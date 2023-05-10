Doğum sonrası saç dökülmesi neden olur, ne zaman geçer? Doğum sonrası saç dökülmesi için tavsiyeler

Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında vücutta ciddi değişiklikler meydana gelir. Bunlardan birisi de doğum sonrası saç dökülmesi. Saç dökülmesi pek çok anneyi endişelendiren bir durum. Amerikan Hastanesi Dermatoloji (Deri Hastalıkları) Bölümü Dr. Yeliz Erdemoğlu doğum sonrası saç dökülmesine dair merak edilenleri anlattı.

Doğum sonrası saç dökülmesi nedir?

Birçok yeni anne doğumdan birkaç ay sonra başlayan yoğun saç dökülmesinden mustariptir. Bu durum aslında gerçek bir saç kaybı, gerçek bir saç dökülmesi değildir, fizyolojik ve geçicidir. Saçlar normal dolgunluğuna ilk bir yıl içinde kavuşurlar. Aşırı saç dökülmesine östrojen seviyelerinin düşmesi neden olur.

Doğum sonrası saç dökülmesi nasıl oluşur?

Saç derimizde ortalama olarak 80.000 ila 120.000 saç vardır ve günde 100 tele kadar kadar saç dökülür. Gebelik döneminde östrojen gibi kan seviyesi yükselen hormonlar sayesinde her gün dökülmesi gereken bu saçlar dökülemezler. Bu nedenle, gebelik sırasında her kadın saçlarında hacimsel artışa ve daha sağlıklı saç görünümüne sahip olur, ancak bu etki geçicidir. Gebelik tamamlandıktan sonra bu hormonlar vücutta normal düzeylerine iner. Bu süreç çoğunlukla doğumdan sonraki 4. ay civarı başlar, gebelik süresince normal olarak dökülmesi gereken ancak hormonal etkiyle dökülemeyen saçlarda bir anda dökülme meydana gelir ve ortalama olarak günlük saç kaybı 100’ün üzerine çıkar. Bunun nedeni, kandan çekilen hormonların etkisiyle büyüme evresindeki (anagen) birçok saç telinin aniden dinlenme evresine (telogen) girmesiyle olur. Tamamen fizyolojiktir ve saçlar doğum öncesi döneme geri dönerler.

Doğum sonrası saç dökülmesi ne kadar sürer?

Saç kaybetmek üzücü olsa da, doğum sonrası saç dökülmesi sadece geçicidir. Dökülme 6 aydan az sürmelidir. Çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde saçlarınız dolgunluğunu geri kazanmalıdır.

Doğum sonrası saç dökülmesi ne kadar yaygındır?

Çok sık görülen bir saç dökülmesi türüdür. Çoğu insan doğumdan sonra bir miktar saç dökülmesi fark eder. Gebelik sonrasında bu dökülme periyodunu yaşamamak için yapılabilecek herhangi bir önleyici durum maalesef yoktur. Dökülme süresi 6 aydan uzun sürerse, altta yatan herhangi bir hastalık olasılığını araştırmak için bir dermatoloji uzmanıyla görüşmeniz faydalı olacaktır.

Saç dökülmesi bebeğimi etkiler mi?

Doğum sonrası saç dökülmesi hamilelik ve doğumun normal bir parçasıdır ve bebeğinizi etkilemez. Ancak, dökülen saçlar bebeğinizin el ve ayak parmaklarına veya diğer vücut kısımlarına dolanabilir. Bu durum ağrıya neden olabilir ve kan akışını kesebilir. Bunu fark ederseniz saçı çözmeli, dikkatlice kesmeli veya bebeğinizi çocuk doktoruna götürmelisiniz.

Doğum sonrası saç dökülmesi için tavsiyeleriniz neler?

Gebelik sonrası aşırı saç dökülmesi sizi rahatsız ediyorsa, saçlarınız normal hacmine kavuşana kadar aşağıdaki tavsiyeler size yardımcı olabilir:

Sağlıklı bir diyetle saç büyümesi için ihtiyacınız olan besinleri aldığınızdan emin olun. Diyetinizi desteklemek için vitaminler hakkında profesyonel destek alın.

Hacim veren bir şampuan kullanın. Bu şampuanlar saç telini kaplayan ve saçın daha dolgun görünmesini sağlayan protein benzeri bileşenler içerir.

Saçı ağırlaştıran ve gevşek görünmesine neden olan ağır saç kremleri yerine, ince telli saçlar için formüle edilmiş bir saç kremi kullanın. Bunlar saçı ağırlaştırmayacak daha hafif formüller içerir.

Saç kremini öncelikle saçınızın uçlarında kullanın. Saç derinize ve tüm saçınıza saç kremi uygulamak saçı ağırlaştırma eğilimindedir.

Saçınızı yıkarken ve tararken nazik olun. Hasarı önlemek için fön makinelerinde ve şekillendirme ürünlerinde daha düşük ısı ayarları kullanın.

Saçınıza gerginlik katabilecek ve daha fazla saç dökülmesine neden olabilecek sıkı at kuyruğu ve örgülerden kaçının.

Yeni bir saç modeli deneyebilirsiniz. Bazı saç kesimleri saçı daha dolgun gösterir.

Birçok yeni anne kısa saçı tercih eder. Kısa bir stil saçı daha dolgun gösterebilir. Kısa saçın bakımı da daha kolay olabilir ve bu da zamandan tasarruf sağlayabilir.

Sonuç olarak, birçok anne hamilelikten sonra aşırı saç dökülmesi sorunu yaşar, ancak bu durum geçici ve normaldir. “Telogen efluvium” adı verilen bu dökülme genellikle doğumdan yaklaşık 4 ay sonra zirve yapar. Ama çoğu kadın çocuğunun ilk doğum gününde normal saç kalitesine kavuşur.

Saçlarınız bir yıl sonra normal dolgunluğunu geri kazanmıyorsa, bir dermatoloğa görünebilirsiniz.