Protein içeren besinler, günlük protein ihtiyacımızı karşılamak adına oldukça önem teşkil ediyor. Her gıdanın protein oranı farklı olmasından dolayı tükettiğiniz besinlerin protein açısından ne kadar zengin olduğunu bilmenizde fayda var.

Protein içeren besinler, vücudumuzun protein ihtiyacını karşılamak için hayatımızda olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. Bir günlük ürettiğimiz enerjinin yaklaşık %15 kadarını bu besinler sayesinde elde ediyoruz. Bu protein ihtiyacını doğal beslenme yolu ile alabiliriz. Protein açısından zengin doğal ürünlerle birlikte içindeki protein oranı artırılmış yiyecek ve içerekler gibi ürünler de takviye desteği için yardımcı olmaktadır.



Tüm doğal gıda ürünlerinin kendine ait bir besin oranı vardır. Özellikle hayvansal gıdalar protein ve aminoasit anlamında oldukça zengindir. Fakat kontrolsüz ve aşırı tüketimde özellikle kırmızı et, yağ bakımından zengin olmasıyla birlikte kolestrole sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda var.





Protein İçeren Bitkisel Besinler

Protein içeren besinler içerisinde bitkisel protein alternatifleri de mevcut. Fakat bunlar aminoasit açısından diğerleri kadar zengin değildir. Vejetaryen besleniyorsanız tükettiğiniz sebzeleri dengeli bir biçimde tüketmeniz ve aminoasit açısından zengin gıdalarla takviye yapmayı unutmamanız gerekmektedir.











Aşırı Protein Tüketimi

Protein içeren besinler her ne kadar protein ihtiyacımızı karşılasa da aşırı tüketimin de aynı oranda zararı olabilir. Yalnızca protein açıdan zengin besinler tüketmek yetmez aynı zamanda dengeli bir oranda yağ ve karbonhidrat içeren gıdalar da tüketmeniz gerekebilir. Proteinden yeteri kadar kalori alsanız bile vücudunuz yağ ve karbonhidrat eksikliğinden yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabilir.





Besinlerin Protein Değeri

Protein içeren besinler, farklı protein oranı barındırdığından dolayı hangi gıdanın ne kadar

protein içerdiğini bilmekte fayda var.



Tavuk Göğsü veya Hindi Eti (30 g)

Balık (Ton, Somon vb.) (26 g)

Süzme Peynir (32 g)

Az Yağlı Dana Eti (36 g)

Barbunya (17 g)

Yumurta (13 g)

Yoğurt (Süt, Soya Sütü) (6 g)

Kuruyemiş (Fındık, Fıstık, Badem, Kabak Çekirdeği) (33 g)

Hamsi (14.5 g)

Kuşkonmaz (2.9 g)

Muz (1.2 g)

Kepek Ekmeği (11 g)

Brokoli (4.2 g)

Havuç (0.6 g)

Mezgit (16.4 g)

Kuzu Eti (19.9 g)

Tam Yağlı Süt (3.3 g)

Makarna (12.5 g)

Fıstık Ezmesi (24.9 g)

Bezelye (5.9 g)

Yulaf (11 g)

Patates (2.1 g)

Karides (17 g)

Esmer Pirinç (6.9 g)

Ispanak (2.8 g)

Kuru İncir (3.8 g)

Çiğ Avokado (1.2 g)

Karpuz (0.62g)

Nektari (0.7 g)

Kavun (0.6 g)



