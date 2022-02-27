Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl tüketilir?

Halk arasında Zerdeçal adıyla bilinen Curcuma longa L. (Zingiberaceae familyasından), Başta Hindistan alt kıtası olmak üzere, Çin ve Endonezya’da yaygın olarak bulunan ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir baharattır. Curcuma, Arapça adından (kurkum) veya sarı anlamına gelen İbranice adından (karkom) türetilmiştir. Longa terimi köksapının uzun şeklinden gelir. Zerdeçal olarak bilinen karakteristik koyu turuncu-sarı renge sahip rizom çok önemli bir bileşendir ve renklendirme ve aroma maddesi olarak sıklıkla kullanılır. Çok önemli bileşenlere sahip zerdeçalın faydaları nelerdir? Nasıl ve ne sıklıkla tüketilmelidir? Zerdeçalın besin değeri nedir? Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, zerdeçal hakkında tüm merak edilenleri cevapladı.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Bu bitkinin tıbbi kullanımı, geleneksel Çin tıbbının ve Hindistan'ın geleneksel tıbbının (Ayurveda) içinde yer alması ile ilişkilidir.

Zerdeçal; antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan, antifungal, antibakteriyel, antiviral, antiiskemik ve antineoplastik özellikler sergileyen çok sayıda aktif bileşen içerir.

Zerdeçal nasıl tüketilmeli?

Kurkumin düşük biyoyararlanıma sahiptir, bu da vücudun bileşiğe erişmesi ve emmesi zor olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, garantili yüksek kurkumin konsantrasyonları ile zerdeçal takviyeleri popülerdir. Rendelenmiş zerdeçal kökü veya saf toz kullanılarak demlenen zerdeçal çayı, baharatı tüketmenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir. Ancak çay olarak tüketemeyenler için, yoğurt, kefir veya süte karıştırmakta bir alternatiftir. Zerdeçal ayrıca baharat formunda ya da taze olarak 1 tatlı kaşığı kadar yemeklerde kullanılabilir.

Zerdeçalı ne kadar tüketmeliyiz?

Kesin olarak önerilen günlük özel bir zerdeçal alımı yoktur. Yetişkinlerde yapılan çoğu araştırma, günde üç kez 400 ila 600 miligram (mg) saf zerdeçal tozunun veya günde 1 ila 3 gram rendelenmiş veya kurutulmuş zerdeçal kökünün güvenli kullanımını desteklemektedir. Zerdeçalı kendiniz rendelemek, saf bir ürün elde etmenin en iyi yoludur.

Zerdeçalın yan etkileri var mı?

Tüm bitkiler ilaçtır, ancak zehir olan dozdur sözünden yola çıkarak; Zerdeçal uzun süre ve yüksek dozda alınmasıyla; mide-bağırsak rahatsızlıkları, şeker hastalığı komplikasyonları ve demir eksikliği görülebilmektedir. C. longa, özellikle kanın pıhtılaşmasıyla ilgili olan antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle diyette yer verirken takip edilen bir tıbbi süreç var ise hekime veya diyetisyene danışılmalıdır.

Zerdeçal çayının faydaları nelerdir?

Özellikle çay olarak tüketilmesi ile fayda sağlanacaktır demek oldukça güç olabilir ancak zerdeçal genel olarak;

Artrit semptomlarını azalmasına,

Bağışıklık fonksiyonunun artmasına,

Kardiyovasküler komplikasyonları azaltmaya,

İBS,

Kanser,

Alzheimer,

Diyabeti önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olmaktadır.

Zerdeçalda hangi vitaminler var?

Zerdeçal içeriğinde ona canlı sarı rengi veren kurkumin gibi kurkuminoidler, dimetoksi kurkumin, bisdemetoksikurkumin, turmeron, atlanton, zingiberon, şekerler, proteinler ve reçineler gibi uçucu yağlar bulunmaktadır. Vitaminler açısından da zengin olan zerdeçal; A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini, tiamin klorür (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), nikotinik asit (B3 vitamini), pridoksin klorür (B6 vitamini) ve folik asit (B9 vitamini) vitaminlerini içermektedir. Zengin fenolik ve flavonoit bileşikleriyle oldukça güçlü bir antioksidandır.

Zerdeçalın besin değeri nedir?

100 gram zerdeçalda aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 354 kcal

Karbonhidrat: 64.9 gram

Protein: 7.83 gram

Lif: 21.2 gr

Toplam şeker: 3.21 gr

Kalsiyum: 183 mikrogram

Demir: 41.4 mikrogram

Magnezyum: 13.0 mikrogram

Fosfor: 18.1 mikrogram

Potasyum: 2525 mikrogram

Sodyum: 38 mikrogram

Toplam yağ: 9.88 gram

Doymuş yağ: 3.12 gram

Trans yağ: 0 gram

Doymamış yağ: 2.18 gram

Tekli doymamış yağ: 1.66 gram

Kolesterol: 0 mikrogram