Madonna, Natalie Portman ve Zooey Deschanel gibi ünlü isimlerin egzersiz tercihi haline gelen, yoganın esnekliğini ve pilatesin “core” gücünü, dans ile birleştiren yepyeni bir fitness deneyimi olan bootybarre ile tanışın!





Dünyadaki spor trendlerinin Türkiye’deki öncüsü Hillside City Club, son dönemin en gözde egzersizlerinden “bootybarre”ı üyeleriyle buluşturdu. Pilates, yoga ve dansın birleşiminden oluşan “bootybarre”, tüm vücudu sıkılaştırmaya, hatta 10 yaş daha genç görünmeyi ve hissetmeyi sağlamaya yardımcı oluyor. Dünyaca ünlü fitness uzmanı, bootybarre’ı tasarlayan ve geliştiren Tracey Mallett, Türkiye’ye gelerek, Hillside City Club’ta verdiği masterclass’la Hillsider’ları bu yeni trend egzersizle buluşturdu. Hillside Sports Team’in vereceği bootybarre dersleri, ekim ayından itibaren tüm Hillside City Club’larda Hillsider’ları bekliyor.Yurt dışında Los Angeles Times, Shape, Goodhousekeeping gibi birçok yayına haber olan bootybarre, Madonna, Natalie Portman ve Zooey Deschanel gibi ünlü isimlerin de egzersiz tercihi haline geldi. 25’ten fazla ülkede uygulanan, birçok yayında en iyi egzersiz programlarından biri olarak kabul edilen bootybarre, tüm vücudu etkili bir şekilde çalıştırıyor, sadece esneklik kazandırmaya değil, aynı zamanda eğlenirken kardiyo yapmaya ve dolayısıyla da hızla yağ yakılmasına yardımcı oluyor.Tüm vücudu çalıştırırken hızla yağ yakmaya destek olan bootybarre egzersizi, farklı fitness dallarından esinlenen dans içerikli bir ısınma bölümü ile başlıyor. Daha sonra hafif dambıllar ile kollar çalıştırılıyor. Ardından, bale barına geçilerek başta bacaklar ve kalçalar olmak üzere tüm vücuda odaklanılıyor. Son olarak yerde pilates bazlı karın hareketleri ve yogadan esinlenen esneme hareketleri yapılarak ders bitiriliyor. Bir bootybarre dersinde yaklaşık 600 kalori yakılabiliyor. Egzersizin sonuçlarını görebilmek isteyenlerin, bootybarre dersine haftada 3 kez katılmaları öneriliyor.55 dakikalık enerjik ve çekici bir egzersiz olan bootybarre, güç ve esnekliğin mükemmel kombinasyonuna hızlı bir şekilde kalori yakmaya destek olan kardiyovasküler çalışmayı eklemiş bir metod olarak öne çıkıyor. bootybarre, tüm vücudun sıkılaşmasına, bacakların incelmesine, kalçaların toparlanıp dikleşmesine yardımcı oluyor. Egzersizi düzenli olarak yapan kişiler, birkaç hafta içinde değişiklikleri fark etmeye başlıyorlar. bootybarre her ne kadar danstan esinlense de uygulamak için dansçı olmak veya bir partnerin olması gerekmiyor. bootybarre, tüm bu özellikleriyle kendi hayran kitlesini oluşturuyor, fitness dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.Bootybarre dersleri, ekim ayından itibaren tüm Hillside City Club’larda.