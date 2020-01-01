Zayıflamanın altın kuralının, kalorileri azaltmak olduğunu bilmelisiniz. Kalorileri azaltmanın iki temel yolu var. İlki daha az yağlı ve saf şeker içermeyen bir yaşam tarzını benimsemek. İkincisi ise evdeki tabak ve bardakları küçültmek.



Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez



Az yağlı yemek için, yemekler normal pişsin ama süzerek tabağınıza alın. Kızartma yemeyin, etlerin yağlarını ayıklayın. Porsiyonları azaltmak; sevdiğiniz her yemekten yemek ama doyacak miktarda tüketmek anlamına gelir. Ben size biraz özel formüllerimi de kullanarak duraksamadan ama hızlı kilo vermeyi sağlayan yedi günlük bir kür önereceğim.



TOK TUTAN İÇECEK

1/2 ayva, 1/2 yeşil elma, 5 adet salatalık, 1 kase taze maydanoz yapraklarını katı meyve sıkacağından geçirin ve için.



KÖFTE

100 gr. yağsız kıyma, taze maydanoz, sarımsak, kuru soğan, kimyon, zeytinyağı ve en son olarak ekleyeceğiniz çok az kaşar peyniri yoğurun. Süzme yoğurt, sarımsak, kuru soğan, zeytinyağı ve bezelyeyi blenderadan geçirerek hazırlayacağınız sos ile birlikte servis edin.



ÇİLEKLİ DONDURMA

350 gr. taze çileği ayıklayıp yıkayıp ezerek püre haline getirin. 1 adet limonun kabuklarını rendeleyip çilek püresine ekleyin. Limonun da suyunu sıkıp karıştırıp 1-2 dakika bekletin. Dolapta bekletilerek soğutulmuş 2 su bardağı tatlı yoğurdu, 1 yemek kaşığı krema ve 1 silme tatlı kaşığı vanilya ile derin dondurucuda soğutulmuş kapta 5 dakika kadar çırpın. Sonra üzerine çilek püresini de ekleyip çırpıp krema haline getirdikten sonra minik dondurma kaselerinde servis yapın. 1 kase dondurma 70 kaloridir.



MAKARNA

Spagetti şeklindeki 100 gr. makarnayı çok hafif diri, yani ağızda biraz çiğnemek zorunda kalacağınız şekilde pişirin. Burada hızlı kiloyu verdiren sır; domates küpleri, domates salçası, dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz biber, 2 diş sarımsak ile hazırlayacağınız sosta.Domates, domates salçası, zeytinyağı, sarımsak, toz biberi tavada pişirin. Sonra mutfak robotuna koyup ceviz ile beraber karıştırın. Daha sonra da spagetti üzerine sosu dökerek servis edin.







1. GÜN

SABAH

• 2 adet kuru erik

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze nane



ÖĞLE

• 1 küçük tabak taze dereotu ile lezzetlendirilmiş bakla

• 1 kase cacık

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze roka



ARA

• 1/2 pomelo, 1/2 portakal, 1 lime suyunu sıkıp vanilya ile karıştırıp için.



AKŞAM

• 1 adet zeytinyağlı enginar (Garnitürü sadece soğan olmalı)

• 100 gr. çinekop veya levrek

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze roka



ARA

• 1/2 pomelo, 1/2 portakal, 1 lime suyunu sıkıp vanilya ile karıştırıp için.



2. GÜN

KAHVALTI

• 1 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze maydanoz



ÖĞLE

• 1 küçük tabak zeytinyağlı kereviz yemeği

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze domates



ARA ÖĞÜN

• 1 orta boy elma



AKŞAM

• 1 tabak hızlı kilo verdiren makarna*

• Bol taze domates



ARA

• 1 su bardağı az yağlı süt



3. GÜN

KAHVALTI

• 1 su bardağı az yağlı süt

• 1 adet haşlanmış yumurta

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze salatalık



ÖĞLE

• 1 küçük tabak kıymalı ıspanak

• 2 yemek kaşığı az yağlı yoğurt

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze salatalık



ARA ÖĞÜN

• 1 orta boy portakal



AKŞAM

• 100 gr. kolesterolü düşüren kan şekerini dengeleyen köfte*

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze salatalık



ARA ÖĞÜN

• 1 su bardağı az yağlı kefir



4. GÜN

KAHVALTI

• 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim çavdar ekmeği

• Bol taze fesleğen



ÖĞLE

• 1 küçük tabak zeytinyağlı pırasa

• 1 kase domates çorbası

• 1 ince dilim çavdar ekmeği

• Bol taze fesleğen



ARA ÖĞÜN

• 1 orta boy kivi



AKŞAM

• 100 gr. ızgara tavuk

• 1 kase domates çorbası

• 1 ince dilim çavdar ekmeği

• Bol taze fesleğen



ARA

• 1 kase zayıflatan kan şekerini dengeleyen çilekli dondurma*



5. GÜN

KAHVALTI

• 1 ince dilim taze ananas

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim kepekli ekmek

• Bol taze dereotu



ÖĞLE

• 1 küçük tabak zeytinyağlı kabak yemeği

• 1 kase yayla çorbası

• 1 ince dilim kepek ekmek

• Bol dereotu



ARA ÖĞÜN

• 8 adet taze çilek



AKŞAM

• 100 gr ızgara hindi

• 1 kase yayla çorbası

• 1 ince dilim kepekli ekmek

• Bol taze dereotu



ARA

• 1 su bardağı glisemik indeksi düşük tok tutan içecek



6. GÜN

KAHVALTI

• 5 tam ceviz

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze tatlı kırmızıbiber



ÖĞLE

• 1 küçük tabak kıymalı karnabahar yemeği

• 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze tatlı kırmızıbiber



ARA ÖĞÜN

• 1 su bardağı süt



AKŞAM

• 100 gr ızgara somon balığı

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze tatlı kırmızıbiber



ARA

• 1 orta boy elma



7. GÜN

KAHVALTI

• 1 dilim az yağlı peynir

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Bol taze tatlı yeşil biber



ÖĞLE

• 1 küçük tabak zeytinyağlı türlü yemeği

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Az yağlı çoban salatası



ARA ÖĞÜN

• 1 su bardağı süt



AKŞAM

• 100 gr ızgara çipura balığı

• 1 ince dilim tam buğday ekmeği

• Az yağlı çoban salata



ARA

• 1 ince dilim taze ananas