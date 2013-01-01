Forma girmek için 13 adım

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzman Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar'dan öneriler...

1- Uyku ile iyi beslenmiş bir vücutla güne başlayın. Bu yılın en önemli diyeti, uyku diyeti. Doğru saatlerde mutlaka uyumalısınız ki, diyet süresince hızlı bir metabolizmaya sahip olun ve kas kaybı ile karşılaşmayın. İşte uyku diyetinin sihirli saatleri: 23.00-05.00.

2- Güne mutlaka bir bardak su ile başlayın. Zayıflama iksiriniz su unutmayın. Günde mutlaka 1.5-2 litre su tüketmeye çalışın.

3- Saat 7.00-8.00 arası yaptığınız kahvaltı ile güne zayıflayarak başlıyorsunuz. Kahvaltınızı asla atlamayın ve 8.00’den sonraya bırakmayın. Unutmayın, erken kalkan hızlı çalışır.

4- Gün içinde öğünlü beslenin ki iştahınızı yönetebilin. 2-4 saat aralıkla beslenmek iştah kontrolünü yönetmek adına en değerli püf noktası.

5- Üç ana öğününde de mutlaka 200 gr. taze mevsim sebzesi tüketin. Bunları buharda pişmiş veya çiğ olarak yemeyi tercih edin. Kesinlikle tuz ve yağ kullanmayın. Sizin için en sağlıklı salata sosu nar sirkesi.

6- Günde 300 gr.’dan daha fazla meyve tüketmeyin. Bu meyveleri ise saat 17.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Meyvelerin olgun olmamasına dikkat edin.

7- İşte zayıflamanıza en doğru desteği yapan beyaz: Yoğurt! Günde 2 su bardağı yağsız yoğurt tüketin ki vücut yağ oranını daha çabuk azaltabilsin. İsterseniz ayran olarak da tercih edebilirsiniz. Fakat içine tuz yerine nane ve salatalık ekleyin. Blender’dan geçirin.

8- Zayıflamaya dost bakteriler ile tanışın. Probiyotikleri düzenli kullanmak hem sağlık kalitenizi artıracak hem de zayıflamanıza destek olacak.

