1. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
4 kuru kayısı
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
2 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay
1 tatlı kaşığı organik bal
Ara öğün
2 ceviz
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
4 köfte, 120 gr ızgara tavuk ya da balık
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası
1 dilim esmer ekmek
1 bardağı light ayran
Ara öğün
Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
Çeyrek sokak simidi
1 kibrit kutusu az yağlı peynir
2 porsiyon meyve
Akşam
1 kase yağsız mercimek çorbası
8 kaşık yağsız et ile hazırlanmış sebze yemeği
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata
1 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light yoğurt
2. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
2 porsiyon meyve
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
3 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
Şekersiz bitki çayı
Ara öğün
4 ceviz
Akşam
1 kase yağsız mercimek çorbası
8 kaşık yağsız et ile hazırlanmış sebze yemeği
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata
1 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light yoğurt
Yatarken
1 bardak oda sıcaklığında su
3. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
4 kuru kayısı
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
2 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay
1 tatlı kaşığı organik bal
Ara öğün
8 fındık
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
4 köfte, 120 gr ızgara tavuk ya da balık
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası
2 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light ayran
Ara öğün
Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
2 kepekli grissini
2 kibrit kutusu az yağlı peynir
2 porsiyon meyve
Akşam
1 kase yağsız tavuk çorbası
8 kaşık hazırlanmış sebze yemeği (1 kg sebzeye 4 tatlı kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz)
Yağsız hazırlanmış salata
1 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light yoğurt
Yatarken
1 su bardağı oda sıcaklığında su
4. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
2 porsiyon meyve
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
3 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
Şekersiz bitki çayı
Ara öğün
12 badem
Akşam
2 köfte, 60 gr ızgara tavuk ya da balık
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği
Yağsız hazırlanmış salata
2 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light yoğurt
Yatarken
1 bardak oda sıcaklığında su
5. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
4 kuru kayısı
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
2 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay
1 tatlı kaşığı organik bal
Ara öğün
6 badem
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
5 köfte, 150 gr ızgara tavuk ya da balık
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası
1 dilim esmer ekmek
1 bardağı light ayran
Ara öğün
Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
1 kepekli galeta
1 kibrit kutusu az yağlı peynir
2 porsiyon meyve
Akşam
8 yemek kaşığı sebze yemeği
Yağsız etten hazırlanmış 4 yemek kaşığı kuru baklagil
Yağsız hazırlanmış salata
1 dilim esmer ekmek
1 su bardağı light yoğurt
Yatarken
1 bardak oda sıcaklığında su
6. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
2 porsiyon meyve
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
3 ince dilim esmer ekmek
Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal
Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay
1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)
Öğle
Şekersiz bitki çayı
Ara öğün
12 badem
Akşam
1 kase yağsız domates çorbası
2 porsiyon yağsız etten hazırlanmış pirinçsiz 1 domates/kabak ya da biber dolması
Yağsız hazırlanmış salata
Domates, mantar soslu haşlama
1 su bardağı kepekli makarna ya da pilav veya 8 yemek kaşığı kuru baklagil
1 su bardağı light yoğurt
Yatarken
1 bardak oda sıcaklığında su
7. GÜN
Uyanınca
1 bardak oda sıcaklığında su
Kahvaltı
2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir
1 yumurta
2 dilim esmer ekmek
Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz
4 yağsız zeytin
Şekersiz limonlu yeşil çay
1 su bardağı light süt
Ara öğün
1 porsiyon meyve
Öğle
Özgür menü (sevdiğiniz bir yiyecek grubunu istediğiniz kadar yiyebilirsiniz)
Ara öğün
1 porsiyon meyve
Şekersiz bitki çayı
Akşam
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 30 gr diyet peynir ya da tavuk veya diyet ton balığı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası
1 ince dilim esmer ekmek
1 su bardağı 200 gr diyet yoğurt
Yatarken
1 su bardağı oda sıcaklığında su