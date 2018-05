Kaç kalori yaktım hesaplamak artık çok kolay. Bir spora yazılırken de sizin yağ kütle endeksiniz bilgileri alınır ve ona uygun olarak spor hareketleri belirlenir. Bu yüzen kalori hesaplama önemlidir.

Eğer günlük kalori hesabınızı doğru ve düzgün bir şekilde yaparsanız, düzenli bir şekilde uygulamaya devam ederseniz, sayılar sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır, güvenebilirsiniz. Kalori hesaplama programı yaşınız, kilonuz, boyunuz, cinsiyetiniz gibi bilgileri kullanarak hesaplama yöntemlerinden biridir. Kullanımı oldukça basit. Yağ oranınızı hesaplamaya dahil eden bir yöntemdir. Kalori hemen hemen her gıdada bulunan vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan enerji birimidir. Biz hareket ederkende kalori yakarız. Kilo almak istiyor ve ya kilo vermek istiyor olabilirsiniz, kısacası ne istiyorsanız kalori hesaplamak hepsi için önemlidir.



Günlük kalori ihtiyacı hesaplamak, memnun olduğumuz kilomuzu korumak için bir gün içerisinde almamız gereken kaloriyi hesaplar. Eğer fazla yağlarınız varsa ve yağlarınızdan kurtulmak isiyorsanız, öncelikle neden fazla tüketim yaptığınız öğrenilmeli. Gereğinden fazla mı besleniyorsunuz ya da enerji değeri yüksek gıdalardan fazla mı besleniyorsunuz? Enerji değeri yüksek gıdalar; tatlılar, meyve suları, ve yağlı besinlerden küçük porsiyon yiyor olsanız bile enerji değeri yüksek olduğundan dolayı sizde yağ olarak kalabilir. Yağlı gıdaların yerine daha çok sebze ağırlıklı ve ya protein ağırlıklı bir beslenme programı oluşturmanız gerekir. Daha sonrasında bunlar ile birlikte egzersiz yaptığınızda ve ya ağırlık çalıştığınızda işiniz daha kolaylaşacak ve daha çabuk dilediğiniz kiloya ulaşabileceksinizdir. Egzersiz hayatımızın olmazsa olmazlarından biri olmalı. Sağlığımıza yediğimiz gıdalar ile nasıl dikkat ediyorsak egzersiz yapmaya da bu yüzden önem vermeliyiz. Yağ yakmak için kalori açığı yaratmak gerekir. Hesaplamış olduğunuz günlük kalori ihtiyacınızdan kalori çıkarılır. Belirlenen hedefe göre de beslenme programı belirlenir.



Hangi yiyecek kaç kalori hesaplama

Örneğin kabak çekirdeğini ele alacak olursak; içerisinde magnezyum, fosfor, B vitamini, E vitamini, selenyum, çinko, mangan açısından oldukça zengin bir besindir. Fakat yağlı olduğu için aşırı tüketilmemesi önerilir. Günde bir avuç kabak çekirdeği yiyerek sağlıklı beslenmiş olursunuz. Her gün yerine gün aşırı da tüketebilirsiniz.



Et ürünlerine gelecek olursak; Et ve tavuk ürünleri 30 gram hesaplanmıştır.

• Dana biftek 51 kalori

• Dana kıyma 47 kalori

• Dana pirzola 57 kalori

• Kuzu incik 114 kalori

• Dana salam 135 kalori

• Dana sosis 97 kalori

• Dana sucuk 135 kalori

• Hindi göğüs 47 kalori

• Tavuk göğüs 34 kalori

• Tavuk but eti 56 kalori

• Tavuk kalça şiş 56 kalori

• Tavuk jambon 30 kalori

• Çipura 300 gram 360 kalori

• Hamsi 1 adet 45 kalori

• Çinekop 1 adet 112 kalori

• Lüfer 1 adet 336 kalori

• İstavrit 1 adet 42 kalori

• Karides 1 adet 8 kalori

• Levrek 1 adet 279 kalori

• Mezgit 1 adet 180 kalori

• Palamut 1 adet 1176 kalori

• Somon 100 gram 183 kalori

• Ton balığı 100 gram 184 kalori

• Uskumru 200 gram (1 adet) 318 kalori



Kuruyemişlerin besin değeri

Her 10 gram olarak hesap edilmiştir.

• Ceviz 65 kalori

• Çam fıstığı 64 kalori

• Fındık 63 kalori

• Caju fıstığı 61 kalori

• Kabak çekirdeği 61 kalori

• Badem 60 kalori

• Antep fıstığı 59 kalori

• Yer fıstığı 58 kalori

• Ay çekirdeği 56 kalori



Süt ve süt ürünlerinin besin değeri

200 gram olarak hesap edilmiştir.

• Normal yağlı yoğurt 168 kalori

• Light Yoğurt 114 kalori

• Light süt 70 kalori

• Normal süt 122 kalori

• Keçi sütü 138 kalori

• Tam yağlı kefir 130 kalori

• Çilekli kefir 130 kalori

• Yumurta 1 adet 79 kalori

• Yumurta sarısı 66 kalori

• Mozarella peyniri (25 gram) 70 kalori

• Taze kaşar peyniri (25 gram) 101 kalori

• Otlu peynir (25 gram) 82 kalori

• Tulum peyniri (25 gram) 89 kalori

• Krem peynir (25 gram) 110 kalori



