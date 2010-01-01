Ferin Batman, "Bikini Vücudu" kitabında kilo vermeye engel olan nedenleri sıralıyor.

1. ‘Ya hep ya hiç’ zihniyetine sahip olmak

Diyet yaptığınız günlerde nefsinize hakim olamayıp bir paket cipsi midenize indirdiniz. Şimdi sadece bu nedenle bütün her şeyden vazgeçip günlerdir diyet uğruna katlandığınız şeyleri bir anda silip atacak mısınız? Bu teslimiyetçi davranış sizi hiçbir yere götürmez. Başarının anahtarı kusursuzluk değil, inatçılık ve devam ettirebilmektir.



2. Okunmamış ve anlaşılmamış etiketler

‘Yüzde 95 daha az yağlı’ yazması o ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bu, yüzde 95 şeker anlamına da gelebilir. Bu nedenle ürünlerin içerisindekileri daha dikkatli okumaya ve bu tuzağa düşmemeye çalışın.

3. Haftada 1 kilodan fazla kaybetmeyi beklemek

Haftada bir kilodan fazla kaybetmek, vücuttaki sıvıların ve değerli kas dokularının kaybı anlamına gelir.

4. Aç kalmak ya da büyük ölçüde kalori kısıtlaması

Bu sadece beyninize, ‘açlıktan ölüyorum’ sinyali gönderecektir. Beyne bu mesajın gitmesiyle metabolizmanız, sizin aç kalarak dışarı atmaya çalıştığınız vücudunuzdaki yağı muhafaza etmek için yavaşlayacaktır.

5. Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek

‘Gelecek ay 20 kilo vereceğim’ gibi zor hedefler belirlemek yerine, daha küçük, daha ulaşılabilir hedefler belirleyin. Böylelikle istediğiniz sonucu almanız daha muhtemel olur. Bu da motivasyonunuzu artırır.