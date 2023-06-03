Dünyadaki besin değeri en yüksek 11 yiyecek

3- DENİZ YOSUNU

Okyanusta çok besleyici olan binlerce farklı bitki türü vardır. Genellikle toplu olarak deniz yosunu olarak adlandırılırlar. Yosun, suşi gibi yemeklerde popülerdir. Birçok suşi yemeği, yenilebilir bir ambalaj olarak kullanılan, nori olarak bilinen bir tür deniz yosunu içerir. Çoğu durumda deniz yosunu kara sebzelerinden bile daha besleyicidir. Kalsiyum, demir, magnezyum ve manganez gibi mineraller açısından özellikle yüksektir.

Ayrıca fikosiyaninler ve karotenoidler dahil olmak üzere çeşitli biyoaktif bileşiklerle yüklüdür. Bu maddelerden bazıları, güçlü anti-enflamatuar kapasitelere sahip antioksidanlardır.

Ancak deniz yosunu, vücudunuzun tiroid hormonları yapmak için kullandığı bir mineral olan yüksek iyot içeriğiyle öne çıkar.

Deniz yosununun tadını sevmiyorsanız takviye şeklinde de alabilirsiniz. Kurutulmuş yosun tabletleri çok ucuzdur ve iyot yüklüdür.