İnsülin direnci, leptin direncini doğurur. Bunu birlikte yenmeye var mısınız?

1. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

4 kuru kayısı

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

2 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay

1 tatlı kaşığı organik bal

Ara öğün

2 ceviz

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

4 köfte, 120 gr ızgara tavuk ya da balık

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası

1 dilim esmer ekmek

1 bardağı light ayran

Ara öğün

Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

Çeyrek sokak simidi

1 kibrit kutusu az yağlı peynir

2 porsiyon meyve

Akşam

1 kase yağsız mercimek çorbası

8 kaşık yağsız et ile hazırlanmış sebze yemeği

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata

1 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light yoğurt



2. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

2 porsiyon meyve

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

3 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

Şekersiz bitki çayı

Ara öğün

4 ceviz

Akşam

1 kase yağsız mercimek çorbası

8 kaşık yağsız et ile hazırlanmış sebze yemeği

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata

1 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light yoğurt

Yatarken

1 bardak oda sıcaklığında su







3. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

4 kuru kayısı

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

2 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay

1 tatlı kaşığı organik bal

Ara öğün

8 fındık

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

4 köfte, 120 gr ızgara tavuk ya da balık

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası

2 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light ayran

Ara öğün

Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

2 kepekli grissini

2 kibrit kutusu az yağlı peynir

2 porsiyon meyve

Akşam

1 kase yağsız tavuk çorbası

8 kaşık hazırlanmış sebze yemeği (1 kg sebzeye 4 tatlı kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz)

Yağsız hazırlanmış salata

1 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light yoğurt

Yatarken

1 su bardağı oda sıcaklığında su



4. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

2 porsiyon meyve

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

3 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

Şekersiz bitki çayı

Ara öğün

12 badem

Akşam

2 köfte, 60 gr ızgara tavuk ya da balık

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği

Yağsız hazırlanmış salata

2 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light yoğurt

Yatarken

1 bardak oda sıcaklığında su







5. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

4 kuru kayısı

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

2 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

4 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş siyah çay

1 tatlı kaşığı organik bal

Ara öğün

6 badem

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

5 köfte, 150 gr ızgara tavuk ya da balık

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası

1 dilim esmer ekmek

1 bardağı light ayran

Ara öğün

Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

1 kepekli galeta

1 kibrit kutusu az yağlı peynir

2 porsiyon meyve

Akşam

8 yemek kaşığı sebze yemeği

Yağsız etten hazırlanmış 4 yemek kaşığı kuru baklagil

Yağsız hazırlanmış salata

1 dilim esmer ekmek

1 su bardağı light yoğurt

Yatarken

1 bardak oda sıcaklığında su



6. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

2 porsiyon meyve

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

3 ince dilim esmer ekmek

Sınırsız domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

8 yağsız zeytin ya da 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal

Şekersiz açık limonlu zencefil eklenmiş yeşil çay

1 su bardağı light süt (1 çubuk tarçın ilave edebilirsiniz)

Öğle

Şekersiz bitki çayı

Ara öğün

12 badem

Akşam

1 kase yağsız domates çorbası

2 porsiyon yağsız etten hazırlanmış pirinçsiz 1 domates/kabak ya da biber dolması

Yağsız hazırlanmış salata

Domates, mantar soslu haşlama

1 su bardağı kepekli makarna ya da pilav veya 8 yemek kaşığı kuru baklagil

1 su bardağı light yoğurt

Yatarken

1 bardak oda sıcaklığında su



7. GÜN

Uyanınca

1 bardak oda sıcaklığında su

Kahvaltı

2 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı peynir

1 yumurta

2 dilim esmer ekmek

Sınırsız söğüş, domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

4 yağsız zeytin

Şekersiz limonlu yeşil çay

1 su bardağı light süt

Ara öğün

1 porsiyon meyve

Öğle

Özgür menü (sevdiğiniz bir yiyecek grubunu istediğiniz kadar yiyebilirsiniz)

Ara öğün

1 porsiyon meyve

Şekersiz bitki çayı

Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 30 gr diyet peynir ya da tavuk veya diyet ton balığı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası

1 ince dilim esmer ekmek

1 su bardağı 200 gr diyet yoğurt

Yatarken

1 su bardağı oda sıcaklığında su