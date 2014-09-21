Run İstanbul koşusu

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Koşu sporunu yaygınlaştırmak için düzenlediği sıra dışı etkinliklerle dikkat çeken Nike, “Yakan İçin Koş” (Run for Your Side) sloganıyla düzenlenen Run Istanbul ile sporseverlere heyecan verici bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un 212 kodlu Avrupa ve 216 kodlu Anadolu yakasını karşı karşıya getirecek koşuda, sporcular birincilik için mücadele edecek. 28 Eylül’de İstanbul Caddebostan Sahil Alanı’nda başlayacak ve Bağdat Caddesi’nde devam edecek 7 km’lik Run Istanbul etkinliğinde en hızlı koşan kadın ve erkek koşucu ise 31 Aralık’ta Roma’da gerçekleştirilecek “Nike We Run Rome” koşusuna katılacak.

Run Istanbul koşusuna katılmak isteyenler, 14 Ağustos – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında www.nike.com/runistanbul adresinden ön kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıtlar ise 25 Ağustos tarihinden itibaren Nike Beyoğlu, Ortaköy Outrunner, Nike Bağdat Caddesi, Nike İstinyePark, Nike Akmerkez, Nike Palladium, Nike Akasya ve Nike Forum Marmara mağazalarından yapılacak. Run Istanbul koşusuna kayıt olanların ödeyeceği tam 40 TL, öğrenci için 20 TL başvuru ücretinin 10 TL’si, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Atletizmi Geliştirme Projesi’ne aktarılacak.

Koşuya katılan sporseverler, Nike tarafından hazırlanan ve içinde dri-fit koşu tişörtü, koşucu numarası, performans ölçen çip gibi ürünlerin bulunduğu özel koşu paketine sahip oluyor. ?

Run Istanbul etkinliğinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 10 bin kişinin koşması bekleniyor.