Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına yardımcı olan bu baharatları sofranızdan eksik etmeyin!

Kekik: Gaz ve idrar söktürücüdür. Midenizi yatıştırır.

Kırmızı acı biber: Metabolizmayı hızlandırır. Bol miktarda A vitamini içerir, hastalıklara karşı direnci artırır.

Karabiber: Hazmı kolaylaştırır. Afrodizyak etkilidir.



Zerdeçal: Vücudu toksinlerden arındırır. İçeriğindeki antioksidanlar kanser başta olmak üzere pek çok hastalıktan korur.



Karanfil: Potasyum ve kalsiyum kaynağıdır.



Tarçın: Kan şekerini dengeler, tatlı krizini önler. Gaz söktürücü özelliği vardır. İnsülin direncine karşı en etkili baharatlardan biri. Yeşil çayınıza atacağınız bir çubuk tarçın kan şekerinizi dengeler ve bel çevrenizdeki yağların yakılmasına yardımcı olur.



Zencefil: Gaz söktürücüdür, mide bulantısına iyi gelir. Vücut ısısını ve metabolizma hızını artırır.



Biberiye: Yağ metabolizması üzerine olumlu etkisi vardır. Vücudu ısıtır, dolaşımı canlandırır.



Mercanköşk: Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardım eder.



Kimyon: Metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

