Muzu çok seviyor aynı zamanda kalorisinden yakınıyorsanız; siz diyet yaparken size “bir muz kaç kalori, biliyor musun?” diyen çok oluyorsa, hemen elinize bir muz alıp arkanıza yaslanın. Zira muz diyetine başlıyoruz!

Sodyum, potasyum, protein ve magnezyum zenginliğini barındıran muz, bol miktarda A,E,K vitaminleri içeriyor. Sindirime yardımcı olan başlıca besinlerden sayabileceğimiz bu meyve, kan basıncını dengeliyor ve felç riskini azaltıyor. Kalsiyum dengesini koruması sayesinde de kemik yapısını da bir hayli güçlendiriyor. Böbrek taşının düşürülmesinde de en sık kullanılan besinler arasında yer alıyor. Peki bunca şeye iyi gelen muz kaç kalori?



Bir adet büyük muz 120 kalori, orta boy bir muz 95 kalori, küçük bir muz ise 90 kalori. Kalorisi gözünüze biraz fazla gelmiş olabilir, hatta diyetteyken size “muz kaç kalori, biliyor musun” diyenler de olabilir… Hiç aldırmayın. Özellikle spor yapıyorsanız kalp ritmini koruma, kasları güçlendirme, tansiyonu düşürme gibi faydaları için de muz tüketmeniz gerekir. Peki muz kilo aldırır mı?



Muz kilo aldırır mı?

Sağlıklı bir diyet programı ile zayıflamaya çabalıyorsanız, tükettiğiniz kalorinin aldığınız kaloriden az olmasına dikkat etmelisiniz. Bol C vitamini ve lif barındıran muzun, tok tutma özelliği vardır. Zayıflamaya çalıştığınız dönemde her gün muz tüketmek önerilmese de kalorisinin yüksek olması diyet yaparken tüketilmesi konusunda sizi endişelendirse de; tek yapmanız gereken diyet programında muzu hangi gün ve öğünlerde tükettiğinize dikkat etmektir.



Yoğurtlu muz kaç kalori?

Muzun verdiği enerjiyi yoğurtla birleştirdiğinizi ve metabolizmayı hızlandırdığını düşünün. Hem kolay, hem pratik, hem de çeşitli yöntemlerle lezzete dönüştürebileceğiniz bu ikili, zayıflamaya çalıştığınız dönemde en büyük destekçilerinizdendir. 100 gr yağsız yoğurt 58 kalori, muzlu yoğurt ise 119 kaloridir. Yoğurtlu muza, yulaf ve chia tohumu katarak da tok tutma süresine katkıda bulunabilirsiniz.







Muzlu süt kaç kalori?

Muzlu sütün uzun yıllardır birlikte tüketilerek zayıflamada ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Peki muzlu süt kaç kalori? Bir bardak yağsız süt ile tüketilen iki adet muz 173 kaloridir. Muzun vitamin ve mineral zenginliği göz önüne alındığında günde üç kez süt ile tüketilmesi, vücuda yağ alınmadan bu besinlerden faydalanmanızı sağlar.



Muz diyeti nedir?

Muzun yüksek kalorisinden ötürü zayıflamaya çalışırken tüketilmesi konusunda ne kadar önyargı olursa olsun, doğru tüketilmesi halinde sürece katkısını da göz ardı etmemeliyiz. Mucizevi zayıflama programlarına göre muz, tüketim şekline göre sağlıklı diyeti hayatınızın merkezi yapar. Muzdaki enzimler sindirim sistemini hızlandırır ve bağırsakların besinleri daha çabuk emmesini sağlar. Muz diyeti elbette düzenli kalori kontrolünü elden bırakmadan uygulayabileceğiniz diyetlerdendir ancak yine de 1 haftadan uzun tutulmamalıdır. Zayıflamanın yolu, yalnızca belirli besinlerin tüketimi değil, kontrollü tüketimi ve spor ile mümkün olabilir.



Muz diyeti listesi

Serotonin salgılamasında da önemli rolü olan muz, pek çok kür ile lezzetli halde tüketilebilirken, sizi hem mutlu hem de zayıflama döneminde sağlıklı kılar!



Muzlu yoğurt kürü

1 kase az yağlı yoğurt

2 adet muz

5-6 adet dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın



Tüm malzemeleri karıştırarak ya da robottan geçirerek tüketebilirsiniz.







Muzlu süt diyeti

Sabah: Bir adet orta boy muz ve bir bardak süt (soya sütü veya laktozsuz süt tercih edebilirsiniz)



Ara Öğün: Bir adet orta boy muz ve yeşil çay (aromalı yeşil çayları da tercih edilebilir)



Öğle: Bir adet orta boy muz ve bir bardak süt



Akşam: Bir adet orta boy muz ve bir bardak süt



Ara: Bir adet orta boy muz, bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı zerdeçal ve tercihe göre zencefil.



3 günde 3 kilo vermenizi sağlar. Hızlı sonuç alsanız da, vücuttaki dengeyi korumak ve sağlıklı zayıflamak için 3 günden fazla yapılmamalıdır.



Japon muz diyeti

Sabah uyandığınızda: Bir adet orta boy muz ve bir bardak ılık su



Kahvaltı: İstediğiniz miktarda muz ve iki bardak ılık su



Öğle: 4 kaşık sebze ya da ızgara, bol salata



Akşam: Bir kase çorba ve mevsim salata



Ara: Bir adet orta boy muz, bir tatlı kaşığı tarçın



Akşam yemeğinden sonraki ara öğünler mutlaka 20:00'den önce olmalı. Saat 19:00 gibi tüketmeye özen göstermelisiniz. Yiyeceğiniz muz, mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Sabah kahvaltısında muz tüketmeniz hem güne enerjik başlamanıza hem de metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır.