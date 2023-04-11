Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi nasıl önlenir? 6 ipucu

Mevsim geçişlerinde çoğu kişiyi ilgilendiren sorunlardan biri de saç dökülmesi. Yüksek sıcaklık ve nem seviyeleri ile saçlarımız yağlı hale gelebilir ve dökülmeler gözlenebilir. Uygun bakım ve dengeli beslenme ile saç dökülmesi kontrol altına alınabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, mevsim geçişlerinde görülen saç dökülmesi önlenmesi ve saç sağlığının korunması için bazı ipuçları verdi. (Bu yazının ardından Saç dökülmesinin altında hangi hastalıklar yatıyor? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

1. Saçınızı koruyun

Uygun koruma olmadan güneşe, kirliliğe, yağmur suyuna ve toza aşırı maruz kalmak saçı kuru, kırılgan ve cansız hale getirir. Mümkün olduğu kadar saçı korumaya çalışmalı ve yağmura ya da toza maruz kalmışsa aynı gün yıkanmalıdır.

2. Saç kremini atlamayın

Şampuanlama sırasında saçınızı besleyici ve nemlendirici bir saç kremi ile yumuşatırsınız. Ayrıca saç kremini yıkamak için soğuk su kullanmayı deneyin. Bu, gözeneklerin kapanmasına yardımcı olabilir ve saç derisini daha uzun süre temiz tutar.

3. Düzenli saç kesimi

Saçınızı düzenli olarak kestirmek sadece iyi bir şekil ve stil vermekle kalmaz, aynı zamanda kırık uçlardan ve kuruluktan kurtulmanıza da yardımcı olur. Bu aynı zamanda saç uzamasını artırmaya da yardımcı olabilir.

4. Saç modellerinizi değiştirin

Saç stilinizi dağınıklıktan uzak tutun; bu, dolaşmayı ve elektriklenmeyi önlemeye neden olacaktır. Sert hava koşullarında ve güneş altında saçlarınızı şapka ile kapatmalısınız.

5. Kırılmayı önlemek için dolaşıklığı açın

Saçı ıslakken çözmek için geniş dişli taraklar kullanın. Kırılmayı önlemek için saçınızı dipten tarayın ve ardından diplerden taramaya başlayın.

6. Doğru beslenin

Saç büyümesini hızlandırmak ve saç kalitesini korumak için iyi bir diyet izlenmelidir. Proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere uygun besinlerin alımı, özellikle güçlü ve sağlıklı saçlar için gereklidir ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Sağlıklı ve güçlü kalmanız için A vitamini, B vitamini, C vitamini, magnezyum, demir, çinko ve kalsiyumu diyetinize dahil etmek en iyisidir.