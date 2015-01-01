Her yıl bu zamanlar pek çoğumuzun derdi kilo vermek oluyor. Bu sene biraz daha fazla kilo almış da olabiliriz üstelik. Şimdi sağlıklı kilo verme zamanı geldi.



Uzman Diyetisyen Banu Topalakçı



Yıl boyunca aldığınız kiloları yaz aylarında sağlıksız yöntem ve diyetlerle vermeye çalışarak büsbütün bir denge kaybı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; sizin için doğru olan bir beslenme programı uygulayarak, özellikle bu aylarda verilen hızlı ve sağlıksız kilo kayıplarının zararlarından korunabilirsiniz. Şişmanlık tekrar ortaya çıkma potansiyeline sahip, uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan kronik bir durumdur. Bu nedenle zayıflama programı bireye özel, bireyin benimseyip, yaşam tarzı haline getirerek uygulayabileceği, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırabilecek özellikte olmalıdır. Öncelikle problemin kaynağına inilimeli, genel bir sağlık kontrolünden geçilerek olası sebepler araştırılmalı. Hekim-diyetisyen iş birliği şişmanlığın tedavisinde son derece önemli. Ayrıca tedavide tek başına diyet tedavisi yeterli olmuyor, diyet tedavisinin yanı sıra egzersiz programı ve davranış değişikliği tedavisi de beraberinde gerekiyor.



Zayıflama diyetleri uygulanmadan önce şu hususlara dikkat etmelisiniz;

• Öncelikle, boya uygun ağırlık saptanmalı, kilolu veya şişmansanız önce daha fazla ağırlık artışı önlenmeli, daha sonra ağırlık kaybı hedeflenmelidir. Aşırı ve hızlı ağırlık kaybından mutlaka sakınılmalı.



• Ağırlık kaybı için bireyin cinsiyetine, yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine, beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygulanmalı. Yani zayıflama diyetleri bireye özgü olmalı. Bunun için diyet tedavisi, mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılmalı.



• Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, bu bir yaşam şekli haline getirilmeli.



• Vücut ağırlığının korunmasında davranışların önemli olduğu unutulmamalı, sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanılmalı. Bunun için gerektiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi desteği sağlanmalı.



Nasıl bir diyet?

Doğru diyet kişiye özeldir. Varsa sağlık problemleri ve vücut ihtiyaçları gözönünde tutularak bir diyetisyen tarafından hazırlanmalı ve takip edilmeli. Bu kapsamda aşağıda vereceğim diyet örneği hiçbir sağlık problemi olmayan, 5 kilo fazlası olduğu varsayılmış yetişkin bir kadın için hazırlanmıştır.







- ÖRNEK MENÜ -

1. GÜN

Sabah

• 1 su bardağı kefir, muz, toz tarçın karışımı

• 5 ceviz

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• Yeşil çay

• 2 kuru erik

Öğle

• 1 adet haşlanmış yumurta

• 1 su bardağı nohutlu göbek ve havuç salatası

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• Sütlü kahve

• 2 hurma

Akşam

• Soğanlı fırın balık

• Yeşil salata

• 1 dilim tam buğday ekmeği

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• 1 dilim ananas

• 1 çay bardağı kefir



2. GÜN

Sabah

• 1 dilim peynir

• 1 dilim çavdar ekmeği

• 3 yeşil zeytin

• Domates, salatalık, maydanoz, tatlı kırmızıbiber

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• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay

Öğle

• Ton balıklı salata

• 1 dilim ekmek

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• 1 orta boy elma veya armut

• 1/2 kase tarçınlı yoğurt

Akşam

• 1 porsiyon ızgara köfte

• Salata

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• 1 su bardağı tarçınlı süt

• 1/2 kase nar



3. GÜN

Sabah

• 1 yumurta

• 1 dilim peynir

• 1 dilim ekmek

• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt

• Tatlı kırmızıbiber ve bol maydanoz

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• 4 tane karabiber ve çubuk tarçınlı yeşil çay

Öğle

• Izgara tavuk

• 3 yemek kaşığı bulgur pilavı

• Dereotlu cacık

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• 10 badem

• 2 kivi

Akşam

• Bulgurlu zeytinyağlı ıspanak

• 1 kase yoğurt

• Roka salatası

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• 1 su bardağı fesleğenli ve naneli domates suyu



4. GÜN

Sabah

• 2 yumurtalı ıspanaklı omlet

• 1 dilim ekmek

• 1 portakal

• 10 fındık

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• Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt suyu

Öğle

• 1 kase zeytinyağlı sebze yemeği

• 1 ince dilim çavdar ekmeği

• Az yağlı salata

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• 1 su bardağı domates suyu

Akşam

• 2 kase sebze çorbası

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• 1 su bardağı zencefilli taze sıkılmış elma suyu

• 10 badem



