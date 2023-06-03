Dünyadaki besin değeri en yüksek 11 yiyecek
Besin değeri bakımından zengin olan gıdaları bilmek, yemek planlaması ve beslenme stratejileri konusunda size oldukça yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun eksik olduğu mineralleri almanızı sağlayacaktır. İşte bilmeniz gereken besin değeri en yüksek 11 yiyecek...
Bir günde yalnızca sınırlı miktarda yemek yiyebilirsiniz. Aldığınız besin miktarını en üst düzeye çıkarmak için, en fazla miktarda ve çeşitlilikte besin içeren yiyecekleri seçerek kalori planınızı akıllıca yapabilirsiniz.
İşte dünyadaki en besleyici 11 yiyecek!
1- SOMON
Somon ve diğer yağlı balık türleri arasında en fazla omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3'ler vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için son derece önemlidir.
100 gramlık bir Atlantik somonu porsiyonu, yaklaşık 2,2 gram omega-3'ün yanı sıra çok sayıda yüksek kaliteli hayvansal protein ve büyük miktarlarda magnezyum, potasyum, selenyum ve B vitaminleri dahil olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içerir.
2- LAHANA
Tüm yeşil sebzeler arasında lahana en önemli yere sahiptir. Vitaminler, mineraller, lif, antioksidanlar ve çeşitli biyoaktif bileşiklerle yüklüdür. Lahana özellikle C vitamini, A vitamini, K1 vitamini bakımından yüksektir. Ayrıca bol miktarda B6 vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır ve manganez içerir. Bir fincan porsiyonda sadece 9 kalori vardır.
Lahana ıspanaktan bile daha sağlıklı olabilir. Her ikisi de çok besleyicidir ancak lahana, bağırsaklarınızdaki kalsiyum gibi mineralleri bağlayabilen ve emilmelerini önleyen maddeler olan oksalatlarda daha düşüktür.
3- DENİZ YOSUNU
Okyanusta çok besleyici olan binlerce farklı bitki türü vardır. Genellikle toplu olarak deniz yosunu olarak adlandırılırlar. Yosun, suşi gibi yemeklerde popülerdir. Birçok suşi yemeği, yenilebilir bir ambalaj olarak kullanılan, nori olarak bilinen bir tür deniz yosunu içerir. Çoğu durumda deniz yosunu kara sebzelerinden bile daha besleyicidir. Kalsiyum, demir, magnezyum ve manganez gibi mineraller açısından özellikle yüksektir.
Ayrıca fikosiyaninler ve karotenoidler dahil olmak üzere çeşitli biyoaktif bileşiklerle yüklüdür. Bu maddelerden bazıları, güçlü anti-enflamatuar kapasitelere sahip antioksidanlardır.
Ancak deniz yosunu, vücudunuzun tiroid hormonları yapmak için kullandığı bir mineral olan yüksek iyot içeriğiyle öne çıkar.
Deniz yosununun tadını sevmiyorsanız takviye şeklinde de alabilirsiniz. Kurutulmuş yosun tabletleri çok ucuzdur ve iyot yüklüdür.