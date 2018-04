Doğayı adımlamanın en rahat ve keyifli hali...





Yazın keyfini oturduğunuz yerden süremezsiniz. Doğayı adımlamadan ve onun sırlarını çözmeden mevsimin güzelliklerini keşfedemezsiniz. Macera tutkunlarına attıkları her adımda güç ve dayanıklılık kazandırmak için yaratılan TEVA şimdi Kayenta modelleri ile size hayatınızın en güzel yazını yaşayabilmeniz için harika bir fırsat sunuyor. Şıklığı ve rahatlığı yeniden tanımlayan Kayenta serisi ile her nereye gitmek isterseniz isteyin attığınız her adım keyfe dönüşüyor.Kayenta modelleri ayarlanabilen deri kayışları ile ayağınıza rahatça uyumlu hale geliyor. DURABRASION™ teknolojisine sahip olan model, günlük aktivitelerinizi rahatlıkla yerine getirebileceğiniz, kesin ve eksiksiz performans ile dayanıklılığı bir arada sunan tabanı ile fark yaratıyor. Ayrıca bu sandaletler, teknede de rahatlıkla kullanılabiliyor. Fiyatı: 169 TL