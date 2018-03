Kilo verme sorununa yanıt olarak verilen zayıflama formülleri içinde hurma diyeti olarak bilinen tarif oldukça ilgi çekmeye başladı. Haftada 7 kilo verildiği söylenen bu iddialı diyete ve listesine gelin göz gezdirelim…

Hurma diyeti nedir?

Taşıdığı lif miktarının yoğun olması nedeniyle hurma, sindirim sırasında bağırsaklardaki yağ asitlerini hareketlendiriyor. Böylece metabolizma hızlanıyor, yağ birikimleri yavaş yavaş yanmaya ve azalmaya başlıyor. Kilo verme hızlanıyor. Diyetin çalışma süreci böylece açıklanıyor. Hurma elma diyeti ile de benzerlikler gösteriyor. Çünkü elma da vücuttaki metabolizma hızını artıran, çok sağlıklı ve lifli bir meyve.



Hurma diyeti nasıl yapılır?

Hurma içinde karbonhidrat ve lif mevcut. Bu da uygulamada tokluk hissi duyacağınız anlamına geliyor. Hurma yemekle kan şekeriniz düşmeyecek, dengede kalacak. Böylece açlık hissi sonucu bitkin düşüp hurma diyeti baş ağrısı yaptı şikayetiniz de olmayacak. Ama elinizde hurma, acıktıkça ağzınıza atacaksınız gibi bir durum aklınıza gelmesin. Hurma meyvesi sizin yapacağınız diyete eklenen bir destekleyicidir. Bu nedenle hurma diyeti birçok açıdan kilo sorunu olanlar için tatlı isteğini de baskılamaktadır.



Hurma diyeti tarifleri

Genellikle iki haftalık bir liste üzerinden hazırlanan hurma diyeti listelerinde:



* Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği öğünlerinin yanına eklenmiş 2 adet hurma var. (Örneğin kahvaltılar iki hurma ve bir bardak süt ile yapılabilir.)



* Diğer öğünlerde ise yine az porsiyonlarda yeşil sebze ve ızgara beyaz et yemek diyetinizin temeli.



Beslenme uzmanlarının verdiği “sağlıklı zayıflama diyetleri” zayıflama sürecinizde temel yardımcınız. Kendi başınıza karar verip, öğün atlamak, aç kalmak gibi tavırlardan vazgeçmelisiniz. Bu noktada hem kilo veremez hem de sağlığınızı kaybedersiniz. Dengeli bir zayıflama reçetesini düzenli takip etmek ve günlük hareket miktarını artırmak kilo vermenin tek çaresidir. Günde yenilecek dört hurma ise yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Normal bir beslenme düzeninde ise günde on taneye kadar hurma yemek demir ve vitamin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmakta, bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlıyor. Üstelik hurma çok lezzetli bir yiyecektir, çocuklara da özellikle tavsiye edilir. Ancak bazı hurma diyeti tarifleri çok kısa zaman içerisinde size büyük kilo kayıplarını sağlamayı iddia edebilir. İşte onlardan biri Ender Saraç hurma diyeti:







Ender Saraç Hurma Diyeti

Ender Saraç hurma diyeti tarifinde yalnızca günde 21 adet hurma ve 3 kase yoğurt yer alıyor. Ayrıca bol bol su içilmesi gerekiyor bu diyette. Hurma diyeti şu şekilde uygulanıyor:



Sabah kahvaltısı: 7 adet hurma + 1 kase yağsız yoğurt



Öğle yemeği: 7 adet hurma + 1 kase yağsız yoğurt



Akşam yemeği: 7 adet hurma + 1 kase yağsız yoğurt



Hurma diyeti zayıflatır mı?

Belirtmek isteriz ki hurma dukan diyeti gibi az karbonhidrat yüksek protein alımına dayanmıyor. Sağlıklı bir hurma diyeti ile haftada beş kilo kadar verildiği ve geri alınmadığı kaydediliyor. Bu diyet bir haftada nasıl bu kadar kilo verdiriyor sorusunun gerçekliği ise ancak sağlıklı düzenlenmiş bir hurma diyeti listesini sabırla takip etmenize bağlıdır. Hurma meyvesi dengeli düzenlenmiş diyet listenizde ya ana öğünleri destekleyici ya da öğleden sonraki ara öğünde atıştırmalık olarak yer alacaktır. Yüksek orandaki lifli yapısıyla tokluk hissi yaratması ve içerdiği minerallerin metabolizmayı hızlandırması sonucu doğal olarak kilo verme başlayacaktır. Sabırla diyetinize devam eder ve bu arada egzersiz de yaparsanız kilolarınızın haftada beş gibi bir rakamla eksildiğini görebilirsiniz. Hurma az kalorisi, tok tutması, yağ hücrelerini hareketlendirmesi ve onları yakması sonucu zayıflatır.



Hurma diyeti sağlıklı mı?

Kandaki açlık şekerini düzenleyen, böylece iştahı azaltan ve tokluk hissi yaratan hurmanın bir tanesi kuru haldeyken 42 kalori taşıyor. Yaş hurmadaki kalori miktarı ise bundan çok daha az, sadece 23 kalori. Diyetinize bağlı olarak günlük yenecek hurma miktarı buna göre ayarlanabilir. Öğünlerle birlikte yenebileceği gibi yemeklerden yarım saat öncesi de tüketilebilir. 4 adet yaş veya 2 adet kuru hurma açlığı büyük ölçüde bastırır. Aynı zamanda demir ve potasyum kaynağıdır. Bu mineraller hücre içindeki yağ yakımını hızlandırıyor. Diğer yorucu ve moral bozucu diyet listelerinin yanında hurma diyeti çok daha sağlıklı duruyor. Vücudun toksinlerden atılmasına dayanan ve tamamen organik meyve ve sebze beslenmesine dayanan detoks diyetlerinden de farklıdır. Fakat hurma detoks diyeti listelerine de yardımcı besin olarak eklenmektedir. Bu husus bile özellikle Ramazan aylarında çokça yenen hurmanın ve diyetinin sağlıklı yönünü bir kez daha ortaya koyuyor.



Hurma diyeti en fazla kaç gün yapılır?

Bütün diyet listeleri gibi hurma diyetinin yapılması da genelde bir ya da iki haftalık süreler üzerinden tarif ediliyor. Bu arada hangi diyeti yaparsanız yapın günde en az on bardak su içmeyi ve en azından yürüyüş egzersizlerinizi ihmal etmeyin. 15 günlük rejimler sonucu zaten diyetinizin işe yarayıp yaramadığı da belli olacaktır.