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Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli'den öneriler ve örnek mönü...

Bahar ayları davetkardır, taze havası ile iştahınızı açabilir... Porsiyonlarınızı azaltma yoluna gidin ve çeşitli besinleri tüketin, özellikle bahar ve yaz aylarında meyve-sebze çeşidindeki artışlardan yararlanın ve bol bol meyve ve sebze tüketin (en az 5-6 porsiyon). Meyveleri kabuklarıyla tüketmeye özen gösterin. Yağ oranı düşük, lifli hafif gıdalar tercih edip aşırıya kaçmadan yemek yemeye çalışın. Kızartmalardan ise uzak durun. Korkmayın forma girmek sandığınız kadar zor olmayacak. Sadece ‘sağlık’ peşinden koşmak bile sizi mutlu biri yapacak...



• Sadece bahar veya yaz ayına özel değil, her zaman önerdiğimiz gibi bol su tüketin (günde 2.5-3 litre). Bol su tüketmek hem vücudunuzu forma sokmada hem de vücudunuzdan toksinleri atmanızda yardımcı olacak. Ayrıca bahar ve yaz aylarında vücut aşırı sıcak ortamlarda terlemeyle birlikte su, sodyum, potasyum gibi birçok öğeyi kaybettiği için su tüketimi ayrı bir önem kazanır.

• Sıvı ihtiyacı için suyun yanı sıra ayran ve sıvı oranı yüksek meyve ve sebzeler öncelikle tercih edilmeli.

• Sıcaklık artışları metabolizmada bir miktar yavaşlamaya neden olur. Bu nedenle yaz aylarında kış aylarına nazaran daha az enerji alın.

• Gazlı, şekerli ve kafein içeren içeceklerden uzak durun. Alkol metabolik stresi artırıp yaşlanmayı hızlandırır. Bu nedenle alkollü içeceklerden de uzak durmaya çalışın. Mutlaka alkol tüketmek istiyorsanız beyaz veya kırmızı şarap gibi daha az enerji sağlayan içecekleri tercih edin. Günde kadınlar 1, erkekler 2 kadehi geçmemeli.

• Yediğiniz yemeğin tuzuna bakmadan tuz eklemeyin.

• Şeker ve şekerli besinlerin tüketimini minimuma indirin.

• Sigarayı hayatınızdan çıkarmaya çalışın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.

• Gün içinde egzersize zaman ayırın. Yaşınıza, kilonuza ve nabız hızınıza göre uzman eşliğinde kendinize bir egzersiz programı ayarlayın. Unutmayın, günde yapacağınız en az yarım saat kadar tempolu yürüyüşün bile sağlığınıza ve formunuza katkısı çok büyük. Ayrıca ‘nasıl olsa sporla yakıyorum, harcadığım kalori kadar yiyebilirim’ yanılgısına düşmeyin. Harcanan kalori ile yiyeceklerle alınan kalori ve bu kalorinin vücutta kullanımı farklı.

• Yeteri kadar uyumaya özen gösterin. Stresi kontrol altına alın.





