedeceksiniz; 20 saat sonra daha iyi görüneceksiniz;30 saat sonra yepyeni bir görünüme sahip olacaksınız diyor Joseph Pilates...Çok iyi bir fiziğe sahip olmak, vücudumuzda uyum ve sakinliği yakalamak hepimizin ortak arayışı. Bu yüzden Joseph Pilatesin sözleri nasıl da çekici geliyor insana. 1920li yıllarda Alman dansçı ve boksör Joseph Pilates tarafından geliştirilen egzersiz türü, son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem vücudun duruşunu iyileştiriyor hem esnekliğini artırıyor hem de adaleleri, özellikle karın, sırt ve kalça adalelerini güçlendiriyor. Pilatesi diğer egzersizlerden ayıran en önemli özelliği, bir ağırlık çalışmasından farklı olarak adaleleri uzatması ve vücuda uzun, ince bir görünüm kazandırması. Yöntem, çabuk ve ani germelere başvurmak yerine adaleleri uzatıp güçlendirmeye odaklanarak karın, sırt kaslarını ve kalçaları kuvvetlendiriyor.Ayrıca Pilates, güçlü bir zihin-beden bağlantısı geliştirmenin önemine de vurgu yapıyor ve egzersizlere nefes alma teknikleri de katılıyor.Konsantrasyon, esneklik ve gücün bu şekilde bir araya getirilmesi bütün dünyada dansçılar ve aktörler için olduğu kadar sporcular, iş adamları ve öğrenciler açısından da son derece çekici bir egzersiz şekli halini aldı. Joseph Pilatesin orijinal çalışmasına dayanan bu egzersizlerin pekçok çeşidi günümüzde fitness stüdyolarında öğretiliyor.

Peki, bir spor salonuna gitmek istemiyorsanız ne yapacaksınız?

Spor eğitmeni Dünya Ulusoyun özellikle yeni başlayanlar için seçtiği hareketlerden oluşan sayfaları karşınıza alacak ve bir süre sonra şahane bir vücuda ve duruşa sahip olacaksınız! Herkese iyi gelen Pilatesi yapmak için sportif olmak da çok önemli değil; genç, yaşlı, dansçı, futbolcu... Herkesin yapabileceği pilatesi deneyeceklere, iyi eğlenceler diliyorum diyor Dünya...

Kimler yapabilir?

Aslında herkes! Ama Pilatesi, dansçılar daha uzun görünebilmek, kadınlar incelmek, ofis çalışanları daha dik durmak için tercih ediyor. Herkes için ideal bir egzersiz olan pilatesin üzerinizdeki olumlu etkileri 30 saatlik bir çalışmadan sonra kendini göstermeye başlayacaktır.

Ne zaman yapmalı?

Sabah saatleri, zihnin en dingin olduğu, metobolizmanın hızlı çalıştığı zamandır. Bu nedenle daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ama Pilates egzersizlerini ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için önemli olan teknik. Bu yüzden hareketler yavaş ve yumuşak yapılmalı. Size zevk verecek bu egzersizleri istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz, ama en uygunu haftada en az iki kere olmak üzere minimum 30 dakika yapmaktır.

Nelere dikkat etmeli?

Vücut rahat olmalı: Konsantrasyon, vücut duruşu, koordinasyon, merkez, hareket akışı ve nefes. Rahat hareket edebileceğiniz bir alana ihtiyacınız var. Vücut duruşunuzu kontrol edin.



1. Kalça doğal pozisyonda olmalı

2. Sırt dik olmalı ve omurga doğal duruşunu kaybetmemeli

3. Omuzlar kulaktan uzakta olmalı

4. Boynunuz gergin olmamalı. Kafanızın tepesinden bir iple hareket eden

bir kukla olduğunuzu düşünün ve hareketleri sırayla deneyin

5. Hareketleri vücudun olması gereken pilates duruşuna getirdikten sonra

bir süre böyle kalın

6. Bacakların birbirine yakın ve rahat olmasına özen gösterin

7. Diz ve dirsekleriniz çok gergin olmamalı. Çünkü bu, hareket özgürlüğünüzü kısıtlar.

Ayrıca gergin pozisyonlarda diz ve dirseklerinizi kırmamalısınız.



Başlamadan önce...

Telefonunuzu kapatın. Rahatlatıcı hafif bir müzik dinleyin. Egzersiz yapmak için yumuşak bir zemin (minder, battaniye, halı, mat gibi) hazırlayın. Çoraplarınızı çıkarın.

Ne zaman egzersiz yapmamalı?

Hasta ve mutsuzsanız; yemekten hemen sonra; alkol tükettiğiniz günün sonrasında; omurilik- bel rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışın. Pilatesi hamileler yapabilir, ama burada yazılanlar hamileler için uygun değil, o yüzden denemesinler.



Egzersiz sonunda ne olacak?

Tamamen rahatlamış hissedeceksiniz, duruşunuz değişecek, vücut kondisyonunuz artacak ve daha aktif bir insan olacaksınız. Gergin bir vücut ve düz bir karına sahip olacaksınız; kaslarınız daha esnek olacak; sırtınız güçlenecek ve ağrı çekmeden egzersiz yapacaksınız.



Hadi, daha ne bekliyorsunuz?