TARİFLERMETABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇORBA
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 orta boy domates
• 1 orta boy kuru soğan
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1/2 demet sapları ile taze maydanoz
• 1/2 demet taze naneHazırlanışı
Domates, kuru soğan, kabak ve maydanozu sıvı yağ ile birlikte alabildiğine suda pişirin. Sıcak karışıma yarım demet taze nane ekleyip, blender’dan geçirin.
METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇAY
Malzemeler
• 2 lt su
• 1 orta boy kırmızı elma
• 1 limon
• 2 çubuk tarçın
• 3-4 tane karabiber
• 5-6 karanfil
• 1 poşet yeşil çayHazırlanışı
Yeşil çay hariç tüm malzemeleri doğrayıp sıcak suda kaynatın. Süzme işlemi yapılırken yeşil çay ilave edilip 1-2 dakika bekletin. Ardından süzülmüş çay termos veya sürahiye alıp günde üç bardak için.1. GÜN
Kahvaltı
2 yumurtalı kabaklı veya ıspanaklı omlet
5-6 zeytin
1 dilim tam buğday ekmeğiÖğle
Izgara veya buharda sebze (patates hariç)
Salata
1 kase yoğurtAra öğün
2-3 dilim tarçınlı ananas
10 bademAkşam
3 yemek kaşığı kinoalı yeşil salata2. GÜN
Kahvaltı
3 kaşık yulaf
1 bardak yarım yağlı soya süt
1 elma rendesi
TarçınÖğle
200 gr ızgara balık
Yeşil salataAra öğün
1 bardak yarım yağlı kefir
5-6 çilekAkşam
Metabolizma hızlandırıcı çorba (limon ve bol pul biber ile)Ara öğün
Tarçınlı karanfilli çay
3. GÜN
Kahvaltı
2 dilim yarım yağlı peynir
1 dilim kepekli diyet kraker
5-6 zeytin
YeşillikÖğle
3 yemek kaşığı mercimekli ve 1 yemek kaşığı bulgurlu yeşil salataAra öğün
2 dilim kepekli diyet kraker
2 tatlı kaşığı yarım yağlı labne peynir
YeşillikAkşam
Somon ızgara
Roka salatasıAra öğün
1 porsiyon meyve4. GÜN
Kahvaltı
1 yemek kaşığı lor peynir ile hazırlanmış 1 yumurtalı yeşillikli omlet
Domates, salatalıkÖğle
2 orta boy enginar (baklalı)
1 kase yarım yağlı yoğurtAra öğün
3 kuru kayısı ve 2 tam cevizAkşam
4-5 yemek kaşığı etli mantar sote
SalataAra öğün
Rezene ve papatya çayı
5. GÜN
Sabah
10 çilek
10 badem (tuzsuz)Ara öğün
1 dilim yarım yağlı dil peyniri
Öğle
Sınırsız metabolizma hızlandırıcı sebze çorbası
Ara öğün
2 dilim ananas
1 bardak yarım yağlı kefir
Akşam
2 yumurta ile yapılmış kabaklı bol dereotlu omlet
Ara öğün
Metabolizma hızlandıran çay6. GÜN
Kahvaltı
2-3 yemek kaşığı organik müsli
1 bardak yarım yağlı süt
Toz tarçınÖğle
Az yağlı bakla yemeği
1 kase yoğurt
1 dilim esmer ekmekAra öğün
Közlenmiş mantar
YeşillikAkşam
4-5 yemek kaşığı hindili mevsim türlüsü
SalataAra öğün
1 küçük boy armut
7. GÜN
Kahvaltı
2 dilim yarım yağlı peynir
1 yumurta
Yeşillik
Çeyrek tam tahıllı simitÖğle
100 gr somon balıklı yeşil salataAra öğün
1/2 ayva ile yapılmış fırında pişirilmiş şekersiz ayva tatlısıAkşam
Doyana kadar etsiz sebze yemeği
SalataAra öğün
10 fındık ve metabolizma çayı