Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı

Oyuncu Esra Akkaya, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa bir tatil tercih etti. Karavanıyla kamp yapan Akkaya, bu özel anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı - Resim : 1

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 

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Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı - Resim : 2

Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşan Akkaya, bu kez tercihini doğayla iç içe bir tatilden yana kullandı. Karavanıyla kamp yapan ünlü oyuncu, bu özel anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

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Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı - Resim : 3

Kamp yaşamının kendisi için huzur ve dinginlik anlamına geldiğini belirten Akkaya, paylaştığı fotoğraflara "Kamp benim için en güzeli" notunu düşerek doğayla kurduğu güçlü bağı vurguladı.  

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Ünlü oyuncu Esra Akkaya karavan tatilinden kareler paylaştı - Resim : 4

Akkaya'nın sade ve doğal yaşam tarzını yansıtan bu paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 