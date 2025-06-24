Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı
Oyuncu Esra Akkaya, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa bir tatil tercih etti. Karavanıyla kamp yapan Akkaya, bu özel anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
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Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşan Akkaya, bu kez tercihini doğayla iç içe bir tatilden yana kullandı. Karavanıyla kamp yapan ünlü oyuncu, bu özel anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Kamp yaşamının kendisi için huzur ve dinginlik anlamına geldiğini belirten Akkaya, paylaştığı fotoğraflara "Kamp benim için en güzeli" notunu düşerek doğayla kurduğu güçlü bağı vurguladı.
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Akkaya'nın sade ve doğal yaşam tarzını yansıtan bu paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.