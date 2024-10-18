Sonbaharda alınan kilolara dikkat! Sonbaharda fit kalmak için beslenme önerileri

Kış mevsiminin habercisi sonbahar kapımızdayken kilo kontrolü sağlamaya dikkat etmeliyiz. Yazın artan hareketliliğin ve fiziksel aktivitelerin yerini durgunluğa bırakması, havaların daha erken kararması, güneşin yerini yağmurların alması ve soğukların gitgide artıp, işlerin yoğunlaşması dolayısıyla gelişen halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk sonucu aşırı yeme atakları gelişebilir. Bu da kilo alımı ile sonuçlanabilir. Ayrıca havaların soğumaya başlaması ile bağışıklığı güçlü tutmak da daha önemli hale gelmelidir. Diyetisyen Gizem Deniz, sonbaharda fit kalmak için beslenme önerisinde bulundu.

SONBAHARDA FİT KALMAK İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Besin çeşitliliği sağlamak bu dönemde kritiktir. Antioksidan kapasitesi yüksek değişik renkte besinleri aynı tabakta tüketip besinlerin etkileşiminden faydalanın.

Karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminlerin dengeli ve yeterli miktarlarda almaya dikkat edin.

Öğün atlamadan, düzenli aralıklarla beslenmek kan şekerini dengede tutar ve enerji seviyesini korur.

Şeker ve işlenmiş- paketli gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu tür gıdalardan kaçınarak daha doğal ve besleyici gıdalar tercih edin.

Vücut direncini arttırmak için antioksidan olan; A vitamini, C vitamini, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin yanı sıra yeterli omega – 3 ve omega – 9 yağ asitlerinden tüketmeye özen gösterin.

Bu aylarda özellikle sigara içenler içmeyenlere göre iki kat daha fazla C vitamini tüketin.

Izgara, buğulama, haşlama gibi pişirme yöntemlerini tercih edin.

Kendinizi mutsuz hissediyorsanız gün içinde ara öğün olarak muz, taze sıkılmış meyve suları, ceviz, fındık, badem veya 1-2 parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Vücudun ısı değişimine uyum sağlayabilmesi için harcamış olduğu enerji miktarını düşürdüğü bilinir. Kilo almak istemiyorsanız aldığınız kalori ile yaktığınız kalorinin eşit olmasına dikkat edin. En az haftada 2 -3 gün fiziksel aktivite yapın.