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Oolong Tea ile forma kavuşun!

Çay tiryakilerini vazgeçilmez tadlarla buluşturan Beta Tea, son dönemde yaygın olarak zayıflamaya yardımcı olmak için kullanılan Camellia Sinensis yapraklarından üretilen “Beta Oolong Tea” ile forma kavuşmanıza yardımcı oluyor.
Camellia Sinensis olarak bilinen bitkinin yapraklarından elde edilen, güçlü ve hoş aromasıyla siyah ve yeşil çay arası bir renge sahip olan Beta Oolong Tea, rahat içimi ve aynı çaya 7 kez sıcak su konularak içilebilir özelliği ile çay içme alışkanlığınızı değiştiriyor.

Çin, Tayvan ve Japonya’da geleneksel olarak içilen Oolong Çayı, metabolizmayı kuvvetlendirerek vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor. Zayıflamaya yardımcı çaylar içinde en etkililerinden olan Beta Oolong Tea, düzenli içildiğinde hızla kilo vermenize yardımcı oluyor.



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