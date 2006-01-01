Yaz aylarına daha formda ve sağlıklı olarak girmek istiyorsanız metabolizmanızı harekete geçirmelisiniz.

TARİFLER

• 2 orta boy kabak• 2 orta boy domates• 1 orta boy kuru soğan• 1 yemek kaşığı sıvı yağ• 1/2 demet sapları ile taze maydanoz• 1/2 demet taze naneDomates, kuru soğan, kabak ve maydanozu sıvı yağ ile birlikte alabildiğine suda pişirin. Sıcak karışıma yarım demet taze nane ekleyip, blender’dan geçirin.• 2 lt su• 1 orta boy kırmızı elma• 1 limon• 2 çubuk tarçın• 3-4 tane karabiber• 5-6 karanfil• 1 poşet yeşil çayYeşil çay hariç tüm malzemeleri doğrayıp sıcak suda kaynatın. Süzme işlemi yapılırken yeşil çay ilave edilip 1-2 dakika bekletin. Ardından süzülmüş çay termos veya sürahiye alıp günde üç bardak için.2 yumurtalı kabaklı veya ıspanaklı omlet5-6 zeytin1 dilim tam buğday ekmeğiIzgara veya buharda sebze (patates hariç)Salata1 kase yoğurt2-3 dilim tarçınlı ananas10 badem3 yemek kaşığı kinoalı yeşil salata3 kaşık yulaf1 bardak yarım yağlı soya süt1 elma rendesiTarçın200 gr ızgara balıkYeşil salata1 bardak yarım yağlı kefir5-6 çilekMetabolizma hızlandırıcı çorba (limon ve bol pul biber ile)Tarçınlı karanfilli çay2 dilim yarım yağlı peynir1 dilim kepekli diyet kraker5-6 zeytinYeşillik3 yemek kaşığı mercimekli ve 1 yemek kaşığı bulgurlu yeşil salata2 dilim kepekli diyet kraker2 tatlı kaşığı yarım yağlı labne peynirYeşillikSomon ızgaraRoka salatası1 porsiyon meyve1 yemek kaşığı lor peynir ile hazırlanmış 1 yumurtalı yeşillikli omletDomates, salatalık2 orta boy enginar (baklalı)1 kase yarım yağlı yoğurt3 kuru kayısı ve 2 tam ceviz4-5 yemek kaşığı etli mantar soteSalataRezene ve papatya çayı10 çilek10 badem (tuzsuz)1 dilim yarım yağlı dil peyniriÖğleSınırsız metabolizma hızlandırıcı sebze çorbasıAra öğün2 dilim ananas1 bardak yarım yağlı kefirAkşam2 yumurta ile yapılmış kabaklı bol dereotlu omletAra öğünMetabolizma hızlandıran çay2-3 yemek kaşığı organik müsli1 bardak yarım yağlı sütToz tarçınAz yağlı bakla yemeği1 kase yoğurt1 dilim esmer ekmekKözlenmiş mantarYeşillik4-5 yemek kaşığı hindili mevsim türlüsüSalata1 küçük boy armut2 dilim yarım yağlı peynir1 yumurtaYeşillikÇeyrek tam tahıllı simit100 gr somon balıklı yeşil salata1/2 ayva ile yapılmış fırında pişirilmiş şekersiz ayva tatlısıDoyana kadar etsiz sebze yemeğiSalata10 fındık ve metabolizma çayı