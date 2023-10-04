Elmadan bile daha lifli: İşte bağırsak sağlığına faydalı 5 besin!

Lif oranı yüksek gıdalar denilince akla hemen elma gelir. Ancak günlük lif ihtiyacını karşılamak için yalnızca elma yemek doğru yol değildir. Beslenmeniz her zaman size çeşitli temel besinleri sağlayabilecek çeşitli yiyecekler içermelidir. İlginç bir şekilde, konu lif içeriği olduğunda elmaları gölgede bırakan çok sayıda alternatif var. O halde lif açısından zengin bazı gıdalara bakalım.

LİFLİ GIDALARIN FAYDALARI

1. Sindirim sağlığını geliştirin:

Lif, sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Dışkıya hacim katarak düzenli bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

2. Kilo kontrolüne yardımcı olur:

Lif açısından zengin yiyecekler genellikle düşük kalorilidir ve oldukça doyurucudur. Bu, istenmeyen açlık sancılarının kontrol altına alınmasına, kalori alımının azaltılmasına ve kilo yönetimine yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

3. Kalp sağlığına iyi gelir:

Yüksek lifli beslenme, kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir. LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek çözünür lifleri seçin. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

4. Kan şekeri düzeylerini kontrol edin:

Diyabet hastası veya diyabet geliştirme riski taşıyan kişilerin diyetlerinde lif mutlaka yer almalıdır. Lif ayrıca karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinde hızlı ani yükselişleri önler.

5. Daha uzun yaşamanıza yardımcı olur:

Lif açısından zengin bir beslenme, kronik hastalık riskinin azalması ve ömrün uzamasıyla ilişkilidir. Lif, genel sağlığı geliştirerek ve çeşitli sağlık sorunlarını önleyerek daha yüksek bir yaşam kalitesine katkıda bulunur.

ELMA DIŞINDAKİ LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

ABD Tarım Bakanlığı'na göre tipik olarak 100 gram elmada 2,4 gram lif bulunur. Ancak burada günlük ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilecek, lif açısından zengin 5 besin daha var!

1. Böğürtlen

Lif alımınızı artırmak için beslenmenize böğürtlen ekleyin. Bu küçük, koyu renkli meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda inanılmaz derecede lif bakımından zengindir. Bir fincan böğürtlen yaklaşık 7,6 gram lif içerir; bu da orta boy bir elmanın lif içeriğinin neredeyse iki katıdır.

2. Ahududu

Ahududu etkileyici lif içeriğine sahip başka bir meyvedir. Bir fincan ahududu, bir elmanın lif içeriğini aşan yaklaşık 8 gram lif sağlar. Ayrıca antioksidanlar ve vitaminlerle doludurlar, bu da onları diyetiniz için besleyici kılar.

3. Mercimek

Meyvelerden uzaklaşıp baklagillerden bahsedelim. Mercimek harika bir diyet lifi ve protein kaynağıdır. Bir fincan pişmiş mercimek porsiyonu, bir elmada bulacağınızdan çok daha fazla, yaklaşık 15 gram lif sağlar. Mercimek çok yönlüdür ve çorbalarda, güveçlerde, salatalarda ve daha fazlasında kullanılabilir.

4. Chia Tohumları

Chia tohumları son yıllarda besinsel faydaları nedeniyle popülerlik kazanmıştır ve lif içeriği de bir istisna değildir. Sadece iki yemek kaşığı chia tohumu 10 gram gibi muazzam bir lif sağlar. Sıvı ile karıştırıldığında, chia tohumları (chia tohumlu puding tarifi) jel benzeri bir kıvam oluşturur, bu da onları smoothie'lere, yoğurda veya chia pudinginin temeli olarak mükemmel bir katkı haline getirir.

5. Enginar

Sebzeler arasında enginar lif deposu olarak öne çıkıyor. Bir orta boy pişmiş enginar yaklaşık 10,3 gram lif içerir, bu da bir elmanın lif içeriğini aşıyor. Ayrıca kalorileri ve antioksidanları da düşüktür, bu da onları sindirim sisteminiz için sağlıklı bir seçim haline getirir.