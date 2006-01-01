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Metabolizma hızlandıran diyet programı ve tarifleri

Yaz aylarına daha formda ve sağlıklı olarak girmek istiyorsanız metabolizmanızı harekete geçirmelisiniz.

TARİFLER

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇORBA
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 orta boy domates
• 1 orta boy kuru soğan
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1/2 demet sapları ile taze maydanoz
• 1/2 demet taze nane

Hazırlanışı
Domates, kuru soğan, kabak ve maydanozu sıvı yağ ile birlikte alabildiğine suda pişirin. Sıcak karışıma yarım demet taze nane ekleyip, blender’dan geçirin.



METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇAY
Malzemeler
• 2 lt su
• 1 orta boy kırmızı elma
• 1 limon
• 2 çubuk tarçın
• 3-4 tane karabiber
• 5-6 karanfil
• 1 poşet yeşil çay

Hazırlanışı
Yeşil çay hariç tüm malzemeleri doğrayıp sıcak suda kaynatın. Süzme işlemi yapılırken yeşil çay ilave edilip 1-2 dakika bekletin. Ardından süzülmüş çay termos veya sürahiye alıp günde üç bardak için.



1. GÜN
Kahvaltı
2 yumurtalı kabaklı veya ıspanaklı omlet
5-6 zeytin
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Izgara veya buharda sebze (patates hariç)
Salata
1 kase yoğurt
Ara öğün
2-3 dilim tarçınlı ananas
10 badem
Akşam
3 yemek kaşığı kinoalı yeşil salata

2. GÜN
Kahvaltı
3 kaşık yulaf
1 bardak yarım yağlı soya süt
1 elma rendesi
Tarçın
Öğle
200 gr ızgara balık
Yeşil salata
Ara öğün
1 bardak yarım yağlı kefir
5-6 çilek
Akşam
Metabolizma hızlandırıcı çorba (limon ve bol pul biber ile)
Ara öğün
Tarçınlı karanfilli çay



3. GÜN
Kahvaltı
2 dilim yarım yağlı peynir
1 dilim kepekli diyet kraker
5-6 zeytin
Yeşillik
Öğle
3 yemek kaşığı mercimekli ve 1 yemek kaşığı bulgurlu yeşil salata
Ara öğün
2 dilim kepekli diyet kraker
2 tatlı kaşığı yarım yağlı labne peynir
Yeşillik
Akşam
Somon ızgara
Roka salatası
Ara öğün
1 porsiyon meyve

4. GÜN
Kahvaltı
1 yemek kaşığı lor peynir ile hazırlanmış 1 yumurtalı yeşillikli omlet
Domates, salatalık
Öğle
2 orta boy enginar (baklalı)
1 kase yarım yağlı yoğurt
Ara öğün
3 kuru kayısı ve 2 tam ceviz
Akşam
4-5 yemek kaşığı etli mantar sote
Salata
Ara öğün
Rezene ve papatya çayı


5. GÜN
Sabah
10 çilek
10 badem (tuzsuz)
Ara öğün
1 dilim yarım yağlı dil peyniri
Öğle
Sınırsız metabolizma hızlandırıcı sebze çorbası
Ara öğün
2 dilim ananas
1 bardak yarım yağlı kefir
Akşam
2 yumurta ile yapılmış kabaklı bol dereotlu omlet
Ara öğün
Metabolizma hızlandıran çay

6. GÜN
Kahvaltı
2-3 yemek kaşığı organik müsli
1 bardak yarım yağlı süt
Toz tarçın
Öğle
Az yağlı bakla yemeği
1 kase yoğurt
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün
Közlenmiş mantar
Yeşillik
Akşam
4-5 yemek kaşığı hindili mevsim türlüsü
Salata
Ara öğün
1 küçük boy armut



7. GÜN
Kahvaltı
2 dilim yarım yağlı peynir
1 yumurta
Yeşillik
Çeyrek tam tahıllı simit
Öğle
100 gr somon balıklı yeşil salata
Ara öğün
1/2 ayva ile yapılmış fırında pişirilmiş şekersiz ayva tatlısı
Akşam
Doyana kadar etsiz sebze yemeği
Salata
Ara öğün
10 fındık ve metabolizma çayı

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