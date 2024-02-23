Eklem ağrısını ve iltihabını azaltmak için 7 içecek

Artritin neden olduğu eklem ağrısıyla mücadele eden geniş bir nüfus var. Her yaştan insanı etkilediği görülür ancak yaşlı erişkinlerde daha sık görülür. Artrit ciddi bir sağlık sorunu gibi görünmese de hareketliliği önemli ölçüde bozabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Ev yapılabilecek tedavi yöntemleri arıyorsanız, artriti yönetmenize yardımcı olabilecek çok sayıda yol bulabilirsiniz. Bazı sağlıklı içeceklerin, artriti hafifleten ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek özellikler içerdiğini biliyor muydunuz? Değilse, artrit ağrısına iyi gelecek içeceklerden bazılarını burada bulabilirsiniz.

ARTRİT AĞRISINI VE İLTİHABI AZALTMAK İÇİN 7 İÇECEK

Eklem sağlığınızı iyileştirmek için hangi içeceği tüketebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Pek çok seçenek mevcut. Beslenme Uzmanı Dr. Archana Batra, Artrit ağrılarına iyi gelecek içecekleri anlattı.

1. Ilık zerdeçallı süt

Zerdeçal, artritle ilişkili semptomları hafifletebilen doğal bir antiinflamatuar bileşik olan kurkumin içerir. Batra şöyle diyor: "Sıcak zerdeçal sütün potansiyel faydaları arasında inflamasyonu ve eklem ağrısını azaltmak da var." Kurkumin, artritle ilişkili semptomları hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler içerir. Bir bardak sütü ısıtın, bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin, iyice karıştırın ve rahatlatıcı bir uyku için yatmadan önce tadını çıkarın.

2. Yeşil çay

Yeşil çay, antiinflamatuar özellikleri de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası nedeniyle kullanılmaktadır. Polifenol adı verilen antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, inflamasyonu azaltmaya, sağlıklı eklemleri ve iskelet kaslarını desteklemeye yardımcı olabilir. Üstelik gün boyu tadını çıkarabileceğiniz ferahlatıcı ve nemlendirici bir içecektir. Bir fincan yeşil çay demleyin ve enerjinizi artırmak için sıcak veya soğuk olarak yudumlayın.

3. Vişne suyu

Kirazlar antiinflamatuar ve antioksidan özellikleriyle ünlüdür. Özellikle vişne suyu, artrit ağrısını azaltmadaki potansiyel faydaları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Dr Batra, "Kirazın canlı kırmızı rengindeki bileşikler olan antosiyaninlerin iltihabı azaltma yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur" diye açıklıyor. İlave şekerlerden kaçınmak ve maksimum faydayı elde etmek için şekersiz vişne suyunu tercih edin.

4. Zencefil çayı

Zencefil uzun zamandır antiinflamatuar özellikleriyle tanınmaktadır. Zencefil çayı içmek, eklem ağrısını ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğinden, artritli bireyler için rahatlatıcı bir seçenek olabilir.

“Taze zencefil dilimlerini sıcak suda demlendirerek veya önceden paketlenmiş zencefil çayı poşetlerini kullanarak zencefil çayı hazırlayabilirsiniz. Bir miktar bal veya limon eklemek hem lezzeti hem de potansiyel sağlık yararlarını artırabilir” diye tavsiyede bulunuyor uzman.

5. Tart kirazı

Normal kirazlara benzeyen tart kirazları, artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar bileşikler içerir. Batra şöyle açıklıyor: "Ayrıca iltihabı azalttığı ve eklem ağrısını hafiflettiği gösterilen antosiyaninler de içeriyorlar." Bu smoothie sadece harika bir tada sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda eklem sağlığı için gerekli besinleri de sağlıyor.

6. Kemik suyu

Batra'ya göre "Kemik suyu, eklem sağlığını destekleyen ve artritli kişilere fayda sağlayabilecek kolajen, glukozamin ve kondroitin besinleri açısından zengindir". Özellikle kolajen kıkırdağın önemli bir bileşenidir ve eklem fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir. Sıcak, besleyici kemik suyunu yudumlamak, eklemlerinize optimum fonksiyon için ihtiyaç duydukları yapı taşlarını sağlamanın lezzetli ve besleyici bir yolu olabilir.

7. Hibiskus çayı

Hibiskus çiçeğinin kurutulmuş yapraklarından yapılan ebegümeci çayı görsel açıdan çekici olmasının yanı sıra artrit belirtileriyle de mücadele edebilir. Antosiyaninler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olan ebegümeci çayı iltihabın azaltılmasına katkıda bulunabilir. Lezzetli ve potansiyel olarak rahatlatıcı bir deneyim için sıcak veya soğuk, istenirse bir miktar bal ile tatlandırılan bu içeceğin tadını çıkarın.

Bu içecekleri günlük rutininize dahil etmek, eklem ağrısını ve artrit semptomlarını yönetmenin etkili bir yolu olabilir. Bu yüzden mutlaka deneyin!