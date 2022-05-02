Ense ağrısı neden olur? Ensede ağrı boyun fıtığı nedeni midir? Nasıl tedavi edilir?

Vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrı, günlük yaşamı etkilediği gibi bedensel huzuru da etkiliyor. Ense ağrısı da onlardan biri. Günümüzde birçok kişi en az bir kere ense ağrısı çekiyor. Peki Ensede ağrı neden olur? Ensede ağrı boyun fıtığı nedeni midir? Ense ağrı nasıl geçer? Ense ağrısı tedavisinde neler yapılabilir? Amerikan Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.Onat Demirci anlattı.

Ense ağrısı nedir?

Ensede bulunan cilt, kas, bağ dokusu, damarlar ya da kemikler gibi birçok yapı ense ağrısına sebep olabilir. Bunların çoğunluğu basit yaşam tarzı değişiklikleri ile giderilebilirken bazıları ise vaktinde tedavi edilmediği durumlarda kalıcı sakatlık ya da ölüme kadar yol açabilir.

Ensede ağrı neden olur?

En sık sebebi günlük yaşam stresi, duruş bozuklukları veya uyku bozukluklarıdır. Ancak zaman zaman boyun damarlarındaki yırtılmalara bağlı olarak da (vertebral arter diseksiyonu) boyundan enseye yayılan ağrılar görülebilir. Bunun dışında yüksek tansiyon ve boyun fıtığı gibi nedenler de ense ağrısına neden olabilir.

Ensede ağrıya hangi belirtiler eşlik eder?

Ense ağrısına en sık baş dönmesi ve mide bulantısı eşlik edebilir. Özellikle yüksek tansiyon nedenli ense ağrılarında sıklıkla bu bulgular olabilir. Diseksiyon gibi damarsal problemlerde ise ağrının karşı tarafında güçsüzlük, uyuşukluk olabilir. Görme kaybı veya bilinç kaybı da yaşanabilir.

Ensede ağrı boyun fıtığı nedeni midir? Nasıl anlaşılır?

Boyun fıtığı zaman zaman ense ağrısı yapsa da ellerde uyuşmalar boyun fıtığı hakkında ipucu verebilir. Detaylı öykü, nörolojik muayene ve gerekirse görüntüleme tetkikleri ile tanı netleştirilir.

Enseye vuran ağrının tansiyon olduğunu nasıl anlarız?

Enseden gelen iki yanlı zonklayıcı ağrı tansiyon ile ilişkili olabileceği gibi vücudun başka yerlerindeki ağrılar da kişinin tansiyonunu yükseltebilir. Ayırıcı tanı açısından bir uzmanın değerlendirmesi gerekmektedir.

Kalp problemleri enseye vurur mu?

Nadiren de olsa kalp krizi gibi durumlar çeneye ya da enseye yayılan ağrı şeklinde hissedilebilir. Ayrıca kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da (kalsiyum kanal blokerleri başta olmak üzere) ense ağrısı yapabilir.

Ense ağrı nasıl geçer? Ense ağrısı tedavisinde neler yapılabilir?

Ağrının sebebine göre yaşam tarzı değişikliklerinden ilaç tedavisine, yanıtsız olgularda ise cerrahiye kadar birçok farklı tedavi seçeneği mevcuttur.

Ense ağrısında yaşam tarzında değişiklik yapılması gerekir mi?

Aktif bir yaşantı ve egzersiz herkes için gerekli olmakla birlikte özellikle duruş bozukluğu veya fibromiyalji gibi nedenlere bağlı ense ağrılarında mutlaka önerilmektedir. Haftada 3 kez yapılacak 30 dakikadan kısa olmayan spor hem duruş bozukluklarını rahatlatacak hem de vücudun kendi endorfin denen hormonlarını salgılamasını sağlayarak ağrının hissedilmesini önleyecektir. Ancak boyun fıtığı veya damar yırtığı şüphesi olan hastaların uzman doktor tarafından bu olasılıklar dışlanmadan kontrolsüz bir şekilde spor yapması önerilmektedir.