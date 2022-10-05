Doğru duruş nasıl olmalı? Duruşu düzeltmek için egzersiz önerileri

Doğru duruş ve nefes yapımızı oluşturan en önemli noktalardan biridir. Doğru nefes ile ve duruş ile daha sağlıklı bir görüntüye hem fiziksel hem psikolojik olarak kavuşuruz. Peki doğru duruş ve nefes nasıl olmalı? Fizyoterapist Necdet Döner, doğru duruş ve nefesin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Doğru duruş nasıl olmalı?

Doğru duruş, iskelet kaslarımız arasında bağlantılı bir şekilde olarak başımız dik omuzlar geride olacak şekilde baş omuz ve kalça eklemi aynı hizada olacak şekilde olmalıdır. Duruşumuz hareketle değişir nefesimizle gelişir ve biliyoruz ki en iyi duruş bir sonraki duruştur. Yani uzun süreli aynı pozisyonda kalmamalıyız. Postürümüz iyi değilse kaslarımız fazla çalışır ve sizi dengede tutmak için gereğinden fazla zorlanacaklardır. Ve normal çalışması gereken kaslarınızı fazla çalışarak yorduğumuz zaman vücudumuz bize fatura kesmek zorunda kalacaktır. Doğru duruş sadece omurga sağlığını değil vücudun bütüncül sağlığını ve sağlıklı yaş almamızı sağlayan önemli bir konudur.

Pain dergisinde yayınlanan bir yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. Servikal bölgenin açısının bozulması endorfin salgılanmasına engel olarak fibromiyalji gibi ağrıların oluşmasına sebep olduğu söylenmiş. Demek oluyor ki boyun bölgesi duruşunun yanlış olması vücutta birtakım hormanal sistemi etkileyip ağrı oluşmasına sebep olabileceği belirtiliyor. Yine aynı şekilde Dr. Davis’in de söylediği cümleyi aktarmak istiyorum servikal yani boyun bölgesinin açısının bozulması solunum kapasitesinin %30 azalttığını belirtiyor.

Yanlış duruş akciğerlere alacağınız havayı yeterince genişlemesini engelleyecek ve solunum sistemini ciddi ölçüde zorlayacaktır. Yani doğru duruş ile alacağımız nefes birbiriyle bağlantılıdır. Sağlıklı bir duruş için kaslarınızı fazla kasmayın daime gevşek olmaya çalışın. Otururken omurgadaki fizyolojik kıvrımları yani kifoz ve lordoz açılarını arttırmamaya çalışın. Bunun için Core egzersizi önerebilirim. Core egzersizi bel, kalça ve karın bölgesini içeren egzersiz türüdür.

Nefes egzersizinin faydaları nelerdir?

Stres ve anksiyetenizi azaltır

Postürümüzü iyileştirir

Uyku problemlerinizi azaltır

Kalp sağlığını iyileştirir

Sindirim sistemi çalışmasını düzenler ve hücre yenilenme hızını arttırır.

Doğru duruşumuz için hangi egzersizler yapılmalı?