Osman Müftüoğlu'ndan 7 günlük mönü
Yaza fit girmek isteyenler için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan örnek beslenme mönüsü aldık...
1. GÜN
KAHVALTI
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 bardak süt
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı organik bal
Tüm malzemeleri 15 dakika pişirin. Ardından ateşten alın ve üzerine 4 adet doğranmış çilek ekleyerek tüketin.
ARA
1 fincan limon dilimli yeşil çay
ÖĞLE
6 yemek kaşığı zeytinyağlı, bulgurlu kabak yemeği
1 kase bol dereotlu cacık
ARA
2 adet kivi
2 adet ceviz
AKŞAM
1 kase kök sebze çorbası (2-4 kepçe)
1 kutu probiyotik yoğurt