Protein içeren besinler, vücudumuzun protein ihtiyacını karşılamak için hayatımızda olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. Bir günlük ürettiğimiz enerjinin yaklaşık %15 kadarını bu besinler sayesinde elde ediyoruz. Bu protein ihtiyacını doğal beslenme yolu ile alabiliriz. Protein açısından zengin doğal ürünlerle birlikte içindeki protein oranı artırılmış yiyecek ve içerekler gibi ürünler de takviye desteği için yardımcı olmaktadır.
Tüm doğal gıda ürünlerinin kendine ait bir besin oranı vardır. Özellikle hayvansal gıdalar protein ve aminoasit anlamında oldukça zengindir. Fakat kontrolsüz ve aşırı tüketimde özellikle kırmızı et, yağ bakımından zengin olmasıyla birlikte kolestrole sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda var.
Protein içeren besinler içerisinde bitkisel protein alternatifleri de mevcut. Fakat bunlar aminoasit açısından diğerleri kadar zengin değildir. Vejetaryen besleniyorsanız tükettiğiniz sebzeleri dengeli bir biçimde tüketmeniz ve aminoasit açısından zengin gıdalarla takviye yapmayı unutmamanız gerekmektedir.
Protein içeren besinler her ne kadar protein ihtiyacımızı karşılasa da aşırı tüketimin de aynı oranda zararı olabilir. Yalnızca protein açıdan zengin besinler tüketmek yetmez aynı zamanda dengeli bir oranda yağ ve karbonhidrat içeren gıdalar da tüketmeniz gerekebilir. Proteinden yeteri kadar kalori alsanız bile vücudunuz yağ ve karbonhidrat eksikliğinden yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabilir.
Protein içeren besinler, farklı protein oranı barındırdığından dolayı hangi gıdanın ne kadar
protein içerdiğini bilmekte fayda var.