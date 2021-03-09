Fitness için 5 pratik tavsiye

1. Güne sporla başlayın

Sabahları yapılan spor aktivitilerinin, gün boyu enerjinizi yüksek tutacağını, daha fazla kalori yakmanıza destek olacağını ve üstelik kendinizi iyi hissedip daha sağlıklı bir gün geçirmenize destek olacağını biliyoruz. O zaman, ne yapalım edelim, sabahları spor yapmak için kendimize zaman ayıralım. Evet, zamanımız az olabilir, yetişmemiz gereken işler olabilir. Ama vücudumuzu aktive etmek için sekiz dakika yeterli. Ortalama sekiz dakikalık efor sonunda vücut yağ yakmaya ritmini hızlandırmaya başlar. Yani, her sabah en az 10-15 dakikayı eforlu bir fitness aktivitesine ayırmanız bile tüm gün aktif bir metabolizma ile yaşamaya destek olur.

2. Yürüyelim mi, koşalım mı?

Günlük kardiyo ihtiyacı için yürüyüş yapmak mı, koşmak mı, bisiklet sürmek mi ya da yüzmek mi daha etkilidir? Aslında bu sorunun kesin bir cevabı yok. İmkanlarınız, vücudunuz ve zamanınız hangisine müsaitse, o gün onu tercih edebilirsiniz. Ancak size bir ipucu verelim, yürümek veya hafif bir koşu, vücudun en büyük kas kütlesi olan bacak kaslarını çalıştırıp metabolizmanızı hızla canlandırır. Ama doğru koşu/yürüme ayakkabısını seçmelisiniz ki ayak sağlığınız da bozulmasın. Kadın spor ayakkabı modelleri arasında bir inceleme yaparak doğru ayakkabıyı seçebilirsiniz. Air Jordan modellerini de incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca koşuya, yürüyüşe çıkarken kullanmak için bir bel çantası da edinmenizi tavsiye ederiz.

3. Pilatesi ihmal etmeyin

Çok sayıda tekrar hareketten oluşan klasik fitness programları zamanla insanı bezdirebilir. O yüzden çoğu spor salonunda, spor aletlerinin, yürüme bantlarının önüne TV ekranları yerleştirirler ki, uzun zaman gerektiren tekrara dayalı spor aktivitileri insanları sıkmasın. Ancak pilates ile zihninizi, nefesinizi, kaslarınızı çok daha az tekrarla tazeleyebilirsiniz. Zihni ve vücudu odaklamayı gerektiren pilates antrenmanları fiziksel sağlık getirileri kadar mental olarak da tazelenmenize olanak sağlar. Dolayısıyla, haftalık spor aktiviteleriniz sorasında pilatesi de ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz.

4. Sağlıklı bir spor ortamı

Aktif, sportif bir yaşamı pratik bir alışkanlığa dönüştürmek için, evinizde de hızlı şekilde spora başlayacak bir ortama sahip olmalısınız. Kolayca açıp üzerinde spora başlayabileceğiniz bir mat, spor aletlerinize kolayca ulaşabileceğiniz bir düzeneğiniz olmalı. Minik ağırlıklarınızı, pilates setinizi, yoga matı gibi araçlarınızı gözden de gönülden de uzak kalacak şekilde bir dolaba kaldırdığınızda onlara erişmek, dolaptan çıkarıp spora başlamak çok yorucu bir aktivite gibi görünebilir. Evinizde ferah bir köşeyi spor köşesi olarak tasarlamanızın, hayatınıza olumlu bir katkısı olacağını iddia ediyoruz.

5. Dinlenmeye de zaman ayırın

Spor yapmanın önemli bir parçası da dinlenmektir. Yorulan kaslarınızı dinlenmeden, kendini tamir etmeden yeniden zorlarsanız, bu yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle spor aktivitelerinizi haftada 3-4 gün ile sınırlayıp kalan günlerde dinlenerek kaslarınızın kendini tamir etmesine imkan vermelisiniz.