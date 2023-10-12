El ayak ağız hastalığı nedir, neden olur? El ayak ağız hastalığı belirtileri neler? 7 soruda el ayak ağız hastalığı

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Ebru Dündar Erbaş, kreş ve anaokulu gibi çocukların topluca bir arada bulunduğu ortamlarda tükürük, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, dışkı ve hastadaki su dolu kabarcıklara temas yoluyla bulaşan El – ayak- ağız hastalığı hakkında bilgi verdi.

El ayak ağız hastalığı nedir?

Koksaki (coxsackievirus) virüs adı verilen RNA virüslerinin neden olduğu çoğunlukla beş yaşından küçük çocuklarda görülen ateşli ve döküntülü bir hastalıktır.

El ayak ağız hastalığı neden olur?

Bu hastalık genellikle dışkı, su ve besinler aracılığıyla damlacıklara direkt temas yoluyla bulaşabilir.

El ayak ağız hastalığı bulaşıcı mı?

Bütün çocukluk çağı döküntülü hastalıkları gibi el, ayak, ağız hastalığı da bulaşıcıdır.

El ayak ağız hastalığı belirtileri neler?

El-ayak-ağız hastalığı klinik olarak el, ayak ve ağız içinde içi su dolu döküntü ile kendini gösterir. Hastalar 1-2 gün süren 38-39 derece ateş, ağız, boğaz ağrısı ve karakteristik döküntü ile başvururlar. Hafif ağrılı lezyonlar genellikle yanak içi ve dil üzerinde yerleşerek, bir süre sonra ülsere dönüşürler. El ve ayak tabanlarında ve parmak aralarında ise su dolu kabarcıklar yani veziküller görülür. Daha az sıklıkla su toplamamış döküntüler kalçalarda, uzuvlarda ve genital bölgede görülebilir. Hastalık genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileşir.

El ayak ağız hastalığı tanısı nasıl konur?

Tanı genellikle klinik bulgulara dayanarak konur. Tanıya yardımcı olan faktörler mevsimsel olması, çevrede ve okulda hastalığa rastlanmasıdır.

El ayak ağız hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Ateş düşürücü, ağrı giderici, varsa kaşıntıyı azaltıcı tedaviler gibi destek tedavi yeterlidir. Ancak yenidoğanlarda ve bağışıklık sistemi düşük çocuklarda IVIG (intravenöz immun globülin) tedavisi gerekli olabilir.

El ayak ağız hastalığından korunma yolları neler?

Bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, hasta kişiyle temas olmamasına dikkat etmek gerekir. Okul ve kreşler gibi toplu ortamlarda, bu pek mümkün olmamaktadır. Ancak hasta çocuğun evde izole edilmesi diğer çocuklara bulaş olmaması yönünden oldukça önemlidir.