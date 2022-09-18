Dorsalji nedir, belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Dorsalji hakkında 7 soru cevap

Son günlerde sırt ağrıları şikayetleriniz sebebiyle doktora gitmiş ve dorsalji teşhisi ile karşılaşmış olabilirsiniz. Peki Dorsalji nedir, belirtileri neler? Neden olur? Nasıl tedavi edilir? Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak dorsaljiye dair merak edilenleri anlattı...

Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak

Dorsalji nedir?

Dorsalji sırt ağrısının latince ismidir. Ağrı ile beraber aynı bölgede yanma , batma , acıma hissi de dorsalji olarak kabul edilebilir.

Dorsalji tipleri

Etkilenen bölgeye göre servikal, servikotorasik , torasik , torakolomber, lomber dorsalji gibi tipleri mevcuttur .

Dorsalji neden olur?

Pek çok nedenle dorsalji olabilir . En sık sırt bölgesinde kas, kemik ve eklem yapısındaki patolojiler sonucu görülür. Bunun yanısıra aynı bölgedeki omurulik ve sinir dokusundan kaynaklı ağrılar da olabilir. Kimi zaman göğüs ve abdomen ( karın ) bölgesindeki patolojiler dorsalji şeklinde belirti verebilir.

Dorsalji belirtileri ve risk faktörleri

Dorsalji sırt ağrısı şeklinde belirti verir. Özellikle doğuştan veya edinsel (sonradan kazanılmış) omurga problemleri olan kişiler bu duruma daha yatkındırlar.

Dorsalji teşhisi nasıl konur?

Dorsalji şikayeti olan kişilere sırt bölgesine yönelik uygun direkt grafi , tomografi veya MRI ile görüntüleme yapmak gerekir.

Dorsalji nasıl tedavi edilir?

Dorsalji altta yatan neden tespit edildikten sonra ancak tedavi edilebilir. Örneğin eğer sebep bir fıtık ise büyüklüğüne göre fizik tedavi veya cerrahi ile tedavi edilirken kas spazmına bağlı bir dorsalji ise kas gevşetici ilaçlar yeterli olacaktır .

Günümüz koşullarında masabaşı çalışma süresinin artış göstermesi sonucu fiziksel egzersizin azalması nedeniyle dorsalji daha sık görülmektedir. Bu kişilerin aynı zamanda çalışırken uygun olmayan postürleri sırt ağrısını arttırabilir.

Dorsalji için hangi doktora gidilmelidir?

Dorsalji şikayeti için nöroloji , beyin cerrahi veya fizik tdavi bölümlerine başvuru yapılmalıdır.