Diyabet riskini arttıracak 7 beslenme hatası!

Diyabet, insülin direnci nedeniyle vücudun kan şekeri düzeylerinin yaşam boyu yüksek kaldığı bir durumdur. Enerji için glikozun kullanılmasından sorumlu olan hormon olan insülin etkisiz hale gelir. Uzmanlar, kronik yüksek kan şekeri seviyesine sahip belirli gıdaların tüketilmesinin insülinin düzgün çalışmasını engelleyebileceğine ve potansiyel olarak diyabete yol açabileceğine inanıyor. Bu kronik durumun gelişme riskini azaltmak için diyabetle ilişkili belirli yeme hatalarından kaçınmak önemlidir.

Beslenme uzmanı Nupuur Patil healthshots için kaleme aldığı bir makalede dikkat edilmesi gereken yiyecekleri şöyle sıralamış:

DİYABETTEN KAÇINMANIZ İÇİN YAPMAMANIZ GEREKEN 5 YEME HATASI

1- Yüksek şeker ve işlenmiş gıda alımı

Şeker eklenmiş işlenmiş veya paketlenmiş gıdalar da dahil olmak üzere aşırı şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olur. Şekerler, gazlı içecekler, hamur işleri ve şekerli tahıllar gibi şekerli ikramların düzenli olarak tüketilmesi vücudun insülini etkili bir şekilde düzenleme yeteneğini zorlayabilir ve potansiyel olarak insülin direncine ve tip 2 diyabete yol açabilir.

2-Sağlıksız karbonhidrat seçimleri

Beyaz ekmek, beyaz pirinç, hamur işleri ve işlenmiş atıştırmalıklar gibi rafine karbonhidratlar, temel besin maddelerinden ve liflerden arındırılır ve hızla glikoza parçalanır, bu da kan şekeri seviyelerinde keskin bir artışa neden olur. Patil şöyle diyor: "Bu gıdalar kilo alımına ve insülin direncine yol açarak diyabetin başlamasına katkıda bulunabilir. Tam tahıllar (esmer pirinç, kinoa gibi) gibi karmaşık karbonhidratları tercih etmek, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine ve insülin direnci riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir"

3. Lif eksikliği

Lif oranı düşük bir diyet, kan şekeri düzeylerini ve insülin duyarlılığını etkileyebilir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller gibi lif açısından zengin besinler, glikoz emilimini yavaşlatmaya ve kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

4. Aşırı yeme ve obezite

Sürekli olarak aşırı yemek, özellikle yanlış yiyecek seçimleriyle birleştiğinde, tip 2 diyabet için önemli risk faktörleri olan kilo alımına ve obeziteye yol açabilir. Obezite insülin direncine neden olabilir ve vücudun insülini etkili bir şekilde kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

5. Kahvaltıyı atlamak

Kahvaltıyı atlamak, diyabet riski açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek yaygın bir hatadır. Dengeli bir kahvaltı metabolizmayı harekete geçirir ve gün boyunca kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kahvaltı yapmamak, daha sonraki öğünlerde aşırı yemeye yol açabilir ve zamanla insülin duyarlılığını bozabilir.

6. Yüksek yağlı diyetler

Trans ve doymuş yağlar açısından yüksek diyetler insülin duyarlılığını bozabilir ve vücutta inflamasyonu teşvik edebilir. Bu sağlıksız yağlar genellikle işlenmiş ve kızartılmış gıdalarda bulunur. Bu yağların zeytinyağı, avokado ve fındıkta bulunan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar gibi daha sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesi diyabet riski üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

7. Aşırı alkol tüketimi

Patil, "Çok miktarda alkol içmek kilo yönetiminizi engelleyebilir ve ayrıca kan şekeri düzeylerini etkileyerek potansiyel olarak tip 2 diyabet riskini artırabilir" diyor.

Bu sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaçınmanın yanı sıra formda kalmak ve diyabet gibi kronik hastalıklardan kaçınmak için günlük egzersizleri de ihmal etmeyin!