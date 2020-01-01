Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez
Az yağlı yemek için, yemekler normal pişsin ama süzerek tabağınıza alın. Kızartma yemeyin, etlerin yağlarını ayıklayın. Porsiyonları azaltmak; sevdiğiniz her yemekten yemek ama doyacak miktarda tüketmek anlamına gelir. Ben size biraz özel formüllerimi de kullanarak duraksamadan ama hızlı kilo vermeyi sağlayan yedi günlük bir kür önereceğim.
TOK TUTAN İÇECEK
1/2 ayva, 1/2 yeşil elma, 5 adet salatalık, 1 kase taze maydanoz yapraklarını katı meyve sıkacağından geçirin ve için.
KÖFTE
100 gr. yağsız kıyma, taze maydanoz, sarımsak, kuru soğan, kimyon, zeytinyağı ve en son olarak ekleyeceğiniz çok az kaşar peyniri yoğurun. Süzme yoğurt, sarımsak, kuru soğan, zeytinyağı ve bezelyeyi blenderadan geçirerek hazırlayacağınız sos ile birlikte servis edin.
ÇİLEKLİ DONDURMA
350 gr. taze çileği ayıklayıp yıkayıp ezerek püre haline getirin. 1 adet limonun kabuklarını rendeleyip çilek püresine ekleyin. Limonun da suyunu sıkıp karıştırıp 1-2 dakika bekletin. Dolapta bekletilerek soğutulmuş 2 su bardağı tatlı yoğurdu, 1 yemek kaşığı krema ve 1 silme tatlı kaşığı vanilya ile derin dondurucuda soğutulmuş kapta 5 dakika kadar çırpın. Sonra üzerine çilek püresini de ekleyip çırpıp krema haline getirdikten sonra minik dondurma kaselerinde servis yapın. 1 kase dondurma 70 kaloridir.
MAKARNA
Spagetti şeklindeki 100 gr. makarnayı çok hafif diri, yani ağızda biraz çiğnemek zorunda kalacağınız şekilde pişirin. Burada hızlı kiloyu verdiren sır; domates küpleri, domates salçası, dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz biber, 2 diş sarımsak ile hazırlayacağınız sosta.Domates, domates salçası, zeytinyağı, sarımsak, toz biberi tavada pişirin. Sonra mutfak robotuna koyup ceviz ile beraber karıştırın. Daha sonra da spagetti üzerine sosu dökerek servis edin.
1. GÜN
SABAH
• 2 adet kuru erik
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze nane
ÖĞLE
• 1 küçük tabak taze dereotu ile lezzetlendirilmiş bakla
• 1 kase cacık
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze roka
ARA
• 1/2 pomelo, 1/2 portakal, 1 lime suyunu sıkıp vanilya ile karıştırıp için.
AKŞAM
• 1 adet zeytinyağlı enginar (Garnitürü sadece soğan olmalı)
• 100 gr. çinekop veya levrek
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze roka
ARA
• 1/2 pomelo, 1/2 portakal, 1 lime suyunu sıkıp vanilya ile karıştırıp için.
2. GÜN
KAHVALTI
• 1 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze maydanoz
ÖĞLE
• 1 küçük tabak zeytinyağlı kereviz yemeği
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze domates
ARA ÖĞÜN
• 1 orta boy elma
AKŞAM
• 1 tabak hızlı kilo verdiren makarna*
• Bol taze domates
ARA
• 1 su bardağı az yağlı süt
3. GÜN
KAHVALTI
• 1 su bardağı az yağlı süt
• 1 adet haşlanmış yumurta
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze salatalık
ÖĞLE
• 1 küçük tabak kıymalı ıspanak
• 2 yemek kaşığı az yağlı yoğurt
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze salatalık
ARA ÖĞÜN
• 1 orta boy portakal
AKŞAM
• 100 gr. kolesterolü düşüren kan şekerini dengeleyen köfte*
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze salatalık
ARA ÖĞÜN
• 1 su bardağı az yağlı kefir
4. GÜN
KAHVALTI
• 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Bol taze fesleğen
ÖĞLE
• 1 küçük tabak zeytinyağlı pırasa
• 1 kase domates çorbası
• 1 ince dilim çavdar ekmeği
• Bol taze fesleğen
ARA ÖĞÜN
• 1 orta boy kivi
AKŞAM
• 100 gr. ızgara tavuk
• 1 kase domates çorbası
• 1 ince dilim çavdar ekmeği
• Bol taze fesleğen
ARA
• 1 kase zayıflatan kan şekerini dengeleyen çilekli dondurma*
5. GÜN
KAHVALTI
• 1 ince dilim taze ananas
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim kepekli ekmek
• Bol taze dereotu
ÖĞLE
• 1 küçük tabak zeytinyağlı kabak yemeği
• 1 kase yayla çorbası
• 1 ince dilim kepek ekmek
• Bol dereotu
ARA ÖĞÜN
• 8 adet taze çilek
AKŞAM
• 100 gr ızgara hindi
• 1 kase yayla çorbası
• 1 ince dilim kepekli ekmek
• Bol taze dereotu
ARA
• 1 su bardağı glisemik indeksi düşük tok tutan içecek
6. GÜN
KAHVALTI
• 5 tam ceviz
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze tatlı kırmızıbiber
ÖĞLE
• 1 küçük tabak kıymalı karnabahar yemeği
• 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze tatlı kırmızıbiber
ARA ÖĞÜN
• 1 su bardağı süt
AKŞAM
• 100 gr ızgara somon balığı
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze tatlı kırmızıbiber
ARA
• 1 orta boy elma
7. GÜN
KAHVALTI
• 1 dilim az yağlı peynir
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Bol taze tatlı yeşil biber
ÖĞLE
• 1 küçük tabak zeytinyağlı türlü yemeği
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Az yağlı çoban salatası
ARA ÖĞÜN
• 1 su bardağı süt
AKŞAM
• 100 gr ızgara çipura balığı
• 1 ince dilim tam buğday ekmeği
• Az yağlı çoban salata
ARA
• 1 ince dilim taze ananas